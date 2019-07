Co je přiměřené obydlí, schválila vláda. Platící dlužníci o takové bydlení nepřijdou

před 16 minutami

Vláda schválila nový způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník v oddlužení nemusí za určitých podmínek vydat k prodeji insolvenčnímu správci. Výpočet zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v nařízení vlády. To by mělo být účinné od srpna letošního roku. To, že dlužník v oddlužení nemusí za určitých podmínek vydat k prodeji svůj dům či byt, stanoví novela insolvenčního zákona, která je účinná od června.

Takzvaná ochrana přiměřeného obydlí dlužníka se týká případů, kdy dlužník plní oddlužení pravidelnými měsíčními splátkami věřitelům podle splátkového kalendáře a zároveň prodejem svého majetku. Takový dlužník nemusí vydat insolvenčnímu správci k prodeji své obydlí, jestliže reálná hodnota obydlí nepřesáhne hodnotu stanovenou v nařízení vlády. Smyslem ochrany je zachovat dlužníkovi při oddlužení určité materiální zázemí a nevytrhnout ho z jeho místních sociálních vazeb. Chráněným obydlím nemusí být jen nemovitost, tedy byt či dům, ale například i hausbót nebo karavan, jestliže dlužníkovi slouží k bydlení. Dlužník však musí dané obydlí vlastnit už před zahájením insolvenčního řízení. Lidé, kteří se zadlužili v dětství, budou mít oddlužení snazší, rozhodli poslanci číst článek Výpočet hodnoty chráněného obydlí podle ministerstva zohledňuje regionální odlišnosti, velikost dlužníkovy domácnosti i vliv času na cenu obydlí. Úřad uvádí, že ochrana se bude vztahovat pouze na dlužníky s nejvýš průměrnými majetkovými poměry, co se obydlí týče. Nikoliv tedy na dlužníky s rozsáhlejším majetkem, u nichž zpeněžením hodnotného obydlí zpravidla dojde k významnému nebo i úplnému uspokojení pohledávek věřitelů. Ochrana obydlí se nevztahuje na případy takzvaných zajištěných věřitelů, tedy třeba bank, u kterých má dlužník hypotéku. Zajištěný věřitel může dát pokyn ke zpeněžení i takového obydlí, jež by jinak vzhledem ke své hodnotě chráněno bylo - například nemovitosti, kterou dal dlužník bance do zástavy. Nové podmínky pro oddlužení lákají. Přesto o něj žádá méně lidí, než se čekalo číst článek