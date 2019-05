Úspěch novinářů Economie. Klimeš má cenu Borovského, Procházková Novinářskou křepelku

před 1 hodinou

Nadace Český literární fond udělila dvěma novinářům mediálního domu Economia prestižní novinářská ocenění. Hlavní analytik týdeníku Ekonom a komentátor Hospodářských novin David Klimeš získal Cenu Karla Havlíčka Borovského a redaktorka týdeníku Respekt Andrea Procházková si odnesla Novinářskou křepelku, která je určena novinářům do 33 let. Ocenění se udělují již od roku 1998, a to za mimořádně společensky přínosné texty.

Andrea Procházková začala pracovat pro Respekt v roce 2017. Křepelku si podle porotců zaslouží za rozhled, preciznost a schopnost jít k věci. Píše do rubriky Fokus, nejčastěji o české politice a justici. Vede také rubriku Respekt k právu o dění v české justici. Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je zakladatelkou projektu Názorování, ve kterém s mladými lidmi na besedách diskutuje o politice, vzdělávání a aktuálním dění. Společně s novinářem Ondřejem Kundrou upozornila letos v lednu na údajné pokusy hradního kancléře ovlivnit rozhodování soudů. Podle Respektu Mynář kontaktoval ústavní soudce, zjišťoval si u nich informace k důležitým případům a také jim radil, jak mají rozhodovat. Státní zástupce Jan Lelek však minulý týden oznámil, že neshledal setkání hradního kancléře se soudci jako trestná. V reakci na to tento týden Vratislav Mynář oznámil, že se chystá podat trestní oznámení pro křivé obvinění na senátora Václava Lásku (SEN 21), platformu Rekonstrukce státu a sdružení Frank Bold. Komentátor David Klimeš získal cenu Karla Havlíčka Borovského. | Foto: ČTK David Klimeš je hlavním analytikem týdeníku Ekonom, kde rozebírá ekonomické a politické dění. Zároveň působí jako komentátor v Hospodářských novinách. Porotci ocenili jeho vytrvalé sledování politiků, kteří rozdělují veřejné peníze. Klimeš vyučuje komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letošním roce se mu již podařilo získat Novinářskou cenu za rok 2018 za nejlepší komentář. Klimeš je také autorem několika knižních publikací, naposledy vyšla jeho kniha Jak probudit Česko: Recept na úspěšnou republiku. Economia uspěla na Novinářských cenách: nejlepší rozhovor má Respekt, komentář Ekonom číst článek Novinářskou křepelku si kromě Procházkové odnáší i reportér Janek Rubeš. Porotce zaujala jeho investigativní videa pro Stream.cz a Seznam Zprávy, kdy zmapoval například špinavé taktiky pražských taxikářů či směnárníků. O oceněných rozhoduje odborná porota Novinářské ceny uděluje správní rada nadace na návrh odborné poroty, v níž zasedli Martina Riebauerová, Jan Bumba, Lukáš Jelínek, Jana Klímová, Josef Klíma, Jiří Pehe, Jaroslav Spurný a Jan Šmíd a Jaroslav Veis. Hlavní novinářskou cenu nadace dotuje 50 000 korunami. S Novinářskými křepelkami, které předává město Havlíčkův Brod a kraj Vysočina, je spojena symbolická částka 3333 korun, připomíná ČTK. Novinářskou křepelku získala @A_Prochazkova Gratuluji! pic.twitter.com/9nBL5ioZvT — Jiří Pehe (@JiriPehe) May 23, 2019 Loni získala Cenu Karla Havlíčka Borovského Světlana Witowská z České televize. Porotce přesvědčilo její umění vést rozhovor "s nadhledem, důsledností a elegancí". Novinářské křepelky si převzali Kristýna Novotná ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz a Jakub Zelenka z Aktuálně.cz a Hospodářských novin. Cenu Opus Vitae za celoživotní prosazování spravedlnosti, lidských práv a za osobní statečnost získal Petr Uhl, novinář, bývalý disident a politický vězeň, signatář Charty 77 a celoživotní ochránce lidských práv.