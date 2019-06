Důvěra ve vládu i prezidenta mezi lidmi klesla, vyplývá z průzkumu

Důvěra veřejnosti v prezidenta Miloše Zemana v květnu mírně klesla. Věří mu 49 procent oslovených, což je o tři procentní body méně než v dubnu. Klesla i důvěra ve vládu, věří jí 41 procent dotázaných. Nejvyšší důvěře se i nadále těší obecní zastupitelstva a starostové. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění v ústavní instituce, které vypracovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Zatímco v dubnu za vládou stálo 45 procent respondentů, nyní je to o čtyři procentní body méně. Podle CVVM vládě častěji důvěřují nebo méně nedůvěřují lidé z měst o velikosti od 15 000 do 30 000 tisíc obyvatel, voliči ANO a lidé, kteří se podle vlastního vyjádření zajímají o politiku. Menší důvěru naopak vláda má u voličů ODS, rozhodných nevoličů nebo u lidí ve věku od 20 do 29 let.

Zemanovi podle CVVM více věří starší lidé nad 60 let, obyvatelé Moravskoslezského kraje, věřící katolíci a voliči ANO, KSČM, ČSSD a SPD. Naopak nižší důvěru má u lidí mezi 15 a 29 roky, vysokoškoláků, Pražanů, ale i lidí, kteří hodnotí ekonomickou situaci České republiky jako špatnou. Důvěra v prezidenta se poslední rok drží podle údajů CVVM mezi 47 a 55 procenty oslovených lidí.

Nejnižší důvěru z ústavních institucí mají tradičně sněmovna a Senát. Důvěru jim vyslovilo 32 procent dotázaných, nedůvěru 62 procent. Oproti dubnu klesla důvěra v Poslaneckou sněmovnu o jeden procentní bod, v Senát naopak o dva procentní body stoupla.

Obecní zastupitelstva a starostové se tradičně těší nejvyšší důvěře 66, respektive 64 procent. Zatímco výsledky u obecních zastupitelstev zůstaly ve srovnání s dubnem stejné, starostové si o dva procentní body pohoršili. Krajským zastupitelům vyslovilo důvěru 46 procent respondentů, hejtmanům 43 procent.

CVVM upozornilo, že s výjimkou nižší důvěry ve vládu nepřekročily změny oproti dubnovému průzkumu "rámec možné výběrové chyby".