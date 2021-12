Nejkurióznější zprávy roku 2021. Krokodýl v hořící chatě či falešný popelář s lupem

Falešný policista požádal "své kolegy" o spolupráci. Ti ho odhalili

V polovině července skončila alternativní "kariéra" muže z Prahy, který se strážníkům následně přiznal, že se rád převléká do policejní uniformy. Z důvodu, který by asi nikoho nenapadl: aby prý mohl jezdit zdarma městskou hromadnou dopravou. Do své role se vžil natolik, že když na Václavském náměstí v Praze uviděl své "kolegy", tedy skutečné strážníky, požádal je o součinnost. Chtěl, aby mu pomohli zjistit informace o jisté osobě, která měla být převezena na záchytku. Vše prasklo, když ho strážníci požádali, aby jim ukázal služební průkaz. Skončil na služebně nikoliv z pracovních důvodů, ale kvůli porušení zákona.