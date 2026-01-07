Nejslabší v tahanici o Turka není prezident. Dalších scénářů je víc

Středeční schůzka prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše na Hradě přinesla v anabázi týkající se vládního angažmá Filipa Turka jen nepatrný posun. Ale i tak se ukázalo, kdo se postupně dostává do kouta a defenzivního postavení. Jsou to Motoristé. Prezident potvrdil, že Turka nehodlá jmenovat ministrem životního prostředí.
Premiér Andrej Babiš nepůsobil zrovna vesele. A těžko říct, zda za to může mírné nachlazení, o kterém své příznivce informoval ve své tradiční video zdravici, anebo zda šlo o důsledek toho, že u prezidenta nepochodil s nominací Filipa Turka do vlády. Babiš přiznal, že ho celá anabáze zatěžuje a že by se už raději věnoval programu a prioritám, které ho pálí.
Nominaci Turka, řekl předseda hnutí ANO, řešil s prezidentem většinu času, který spolu strávili. I tak z Hradu odcházel s nepořízenou. „Předal jsem panu prezidentovi na základě dohody s Motoristy nominaci, hodinu jsem se ho snažil přesvědčit, aby byl nad věcí, aby spáchal dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi – odmítl to,“ uvedl pak premiér před novináři s tím, že se mu prezident k celé věci vyjádří písemně.
Babiš opět zopakoval, že Filip Turek mohl v jeho vládě dostat šanci. A na doplňující otázku týkající se toho, jak dlouho může být post ministra životního prostředí neobsazený, opáčil, že neví. A zdůraznil také, což opět není nic nového, že o kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu neuvažuje. Babiš si tedy zjevně nechce kvůli Turkovi otevírat naprosto zbytečné bojové pole s prezidentem.
A pokud nehodlá jít do konfliktu s Hradem, znamená to jediné: celou peripetii si musí vyřešit uvnitř koalice. Na tahu jsou tedy Motoristé. „Budu to projednávat s Petrem Macinkou,“ řekl ostatně premiér. V danou chvíli jsou tudíž ve hře už prakticky jen dvě možnosti, jak vleklý spor o Turka může skončit. Motoristé buď ustoupí a přijdou s nominací někoho jiného, anebo z vlády odejdou.
Babiš je ale potřebuje minimálně do chvíle, kdy sněmovna bude rozhodovat o jeho vydání či nevydání v kauze Čapí hnízdo. Do té doby se tudíž skoro jistě nestane nic. Navíc ze zákulisí české politiky již pronikají informace v tom smyslu, že některým zástupcům Motoristů dochází trpělivost. Proto nelze vyloučit, že „toxického“ Turka nakonec obětují. Což je logické – koalice působí dojmem, že ji zaměstnává jen Turek.
Pokud Motoristé nicméně neustoupí s tím, že nebude-li ve vládě Turek, nebudou tam ani oni, bude muset Babiš v jistý moment hledat většinu na jiném půdorysu. Zatím je to scénář z říše snů, nicméně pokud opozice dost vehementně kritizuje Tomia Okamuru z SPD za jeho proruské postoje, může se časem její část dopracovat k tomu, že by byla za jistých okolností ochotná podpořit menšinovou jednobarevnou vládu hnutí ANO.
Okamura sklidil ostrou kritiku opozičních politiků za svůj novoroční projev. Dokonce kvůli němu svolávají mimořádnou schůzi sněmovny, kde ho budou chtít odvolat z post předsedy Poslanecké sněmovny. Pokud to ale nemá být pouze symbolické gesto, musí s Babišem začít jednat o vládě bez SPD, případně i bez Motoristů. V tuto chvíli se to jistě nestane – což ovšem neznamená, že k takovému manévru situace nedospěje.
Američané se zmocnili tankeru pod ruskou vlajkou. Moskva se zlobí
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Rusko předtím podle amerických médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.
ŽIVĚPrezident odmítá jmenovat Turka do vlády. "Hodinu jsem ho přesvědčoval," řekl Babiš
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy přesto prezidentovi předal. Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje.
ŽIVĚ"Mír musí být důstojný." Zelenskyj bude s Američany jednat o Záporožské jaderné elektrárně
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
115 milionů za Vojtu? Nechci to komentovat, řekl Rosický. Přijít má i mladý Peruánec
Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický je spokojený s konkurencí mezi útočníky, která vznikla pondělním angažováním Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi.
Macík útočí na třetí triumf na Dakaru za sebou. Čeští motocyklisté měli černý den
Martin Macík ovládl 4. etapu Rallye Dakar a dostal se do čela soutěže kamionů, ve které útočí na třetí celkový triumf za sebou. Mezi automobily dnes Martin Prokop ztratil přes 40 minut a klesl z druhého na 15. místo průběžného pořadí.