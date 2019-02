Novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky získal Kundra z Respektu. Má motivaci, oceňují

Prestižní novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky za loňský rok ve středu převzali redaktor Respektu Ondřej Kundra a redaktor časopisu Reportér Jaroslav Kmenta. Kundra se ve svých textech věnuje především české politice se zaměřením na korupci a veřejné zakázky. Z redakce Respektu je již sedmým držitelem této ceny.

"Jak patrno, Ondřej Kundra se dlouhodobě věnuje silným tématům. Zdeptaný se zatím necítí, stále má motivaci. Není rozčarován tím, že i když vypátrá nepravost, nepřispěje to k okamžité změně k lepšímu," uvedla Libuše Koubská ze Sdružení Ferdinanda Peroutky.

Na Kundrovi porota ocenila mimo jiné jeho vytrvalost. "Nevidí důvod propadat skepsi, někdy se něco podaří, jindy hned ne. Ale klíčové je se nevzdávat. Je potřeba pracovat dlouhodobě, dovádět případy do konce," dodala Koubská.

Ondřej Kundra se v loňském roce věnoval zejména tématům souvisejícím s vlivem Ruska a Číny v Česku a ve střední Evropě. Zabýval se například kauzou vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina, rozkrývání dezinformačních kampaní nebo okolnostmi otrávení bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala.

"Co považuji za nejdůležitější, bylo zjištění, že byl bývalý ruský agent Sergej Skripal po své výměně do Británie nabízen různým zpravodajským službám v Evropě včetně České republiky, aby jim poskytoval nějaké důležité informace," popsal jeden ze svých úspěchů. Informaci přebírala různá zahraniční média. "Částečně by to teoreticky mohlo odpovídat na otázku, proč se mu stalo to, co se mu stalo," dodal Kundra.

Ocenění si váží, podle něj ale patří nejen jemu, ale celému časopisu Respekt. "Články vznikají v nějaké kolektivní inteligenci. V tvůrčím, inspirativním prostředí. Velká část toho, jak články vypadají, lze přičíst schopnosti kolegů, kteří se na tom podílejí. To, co jsem se naučil, bych se nikdy nenaučil nebýt Respektu," řekl Kundra s tím, že se rozhodně nepovažuje za hotového novináře. Poděkoval také své manželce a rodině.

Otevřel kauzu ovlivňování soudců ze strany Hradu

I letošní rok pro něj začal úspěchem, a to článkem, ve kterém se s kolegyní Andreou Procházkovou věnoval nátlakům Hradu na rozhodování soudců. "Vzbudilo to velkou veřejnou debatu a chceme v tom pokračovat," řekl Kundra. Chce se ale zaměřit i na další investigativní témata a pracovat na rozhovorech se zajímavými osobnostmi.

Kundra začínal v Respektu před sedmnácti lety jako student žurnalistiky, od roku 2002 je stálým členem redakce. Později začal vést domácí rubriku, poté se přidaly i rubriky politika a společnost. Kundra vydal knihu Putinovi agenti, která byla nominována na cenu Magnesia Litera. Napsal i životopis Medy Mládkové a společně se svým redakčním kolegou Tomášem Lindnerem vydal knihu Můj syn terorista. V březnu Kundrovi vyjde další publikace Vendulka.

Kundra za svou kariéru posbíral řadu novinářských cen. Jako třicetiletý dostal Novinářskou křepelku, později opakovaně vyhrál Novinářskou cenu, která oceňuje kvalitní žurnalistiku.

Kmenta rozkrýval kauzy Babiše i Mrázka

Další oceněný Jaroslav Kmenta působí jako investigativní novinář časopisu Reportér. Věnoval se rozkrývání kauz okolo premiéra Andreje Babiše i mafiánského bosse Františka Mrázka.

"Jaroslav Kmenta ví hodně o tom, jak se u nás už třicet let dělá politika, jak je někdy propojená s byznysem, jak funguje podsvětí, jak si premiér Gross koupil byt, jak to bylo se sponzory ODS, s Mrázkem a Krejčířem, jak svou stranu řídil Vít Bárta, jak přišel k majetku Andrej Babiš atd. A dost možná ví i několik věcí, které zatím nenapsal," vyzdvihuje u Kmenty autor laudatia Martin Groman.

V minulosti Kmenta pracoval pro Českou tiskovou kancelář nebo Český rozhlas. Pracoval také pro MF Dnes, Zemské noviny nebo Instinkt.

Ceny Ferdinanda Peroutky se udělují při výročí jeho narození už od roku 1999. "Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy," uvádí Sdružení Ferdinanda Peroutky.

V minulosti si cenu odnesli například moderátor DVTV Martin Veselovský, novinář Respektu Jaroslav Spurný, šéfredaktor Respektu Erik Tabery nebo zpravodaj České televize Jakub Szántó.

Ondřej Kundra v DVTV: