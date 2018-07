Opozice plánuje nové korespondenční volby, změny se týkají i výběru prezidenta

Podle navrhovatelů z řad TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ODS a pirátů by se mohla volební účast v zahraničí zvýšit o polovinu, odpůrci ale namítají, že možnost nezaručuje dodržení zásady osobního a tajného hlasování. Novela nyní čeká na posouzení vládou.

Praha - Češi v cizině by mohli volit poslance i prezidenta korespondenčně, hlasovací lístky by posílali poštou. Změna by mohla zvýšit volební účast. Navrhly ji tři desítky opozičních poslanců v čele s TOP 09. Jejich novela volebních zákonů nyní čeká na posouzení vládou, v případě rychlého přijetí by mohla být použita za rok při volbách do Evropského parlamentu.

Dosavadní pokusy o zavedení korespondenční formy hlasování byly neúspěšné. Odpůrci včetně ministerstva vnitra argumentovali mimo jiné tím, že nezaručuje dodržení zásady osobního a tajného hlasování. Zastánci ale poukazují na to, že možnost hlasovat poštou má zavedenu 24 zemí EU včetně Velké Británie, stejně jako USA, Kanada a Austrálie.

Důvodem je především rozlehlost těchto zemí a s tím související nutnost překonat na cestě za volební urnou na zastupitelských úřadech velké vzdálenosti. Na to poukazují nejen čeští krajané, a také čeští vědci působící v cizině. Změnu by ovšem mohli využít i další Češi, kteří jsou v zahraničí kvůli práci či studiu. Nyní se musejí předem nechat zapsat na zastupitelském úřadu do seznamu voličů, nebo si z domovské obci nechat poslat voličský průkaz a při hlasování jej ve volební místnosti odevzdat.

Češi v cizině by si podle návrhu museli o korespondenční hlasování požádat. Dostali by od úřadu volební lístky a obálku a také doručovací obálkou s identifikačním lístkem s údaji o příslušném voliči. Ten by vybraný hlasovací lístek vložil do úřední obálky, kterou by pak vsunul do doručovací obálky s identifikačním lístkem. Na něm by podle novely stvrdil podpisem, že hlasoval osobně. Volební komise na zastupitelském úřadu by pak v den voleb přidala poštou zaslané hlasy mezi ostatní.

Navrhovatelé, k nimž patří také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS a Pirátů, odhadují, že hlasování poštou by mohlo zvýšit náklady na volby o zhruba dva miliony korun. Vycházejí z předpokladu, že počet hlasujících by se mohl zvýšit o polovinu v porovnání s posledními volbami do Sněmovny, kdy v cizině hlasovalo zhruba 10.000 Čechů.

