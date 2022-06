Rozpolcené strany. Sňatky homosexuálů mají příznivce v pěti klubech, stačit to nemusí

Poslanci z pěti stran navrhují umožnit stejnopohlavním párům uzavírat manželství. Navzdory tomu však není jisté, zdali zákon bude mít dostatečnou podporu ve sněmovně. Souhlasí s ním všichni Piráti. Dále by pro mohla být zhruba polovina klubu TOP 09, podobně rozpolcené je i hnutí ANO. Své podporovatele má novela i u ODS, ale například premiér Petr Fiala je proti stejně jako celé SPD a KDU-ČSL.

Už od poloviny příštího roku by mohli mít lidé stejného pohlaví možnost uzavírat manželství, očekávají předkladatelé novely občanského zákoníku. "Účelem návrhu je odstranit všechny diskriminační nespravedlnosti a umožnit těm, kteří platí daně a přispívají do společnosti jako kdokoliv jiný, mít stejná práva," vysvětlila poslankyně Olga Richterová (Piráti).

Pětice poslanců, která změnu navrhuje, bude muset přesvědčit většinu ve sněmovně. Na tomto tématu však v minulosti v parlamentu nepanovala shoda a naopak část poslanců se proti takzvanému manželství pro všechny vymezovala.

Návrh na uzákonění sňatků lidí stejného pohlaví se objevil už v minulém volebním období, ale nyní má podle Richterové větší šanci projít. "Je sice zřejmé, že část koalice pro návrh hlasovat nebude, ale podle mých informací jsou i v opozici poslanci, kteří se staví za férová práva pro všechny," dodala místopředsedkyně sněmovny Richterová.

Hlavním předkladatelem zákona je tentokrát poslanec Josef Bernard (STAN). Jeho předlohu podepsal vždy také jeden poslanec z dalších čtyř klubů, a to TOP 09, Pirátů, ODS a ANO. Chybí pouze zástupce vládní KDU-ČSL a opoziční SPD.

Jasná podpora jen u Pirátů

Nicméně ani u stran, jejichž zástupci sňatky homosexuálů podporují, není jasné, že pro novelu bude hlasovat většina jejich členů. Poslankyně za STAN Barbora Urbanová říká, že si není zcela jistá podporou od Starostů, kteří mají 33 poslanců. "STAN měl v programu do voleb zrovnoprávnění svazků. To si myslím, že každý z poslanců dodrží. Pokud jde o manželství pro všechny, tak to už je osobní věc každého poslance, ale určitě budou svolní k diskusím," řekla Urbanová.

Předseda strany a vicepremiér Vít Rakušan později pro server iDnes.cz upřesnil, že jsou v klubu STAN jen tři poslanci, kteří o podpoře návrhu váhají, zbytek by měl být pro. S manželstvím pro všechny nesouhlasí například ministr školství Petr Gazdík. Gazdík byl před čtyřmi lety dokonce mezi poslanci, kteří chtěli do Základní listiny práv a svobod dostat ochranu manželství jako svazku muže a ženy.

U koaličních Pirátů plánují novelu podpořit všichni čtyři poslanci, které strana má. Spíše negativní postoj k manželství pro všechny se dá čekat od nejsilnější vládní strany ODS. Nepodporuje ho ani předseda strany a premiér Petr Fiala a před pár dny návrh odmítl i šéf klubu Marek Benda.

"Je to součást kulturních válek, na které nemáme čas," uvedl Benda. Doplnil však, že stejně jako ostatní strany nebude ODS svým poslancům nařizovat, jak hlasovat. Poslankyně za STAN Urbanová však upozornila, že se i v ODS nachází část nerozhodnutých poslanců, se kterými budou předkladatelé návrhu debatovat.

Podporovatelem novely ve straně je třeba ministr kultury Martin Baxa (ODS), který návrh za stranu podepsal. "Pevný láskyplný svazek mezi lidmi by měl být rovnocenný pro všechny," odůvodnil Baxa.

Půl na půl jako za Kalouska, popisuje Pekarová

Že se na manželství pro všechny neshodne ani koalice Spolu, ilustruje i postoj TOP 09. "Odhaduji, že poměr je v rámci klubu zhruba půl na půl, což byl mimochodem i poměr platný za doby, kdy byl Miroslav Kalousek předsedou poslaneckého klubu," řekla šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Reagovala tak mimo jiné na kritiku svého předchůdce v čele strany Miroslava Kalouska, který se na Twitteru vymezil vůči její podpoře stejnopohlavních sňatků s tím, že odporují programu TOP 09, kterou před třinácti lety spoluzakládal.

