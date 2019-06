Babiš balancuje na hraně zákonů, dotace Agrofertu se měly stopnout dřív, míní Jurečka

Aktuální auditní zpráva mapující investiční dotace v zemědělství se vztahuje i k Marianu Jurečkovi. Jako ministr zemědělství seděl v minulém volebním období ve vládě, v níž byl jeho kolegou ministr financí Andrej Babiš. Agrofert už tehdy dávno čerpal zemědělské subvence. Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že chyby v administraci dotací se dějí běžně. Současně ale podotýká, že Babiš si měl nejpozději loni v létě vybrat mezi politikou nebo Agrofertem.

Předpokládám, že jste sledoval brífink ministerstva zemědělství k evropskému auditu investičních dotací v resortu. Jaké je z toho pro vás hlavní sdělení?

Popravdě vlastně nic mimořádného a nic překvapujícího.

Skutečně? Auditní zpráva říká, že kvůli střetu zájmů Andreje Babiše neměl "jeho" holding Agrofert inkasovat ve 12 projektech 63 milionů korun. A že v jiných projektech za zhruba 170 milionů korun byly chyby v jejich administraci. To není mimořádné?

Polemika o tom, jestli je pan premiér od února 2017 (tehdy vešla v platnost novela zákona o střetu zájmů, pozn. aut.) ve střetu zájmů, se tu vedla. Už loni Evropská komise avizovala, že se tím bude zabývat. Když jsem viděl minulý týden první audit (podle něj neměl v jiných dotačních programech Agrofert nárok na 451 milionů korun, pozn. aut.), říkal jsem si, nakolik bude tvrdý tento druhý. A jeho zjištění podle mého nejsou natolik zásadní. Komise nevyjmenovala konkrétní projekty a přesné částky, které se budou krátit. Byť čísla na tiskové konferenci ministra zemědělství padla, ale neřeklo se, kolik se bude krátit. Evropská komise jen řekla, že podle ní je určitá částka v ohrožení a na České republice je, ať to vyvrátí.

Takže se tedy nic neděje, všechno je v pořádku?

Jako ministr zemědělství jsem zažil audity, které mluvily o větších částkách. Má zkušenost je, že velkou část výtek, které nám chodily za mého působení jako ministra zemědělství, se nám v rámci naší obrany vůči návrhu auditní zprávy podařilo vysvětlit. V několika případech jsme je dokázali vysvětlit i poté, co byl audit uzavřen, povedlo se nám to v uvozovkách v odvolání. A někdy Česká republika vyhrála až u Evropského soudního dvora, kdy se nám peníze připsaly a posílaly zpět i po několika letech.

Nicméně bavíme se tu o situaci, kdy je premiér Andrej Babiš podle Evropské komise ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert. To je přece závažné, ne?

My jsme se tím jako vláda od února 2017 zabývali také. Pan premiér Sobotka chtěl mít právní stanovisko, které se k tomu vypracovalo. Z něho vyplývalo, že když Andrej Babiš převedl svůj majetek do svěřenských fondů, neměl by být ve střetu zájmů. Ale pro mě je překvapující informace, kterou jsem tehdy nevěděl a zjistil jsem ji až minulý týden (z prvního auditu, pozn. aut.), že podle podmínek svěřenského fondu může Andrej Babiš ty lidi odvolat a za určitých okolností má i hlasovací právo. To jsem nevěděl.

Jak je možné, že jste to nevěděl a že tuto věc musí České republice sdělit až Evropská komise?

Nejsem vám schopen dnes říct, i proto, že to je dva roky zpátky, zda to v tom vládním materiálu nebylo. Ale teď si to z hlavy nevybavuji. Stanovisko na to tehdy dělalo ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti ministerstvo financí, první je garantem ve vykládání legislativy v této oblasti a druhé je auditní orgán. Každopádně mě ta informace teď překvapila. Je zásadní pro to, jak se střet zájmů bude posuzovat.

Aktuální audit se vztahuje i k období, kdy jste byl ministrem zemědělství vy. Jste v rámci sebereflexe schopný určit, co všechno z uvedených zjištění v auditní zprávě jde za vámi?

Když se na to dívám zpětně, tak si říkám, že jsme vše dělali v souladu se zákony a také jsme to na základě dostupných informací prověřovali. Zabývala se tím i vláda, takže si nemyslím, že bychom vědomě pochybili. Nelze ale vyloučit dílčí pochybení. Já jsem třeba jako ministr zemědělství řešil (týkalo se to tedy období těsně předtím, než jsem nastoupil) auditní zprávu, která mluvila o pochybení za dvě miliardy korun. Šlo o případ označování skotu. Částku se podařilo výrazně snížit. Takže tohle není poprvé, takové věci se zkrátka stávají.

Nicméně v tomto případě Státní zemědělský intervenční fond zakročil, pozastavil proplácení dotací z českých zdrojů pro Agrofert od února 2017. Je to správné rozhodnutí?

Myslím si, že to je správné rozhodnutí. A podle mého názoru mělo přijít ještě dřív. Mělo přijít v okamžiku, kdy Evropská komise loni poprvé řekla, že se na to bude dotazovat. A já jsem to tehdy i říkal, že je třeba tento předběžný krok udělat. A je naprosto správné, aby to udělaly všechny ostatní platební agentury u ostatních operačních programů.

