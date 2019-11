Nejlepším porevolučním prezidentem byl Havel, nejhorším Zeman, myslí si většina lidí

Nejlepším prezidentem po roce 1989 byl podle mínění lidí Václav Havel. Jako nejlepšího ho v průzkumu STEM označilo 55 procent lidí. Jako druhý byl nejčastěji uváděn Václav Klaus, poslední příčku obsadil současný prezident Miloš Zeman. Havel byl jako nejlepší prezident hodnocen i čtvrtinou Zemanových voličů.

Havla jako nejlepšího prezidenta hodnotí lidé všech věkových kategorií s výjimkou občanů starších 60 let, u nichž vede Zeman. Rozdělení je patrné i z pohledu dosaženého vzdělání. Havel dominuje u lidí s maturitou a vyšším vzděláním, Zeman u lidí bez maturity.

"Mladí lidí oceňují Václava Havla především za jeho humanitní odkaz. Poměrně překvapivým zjištěním bylo, že první polistopadový prezident Václav Havel byl jakonejlepší hodnocen každým čtvrtým voličem současného prezidenta Miloše Zemana. Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen vyrovnaně," uvádí autoři průzkumu.

Havla lidé pozitivně hodnotili za využívání pravomocí a zájem o problémy občanů, negativně za vystupování na veřejnosti a za způsob, jakým řešil politické spory.

Zeman je dobře hodnocen za využívání prezidentských pravomocí. "Zde je ale nehodnotící konotace, to znamená, že je může využívat pozitivně i negativně, ale umně," dodal STEM. Lepší známku zaznamenal současný prezident i za zájem o problémy občanů, což může být podle výzkumníků spojeno především s jeho pravidelnými výjezdy do krajů.

O něco hůře lidé Zemana hodnotí v reprezentaci a obhajobě českých zájmů v zahraničí, řešení sporů na české politické scéně a způsobu vystupování na veřejnosti. U posledně dvou uváděných bodů Zemana hodnotí každý jeho desátý volič negativně.

"Detailnější datová analýza ukázala, že například těm, co považují za nejlepšího prezidenta Václava Havla, nezáleží častěji tolik na pohlaví hlavy státu a jsou nakloněni mladšímu, prozápadnímu intelektuálovi, který nemusí disponovat politickou zkušeností. Ti, kdo považují za nejlepšího prezidenta Miloše Zemana, jsou výrazněji pro muže, osobu starší alespoň 60 let s politickou zkušeností. Charakterově by se mělo jednat o člověka důrazného, ale zároveň s optimistickým výhledem a liberálním smýšlením," upřesňuje výsledky průzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Data vycházejí z dlouhodobého průzkumu agentury STEM/MARK mezi českou populací starší 18 let. Aktuální šetření, které se uskutečnilo v říjnu, tedy zhruba měsíc před oslavami 30. výročí sametové revoluce, bylo kvůli větší relevanci výsledků váženo na minulou volbu prezidenta. Šetření se bude opakovat. Říjnového průzkumu se účastnilo 820 lidí, dotazováni byli telefonicky či on-line.