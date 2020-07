Hamáček uspěl s kritikou, Vojtěchovi pomůže armáda. Babiš si zajistil novou funkci

Pondělní rozhodnutí vlády, že s chytrou karanténou pomůže armáda, je především vítězstvím předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka. Právě on přišel s tímto návrhem, když kritizoval, že resort ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) chytrou karanténu nezvládá. "Ale nemám pocit, že bych byl nějakým velkým kritikem tohoto ministerstva. Já pouze dělám svou práci," tvrdí Hamáček.

Když Jan Hamáček letos v březnu na začátku koronavirové pandemie kritizoval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a navrhoval, že místo něho začne dovážet ochranné pomůcky, vláda na návrh kývla. A brzy také rozhodla o tom, aby se Hamáček postavil do čela Ústředního krizového štábu.

Teď jako by se historie opakovala. Hamáček v minulých dnech kritizoval Vojtěcha a jeho ministerstvo za to, že podle něj nezvládá systém chytré karantény - tedy mimo jiné že se nedaří zjišťovat, s kým se setkali lidé nakažení koronavirem. Proto navrhoval, aby se do tohoto mapování zapojila armáda. A také tentokrát uspěl. Vláda v pondělí rozhodla, že armádu skutečně povolá.

"Armáda by měla v systému chytré karantény převzít logistiku a ministerstvo zdravotnictví by mělo dál rozhodovat o odborných záležitostech, jako jsou epidemiologická opatření," oznámil ministr Vojtěch. Zároveň přiznal, že jeho ministerstvo nemá k dispozici tým lidí, který by se mohl starat o organizační zajištění celého systému chytré karantény, jako to bude dělat armáda.

Právě tato změna - jednotné řízení chytré karantény - bude podle Hamáčka důležitá. "Bude na tom pracovat více lidí a bude to centrálně řízeno. To jsou dvě hlavní změny," řekl v průběhu odpoledne ministr Hamáček České televizi. Podle něj byl zásadní problém v tom, že po první vlně koronaviru se armáda stáhla a řízení chytré karantény se rozpadlo do čtrnácti krajů.

"Krajské hygieny působily autonomně. Jinak to dělali v Českých Budějovicích, jinak v Praze, jinak na severní Moravě. Cílem je to sjednotit a nasadit nejmodernější prostředky," vysvětloval Hamáček.

"Pravdou je, že armáda je pro nás cenným partnerem. Ona má tým, který my tady ještě zatím budujeme pod paní hlavní hygieničkou. Půjde o to, že tu organizační stránku, logistickou stránku týkající se odběrových míst, týkající se laboratoří a podobně, tam by měla mít silnější roli armáda," dodal Vojtěch s tím, že jeho úřad se bude spíše věnovat epidemiologickým opatřením či komunikaci s hygieniky.

Zároveň ale Vojtěch nechce armádu u chytré karantény trvale, řekl totiž, že její práci by měl v budoucnosti zastat v tomto pohotovostní odbor, do něhož ministerstvo začalo shánět přes konkurz lidi.

Nedělejme z komára velblouda, tvrdí Hamáček

Je to pořádná změna oproti minulým dnům. Když Hamáček vystoupil s kritikou Vojtěcha kvůli chybám v chytré karanténě, Vojtěch se proti tomu ohrazoval. "Nelze mluvit o selhání. Ty nástroje, které tam jsou, sledování informací elektronicky, to dříve vůbec možné nebylo," tvrdil Vojtěch, který ale zároveň připouštěl blíže nespecifikované rezervy.

Jenže mezitím už probíhala komunikace mezi Hamáčkem a premiérem Andrejem Babišem, po které bylo už před pondělním jednáním vlády jasné, že Hamáček má navrch. Zejména když se ke kritice Vojtěchova úřadu přidal i Babiš. "Ministerstvo zdravotnictví se trochu tváří, jako by se jich to netýkalo," podotkl.

Pro Hamáčka může tento úspěch znamenat povzbuzení před krajskými a senátními volbami, které jsou za pouhé dva měsíce. Hamáček jako šéf sociální demokracie v nich nutně potřebuje úspěch, protože jinak by na něj mohla část spolustraníků tlačit, aby funkci předsedy ponechal někomu jinému.

Když se on-line deník Aktuálně.cz v pondělí dopoledne zeptal Hamáčka na to, zda s kritikou Vojtěcha nevyrukoval jen proto, aby zvýšil šance ČSSD ve volbách, Hamáček to odmítal. A mluvil k Vojtěchovi už podstatně vstřícněji než o víkendu - v té chvíli už věděl, že vláda odpoledne jeho návrh na zapojení armády podpoří.