Mezi překladateli novely je i Jana Pastuchová z ANO, které má ve sněmovně 72 poslanců. Pastuchová však tvrdí, že i nejsilnější opoziční hnutí je v podpoře manželství pro všechny rozdělené přibližně napůl.

Zcela proti se naopak staví opoziční SPD a vládní KDU-ČSL. "Pro nás nejde o prioritu. Řešíme ceny energií a inflaci, to lidi skutečně trápí. Myslím si, že má sněmovna mnohem důležitější věci na práci," řekl šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. Lidovci na snahy o prosazení manželství pro všechny navíc plánují reagovat návrhem na ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.

Předseda strany Marian Jurečka před necelým týdnem pro server Novinky.cz dokonce řekl, že je podle něj v současném "konzervativním" složení sněmovny prosazení této ústavní definice pravděpodobnější. "Myslím, že reálně může příběh skončit návrhem na ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy," řekl Jurečka, podle kterého lidovci návrh do dolní parlamentní komory předloží v příštích týdnech.

"Pokud mají ostatní strany podporované některými aktivistickými skupinami tento zájem, chceme my na oplátku ukázat, že si nemalá část lidí myslí, že by bylo vhodné připomenout, že manželství je hodno ochrany jako svazek muže a ženy," řekl Výborný. Může tudíž nastat podobná situace jako v minulém volebním období, kdy se ve sněmovně řešilo zároveň manželství pro všechny i opačný institut ochrany svazku muže a ženy.

Lidovci už před volbami deklarovali, že by strana nemohla být ve vládě, která bude manželství pro všechny prosazovat, a předložení zákona tak budou považovat za porušení koaliční smlouvy. "Jak se ale ukazuje, šlo o pouhý populistický výkřik," popsal politolog Lukáš Valeš. Strana tak nakonec návrh za porušení koaliční smlouvy nepovažuje, stále se však netají tím, že ho nepodpoří.

Lidovci: Chceme narovnat práva registrovaných partnerů

Výborný uvedl, že lidovci jsou ale připravení jednat o nápravě nerovnoprávného postavení registrovaných partnerů. "Můj tým se tomu už věnuje, konzultovali jsme to s ministerstvem spravedlnosti. Jsem si vědom některých nerovností ohledně společného jmění nebo dědictví," řekl šéf lidoveckého klubu. Právě lidovci dlouhodobě odmítají, aby se svazky stejnopohlavních páru nazývaly manželstvím. O tom, jak je pojmenovat, se v minulosti hojně diskutovalo.

"Aktivisté ukazují jistou míru pokrytectví tím, že se naší novele tvrdě brání a říkají, že chtějí jedině přímo manželství," řekl Výborný. V Česku mohou osoby stejného pohlaví od roku 2006 vstoupit do registrovaného partnerství, které jim ale nedává stejná práva jako manželům. Registrovaní partneři nemají například nárok na vdovský důchod a uzavřením partnerství jim nevzniká společné jmění, nemohou si ani společně osvojit dítě či adoptovat dítě druhého partnera.

To chtějí předkladatelé novely napravit. "Chceme manželství se vším všudy, se všemi právy a povinnostmi, a to včetně společné adopce, osvojení dítěte druhého partnera a tak podobně. Říkáme tomu plná verze, nic osekaného. Bez slova manželství by to asi mělo vyšší šanci projít, ale to je už ústupek. Podpora je taková plovoucí, ale má to letos šanci na klidnější průběh," vysvětlila poslankyně za STAN Urbanová. V současnosti je stejnopohlavní manželství legální ve 31 státech světa, z toho například v Německu, Velké Británii nebo Irsku.

Proti manželství pro všechny se v úterý postavil i prezident Miloš Zeman, který oznámil, že by zákon vetoval, pokud by ho dostal na stůl. Naopak by podpořil ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Zemanovi však na začátku příštího března končí mandát, takže i kdyby zákon parlamentem skutečně prošel, nejspíše by ho už podepisoval jeho nástupce.