Když je to správné rozhodnutí, proč ho fond neudělal už v době, kdy jste byl ministrem vy? Po věcné stránce se situace přece nezměnila.

Tehdy si vláda nechala dělat právní rozbor, jestli po 7. únoru 2017 je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Vyplývalo z něho, že v tom, jak se chová, není. Navíc 24. května 2017 ukončil své angažmá ve vládě.

To je otázka etiky každého z nás

Co pro vás tedy bylo jako pro ministra hlavním argumentem, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů a Agrofert může čerpat štědrou finanční podporu?

Vliv ministra financí se může projevit v okamžiku, kdy jako člen vlády hlasuje a ovlivňuje vládní nařízení o nastavení části společné zemědělské politiky. A tady mohu říci, což je doložitelné, aniž bych chtěl panu Babišovi dělat ombudsmana, že z jednání vlády o takových bodech odcházel. Nechával tam svého náměstka, který nemá hlasovací právo. Případně nahlásil střet zájmů a pak nehlasoval. Nejsem si vědom, že ze své pozice toto ovlivňoval. Neměl k tomu nástroj.

Když necháme stranou právní analýzy, co jste si o tom myslel vy?

To je otázka etiky každého z nás. Já jsem to nikdy nedělal. Měl jsme malinkatou farmu, 25 hektarů, což je neporovnatelné, ale princip je stejný. Od roku 2010, kdy jsem byl v politice, i když jsme tehdy jako lidovci byli několik let i mimo Poslaneckou sněmovnu, jsem nežádal o investiční dotace. Nežádal jsem o ně tedy už dříve, od roku 2002, kdy jsem byl soukromý zemědělec. Pak jsem to převedl na manželku. Přičemž bych nebyl ve střetu zájmů ani v takovém případě, podle legislativy bych v pohodě prošel, ale kvůli etickému rozměru jsem to prostě nedělal.

Jak jste tedy vnímal situaci, že váš vládní kolega, navíc šéf státní kasy, inkasuje stamiliony, ne-li miliardy korun na dotacích od státu i Evropské unie?

Mně to nepřijde ideální. Na druhou stranu Andrej Babiš to dělal na hranici toho, co zákony umožňovaly. Ale na rovinu, myslím si, že je neoddiskutovatelně ve střetu zájmů od 2. srpna 2018 (tehdy vešla v platnost přísnější regule Evropské komise o střetu zájmů, pozn. aut.). Kdybych já byl po tomto datu ministrem zemědělství, musel bych se rozhodnout. Buď zůstanu na ministerstvu zemědělství a manželka nepodá žádost ani o nárokovou platbu, nebo nebudu dělat ministra.

Státní zemědělský intervenční fond pozastavil platby z národních zdrojů i pro firmu Agrotrade, v níž drží většinový podíl otec ministra zemědělství Miroslava Tomana. On podle vás není ve střetu zájmů?

Pokud teď či v minulosti neměl k té firmě žádný vlastnický vztah a nebyl tam sám angažován, pak si myslím, že těžko můžeme někomu říkat, aby nebyl v politice, protože jeho sourozenci, děti nebo jiný příbuzní podnikají. Řeknu vám příklad. Bratr evropského komisaře pro zemědělství Phila Hogana je soukromý zemědělec. Takže nevím, jestli bychom měli řešit, že v rodině podniká někdo ve stejném oboru.

Když se na to podíváme, velká zemědělská firma inkasuje velké peníze od státu v resortu, který řídí otec jejího většinového majitele. Tohle je tedy podle vás čisté?

To jsem neřekl, to mě teď parafrázujete a dostáváte to někam úplně jinam. Já to řeknu takto. Klíčové je, aby tyto věci byly pod drobnohledem. Český auditní orgán i DG (příslušné ředitelství při Evropské komisi, pozn. aut.) musí ohlídat, aby bylo dohledatelné, zda například rozhodnutí o nastavení kritérií nemohlo být ve prospěch firmy, kterou vlastní ten rodinný příslušník. Podle mého názoru to je objektivně hlídatelné.

Ačkoliv reakce ministra Tomana na aktuální auditní zprávu nebyla tak ostrá jako reakce premiéra Babiše na první audit, také si neodpustil říct, že to je útok na české zemědělce. Vnímáte to stejně?

Ze strany pana ministra byla reakce poměrně věcná, i když se týkala jeho rodiny. Jeho prohlášení v závěru ale bylo úplně zbytečné. Kdyby to byl útok, tak by to musel být výjimečný audit, který by přišel jak blesk z čistého nebe. Ale takových auditů je běžně pět až sedm na různé části operačních programů celé zemědělské politiky. Je naprosto běžné, že DG Agri dělá audity na kontrolování legislativních podmínek i pravidel nastavených uvnitř operačních programů. Proto mi přijde zbytečné osočovat Evropskou komisi a očerňovat ji před veřejností. V tom případě ať si to pan premiér Babiš vyříká s paní eurokomisařkou Jourovou. Mě docela mrzí, že paní komisařka k tomu mlčí.