"Ale já nemám pocit, že bych byl nějakým velkým kritikem ministerstva zdravotnictví. Já pouze dělám svou práci, protože jako ministr vnitra mám za úkol dbát o to, aby v České republice fungovalo krizové řízení," řekl Hamáček Aktuálně.cz.

V pondělí se už ovšem snažil svou kritiku mírnit i tím, jak popisoval, že poslední opatření ministerstva zdravotnictví jsou adekvátní a rozhodně prý není důvod k žádné velké kritice.

"Není možné dělat z komára velblouda a tvrdit, že tady propukla nějaká druhá vlna. Hnula se nám statistika, ukázala se nám některá ohniska, jako je Praha nebo severní Morava, ale rozhodně bych nepoužíval silná slova. Musím kategoricky odmítnout, že by tady docházelo k nějakému ohrožení zdraví obyvatelstva nebo k nějakým katastrofickým scénářům. Krajské hygieny pracují na maximum," prohlašoval v pondělí předseda ČSSD.

Jediné, na co prý upozorňuje, je to, že chytrá karanténa má rezervy. "Mimochodem, to neříkám jen já, to říká i pan premiér. Pouze jsem upozornil, že by bylo dobré uvažovat o tom, že role armády by se v chytré karanténě posílila. K tomu směřují i jednání na vládě, velmi pravděpodobně vláda skončí nějakou dohodou o posílení role armády," avizoval před odpoledním jednáním kabinetu.

To, že o víkendu "přiostřil", ale bylo zjevné. Nejenže Vojtěcha za chytrou karanténu kritizoval v nedělním debatním pořadu Partie, ale své výhrady zvýraznil ještě na svém facebookovém profilu.

"Kdybych se jako ministr vnitra 'nemontoval' do práce ministra zdravotnictví, tak na ty roušky čekáme ještě dneska a premiér by nemohl chodit a říkat, jak jsme první vlnu zvládli. Vývoj ukázal, kdo měl pravdu," napsal mimo jiné s tím, že bude dělat vše pro to, abych ochránil české občany. "A pokud budu mít pocit, že mohu nějak pomoci, tak to prostě udělám. Koneckonců jsem prvním místopředsedou vlády," dupl si Hamáček.

Babiš v čele nově vzniklé rady

S kritikou navíc nebyl zdaleka sám, Vojtěcha kritizovala řada opozičních politiků, včetně předsedů stran. Na Twitteru se ozvala například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Chytrou karanténu vláda spustila o Velikonocích. Po více než čtvrt roce teď řeší, jak bude organizována. To je tedy vážně 'výkon'. Směšné, kdyby nešlo o vážnou věc a zdraví lidí. Ministr zdravotnictví měl odejít a Andrej Babiš se zodpovídat z toho, proč je ve vládě takový chaos a bezradnost," stěžoval si předseda ODS Petr Fiala.

Vláda by měla říct, kdy chytrá karanténa pomohla. Realita je totiž taková, že v klubu Techtle Mechtle se někteří návštěvníci dozvěděli o nákaze až z médií a nevědomky ji šířili dál.



Spíš než chytrá karanténa existuje Lochneska a z toho někdo musí vyvodit politickou odpovědnost! — Markéta Adamová (@market_a) July 27, 2020

Premiér Andrej Babiš ale rozhodně nechce, aby v debatě ohledně boje proti koronaviru dominoval předseda ČSSD Hamáček. To je zjevné z toho, že si prosadil vznik Rady vlády pro zdravotní hrozby, která bude mimo jiné dohlížet na chytrou karanténu, a sám ji povede. Mimochodem, jeho místopředsedy jsou Hamáček a Vojtěch.

"Tato rada bude mít na starosti různé hrozby, v tuto chvíli je to covid, ale klidně to může být v budoucnosti jakákoliv jiná epidemie," upřesnil ministr Vojtěch. Měla by fungovat jako dohlížející poradní orgán vlády. Pod radou má být řídicí výbor, ve kterém bude hlavní hygienička a další odborníci.

Babiš na večerní tiskové konferenci po zasedání vlády tvrdil, že se ujímá šéfování rady, protože jako premiér má největší přehled a také nejvyšší "váhu". "A také jsem se o toto téma o víkendu velmi intenzivně zajímal. Věnoval jsem se tomu také v minulosti. Je potřeba pomoci ministrovi zdravotnictví a všem, kteří jsou toho účastni. Takto vzniká silný tým, de fakto se vracíme k tomu, co tady bylo v květnu," prohlásil Babiš a na otázku, co konkrétně tato rada bude dělat odpověděl, že všechno.

"Všechno, co se týká chytré karantény. Například výměnu informací, budování vlastního systému laboratoří, abychom se nespoléhali na soukromé. Je potřeba také propojovat hygieniky a kraje, které chtějí lepší informace," popisoval předseda vlády.