Byznysmen měl spasit krachující firmu budoucnosti, místo toho z ní vytáhl 20 milionů

Kauza možného dotačního podvodu za 300 milionů korun při budování vědecko-technologického areálu Nupharo Park má podle zjištění Aktuálně.cz druhou větev. Figuruje v ní podnikatel, který měl projekt budoucnosti zachránit před krachem. Do příběhu se vložil v době velkých finančních problémů Nupharo Parku. Podle státního zástupce však naopak zpronevěřil 20 milionů korun. Soud s mužem začne v srpnu.

Letos padesátiletý podnikatel Stanislav Pavel se se svou finanční skupinou Perseus Group prezentoval coby muž, který je schopný rizikové byznysové projekty přivést zpátky k životu. Takto vstoupil na podzim 2016 do záměru vědecko-technologického kampusu Nupharo Park poblíž Ústí nad Labem, jenž svým věřitelům dlužil stovky milionů korun.

Na vybudování areálu padla evropská dotace ve výši 300 milionů korun. Aktuálně.cz tento týden upozornilo, že podle státního zástupce neměl záměr dotaci získat. Autoři projektu v žádosti o přidělení evropských peněz z pohledu žalobce podváděli. V případě uznání viny jim hrozí až deset let vězení.

Druhá větev kauzy se týká ozdravení záměru. Kvůli němu vznikla firma Benuphare, jejímž většinovým vlastníkem byla jedna z klíčových postav původního projektu, matematička a bývalá politička Jana Ryšlinková. Pavel držel jeden z menšinových podílů. A jak zjistilo Aktuálně.cz, podnikatel se při záchraně "vize budoucnosti" Nupharo Park podle státního zástupce zachoval zločinně.

Až deset let vězení za zpronevěru

Při dílčím vypořádání pohledávek věřitelů vůči Nupharo Parku se v nástupnické firmě Benuphare sešlo 20 milionů korun. Došlo k tomu krátce poté, co Městský soud v Praze v březnu 2018 poslal původní společnost do konkurzu. Hned v květnu podle žalobce učinil Pavel dvě transakce. Při každé z nich z Benuphare poslal deset milionů korun do firem ze své skupiny Perseus Group.

"V obou případech jednal v úmyslu vyvést finanční prostředky ze společnosti Benuphare, kde nebyl 100% společníkem, ve prospěch společností, které plně ovládal, kdy s finančními prostředky (…) naložil v rozporu s účelem, k němuž mu byly, coby jednateli, svěřeny, a to ve svůj prospěch, čímž způsobil škodu ve výši 20 000 000 Kč," stojí v obžalobě, kterou Aktuálně.cz získalo.

První převod peněz Pavel podle žalobce vykázal jako odměnu za zprostředkování prodeje pohledávky vůči Nupharo Parku, druhých deset milionů zanesl do smlouvy jako půjčku od Benuphare. Peníze poslal svým firmám v době, kdy byly samy v tíživé ekonomické situaci. Učinil tak za zády společníků Benuphare, zmíněné Jany Ryšlinkové a investora Jana Pravdy.

"Přisvojil si cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu, čímž spáchal zločin zpronevěry," stojí v obžalobě, kterou se začne v srpnu zabývat Městský soud v Praze. Pokud Pavla uzná vinným, v krajním případě ho může potrestat až deseti lety vězení.

Zachránce, který sám skončil v likvidaci

Aktuálně.cz se snažilo Stanislava Pavla opakovaně zastihnout, nezvedal však telefon, nereagoval na textovou zprávu ani neodpověděl na zaslaný e-mail. Není tak jasné, jaká je jeho verze příběhu, v němž podle státního zástupce připravil firmu s ambicí postavit krachující projekt na nohy o 20 milionů korun.

"Připravili jsme restrukturalizační plán jak v provozní, tak finanční oblasti. Ten realizujeme, a to včetně získání potřebných financí na vyplacení věřitelů," popsal Pavel v září 2017 Lidovým novinám svůj tehdejší plán na záchranu vědecko-technologického kampusu, v němž měly firmy přicházet s patenty.

Jak šel čas s Nupharo Park 23. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun, resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).

1. 12. 2013 Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, úřad tehdy vedl nestraník Jiří Cieńciała.

20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh, její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun, soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.

22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostav podal na Nupharo Park insolvenční návrh kvůli pohledávce přes 300 milionů.

17. 1. 2018 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku firmy.

1. 3. 2018 Městský soud v Praze poslal firmu Nupharo Park do konkurzu, následuje rozprodej jejího majetku.

21. 5. 2020 NCOZ oznamuje, že kvůli kauze Nupharo Park obvinila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU dva lidi.

21. 12. 2021 NCOZ informovala, že vyšetřování uzavřela návrhem na podání obžaloby

7. 4. 2022 Žalobce Jan Kořán z Vrchního státního zastupitelství v Praze obžaloval Milana Gánika a Antonína Kantu z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie

Na jeho vizi však vrhal stín fakt, že sám Pavel v té době čelil čtyřem exekucím. Kvůli dluhu ve výši 3,8 milionu korun byla vyhlášena dražba na jeho byt. Dvě exekuce vysvětlil tím, že za něj mohou otřesy v jeho soukromém životě. Zbylé dvě prý byly důsledkem údajné pomsty jeho bývalých manažerů, které vyhodil. V likvidaci ovšem ve finále skončila i jeho skupina Perseus Group.

Líheň nových věcí, která nikdy nevznikla

"Chtěl bych, aby se Nupharo kampus stal symbolem růstu a líhně nových věcí, které přispějí ke zlepšení života, což znamená minimálně efektivnost, jednoduchost, úsporu energie," popisoval duchovní otec projektu Nupharo Milan Gánik, jak by měl park, jenž byl dostavěn na podzim 2015, po roce svého provozu fungovat.

Taková představa se však nikdy nenaplnila. Projekt se kvůli špatné strategii, osobním neshodám a ekonomickým otřesům stejnojmenné mateřské firmy Nupharo Park zhroutil. A právě Gánika spolu s jeho dlouholetým spolupracovníkem Antonínem Kantou čeká soud kvůli dotačnímu podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.

"Objekty byly vybudovány jako skladové a výrobní haly. To však neodpovídá původnímu záměru projektu vybudovat prostory, ve kterých bude probíhat výzkum a vývoj," popsalo ve svém zjištění ministerstvo průmyslu a obchodu, že záměr, jenž od něj získal dotaci podle žalobce podvodem, navíc ani neměl podobu, jakou Gánik sliboval.