Lidé posílají peníze Milionu chvilek. To je na Letnou, těšíme se, vzkazují přes účet

I když demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi bude v Praze na Letné až v neděli 23. června, už nyní jsou přípravy v plném proudu. Je přitom jasné, že organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii se nemusí obávat nedostatku peněz na organizační zajištění tohoto protestu, protože lidí posílají spolku stále více peněz – mnohdy s poznámkou, že je posílají na Letnou.

Lidé z Milionu chvilek pro demokracii už přesně nevědí, kdo první přišel s nápadem na mohutnou demonstraci na Letné, ale shodují se v tom, jaká byla první reakce: smích. Málokdo tehdy věřil, že něco takového je možné uspořádat. Teď už jsou ale termín a místo jasně dané, organizátoři rozjíždějí práce na tom, aby šlo o největší demonstraci od listopadových událostí roku 1989.

"Věřím že na Letnou přijde možná až dvakrát více lidí než v úterý na Václavské náměstí," sdělil Aktuálně.cz předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Na Václavském náměstí se shromáždilo podle odhadů minimálně 100 tisíc, možná až 120 tisíc lidí. Podle Mináře budou podmínky pro setkání v neděli 23. června ještě lepší.

"Na rozdíl od minulých protestů, které byly vždy v pracovní dny, tentokrát půjde o neděli odpoledne, takže bude moci přijet i mnoho těch, kteří zatím neměli čas. Navíc Letná je z pohledu historie velkým symbolem. K tomu všemu premiérovi Andreji Babišovi přibývá jeden problém za druhým, takže určitě do začátku demonstrace budou další," myslí si Minář.

Optimismem organizátory naplňuje i pohled na transparentní účet, kam každou chvíli přibývají další a další peníze, byť často jde jen o stokoruny. "Je to neuvěřitelné. Když jsem se dívala na účet před několika dny, protože jsme platili LED obrazovky na Václavském náměstí, bylo na něm kolem 400 tisíc korun. Teď jsem se tam jen tak podívala, a ono je tam přes 1,3 milionu korun," popisuje Veronika Vendlová z týmu organizátorů.

@Aktualnecz přináší 1. část rozhovoru s Mikulášem Minářem už po skončení obrovské demonstrace na Václavském náměstí. Za chvíli se můžete těšit na další část... pic.twitter.com/UIcbRFoYyP — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 4, 2019

Dárci jim ve zprávě pro příjemce zanechávají nejrůznější vzkazy od "Děkuji a na viděnou na Letné" přes "Na Letnou přijdeme jako před třiceti lety" po "Nemohu přijít, tak podpořím celou akci aspoň takto". Jiný přispěvatel odůvodňuje dar slovy "Lhát a podvádět se nemá. Podporuji slušnost a spravedlnost".

Objevují se i různé citáty, třeba parafráze slov Václava Havla: "Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše".

Protesty v regionech: propagace Letné i Hyde Park

Ještě než se ale sejdou lidé na Letné, chtějí organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii pomoci co nejvíce s přípravou demonstrací v regionech, které jsou naplánované na příští úterý. "Ty jsou pro nás velmi důležité, chceme, aby se lidé v regionech co nejvíce dozvěděli o velké demonstraci na Letné," upozorňuje Veronika Vendlová, která se věnuje ve štábu právě kontaktům s regiony.

I když na minulé protesty, které se výhradně odehrávaly mimo Prahu, přišly do více jak dvou stovek obcí a měst tisícovky lidí, přece jen ve spolku Milion chvilek pro demokracii převládá pocit, že se nedaří oslovit ještě více lidí - a to především těch, kteří buď přímo fandí Andreji Babišovi, anebo jsou k nynějšímu dění lhostejní.

Svolavatelé protestů mimo hlavní město se proto na řadě míst pokusí o model "Hyde Parku", tedy o způsob, kdy by umožnili setkání lidí různorodých názorů. Kdo by měl chuť, mohl by promluvit a další by měli možnost na jeho slova reagovat. Šlo by o něco, co už vyzkoušeli třeba organizátoři v Kolíně.

"Výborně se nám to osvědčilo, zpočátku jsem z toho měla obavu, ale nakonec jsem byla ráda, že jsme to vyzkoušeli," říká organizátorka protestů v Kolíně, čerstvá maturantka Anna Kubelková. Podle svých slov vyzvala lidi na začátku demonstrace, jestli by na konci nevystoupili. Když se blížil konec, po chvilce váhání se přihlásil první člověk. "Po prvním odvážlivci následovalo dalších asi deset lidí, dokonce jsem to musela předčasně ukončit, abych dodržela čas pro demonstraci," uvedla Kubelková.

Lidé vystupovali s různými problémy, ať už poukazovali na některé lokální věci, tak například vyzývali účastníky, aby neuráželi voliče hnutí ANO. "Byl to nějaký student, jehož poselství se mi líbilo. Z vlastní zkušenosti ale vím, že je těžké oslovit voliče ANO, k demonstracím proti premiéru Babišovi jsou hodně kritičtí a na tyto akce nechodí," dodala Anna Kubelková.

Video: Byla to největší demonstrace od revoluce. Nemám slov, budeme protestovat dál,, říká Minář