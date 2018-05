Nedostaneme se k Zemanovi, hlídají ho Mynář s Nejedlým, stěžují si politici. Kancléř: Jsou to kecy

před 31 minutami

Postupně se tak mění skupina současných či bývalých politiků, s nimiž prezident konzultuje své kroky, tříbí si své názory a od nichž získává informace o opozici. Podle řady svědectví hrají klíčovou roli nejbližší Zemanovi muži - poradce Martin Nejedlý a kancléř Vratislav Mynář. Právě oni mají pod kontrolou jeho kalendář.

"K němu se nejde dostat. Několikrát jsem to zkoušel, ale přes pana Mynáře (…), oni ho izolují. Nemám problém se s panem prezidentem potkat, rád tak učiním, občas se vidíme třeba ve sněmovně, ale i tam je pan kancléř. Už není možné se setkat na rozhovor mezi čtyřma očima," stěžuje si šéf hnutí Starostové a nezávislí a bývalý člen Hradní stráže Petr Gazdík.

O Gazdíkovi není příliš známé, že se se Zemanem ještě rok a půl zpátky pravidelně vídal. Tykají si, což hlava státu umožňuje jen velmi blízkým lidem, a v minulosti byli schopní řešit i otázky, u kterých se jejich názory různily.

"Okolí má na pana prezidenta čím dál větší vliv. Miloš Zeman si lidí, s nimiž se politicky lišil nebo s jejichž názory nesouhlasil, vážil. V něčem jsme spolu souhlasili, v něčem jsme se přeli, ale hezky přeli, protože to byl souboj argumentů," dodal Gazdík.

To kancléř Vratislav Mynář ale odmítá. "Jsou to kecy a hlouposti. O každé žádosti, ať jde písemnou cestou, nebo mi ji někdo volá, se prezident dozví. Nemám důvod žádosti o schůzku tajit a nevím, proč má někdo potřebu něco takového říkat," reagoval kancléř. Odmítá také, že by na schůzky s prezidentem měl vliv Nejedlý. "Pan Nejedlý ani neví, s kým se pan prezident setkává. Já se to třeba dozvím podle programu," upozorňuje Mynář.

Spor Petra Gazdíka a Hradu Podle kancléře Vratislava Mynáře se Gazdíkovi přístup na Hrad uzavřel poté, co dvakrát za sebou odešel během projevu prezidenta Miloše Zemana z Poslanecké sněmovny. Do té doby byl u hlavy státu vítán. "Když odešel poprvé, sliboval panu prezidentovi, že už se to nestane a pan prezident bral jeho slovo. Za půl roku přišel pan prezident do sněmovny a TOPka se STAN odchází ze sálu. Pan Gazdík byl mezi poslanci, kteří odešli. Pan prezident poté řekl, že kvůli tomu, jak se Gazdík zachoval poprvé a podruhé, už s ním žádnou schůzku nechce," popisuje kancléř Mynář.

Gazdík ale není sám, kdo na podobný problém narazil. Podobnou zkušenost popisují i další politici, kteří si ale přáli zůstat v anonymitě. O kontakt s prezidentem přišel například jeden z exministrů Sobotkovy vlády, bývalý člen strany SPO či aktivní zástupci vládního hnutí ANO Andreje Babiše. K hlavě státu se také se stále většími problémy dostávají někteří jeho dlouholetí přátelé, kteří za ním jezdili i během jeho politické izolace na Vysočině.

"Máme s prezidentem dobré vztahy, ale dlouho jsem ho neviděl, protože mé vztahy s jeho poradci nejsou až tak ideální. Ti už dnes rozhodují o tom, kdo s ním bude mluvit," řekl redakci představitel ČSSD, který má podle svých slov přibližně rok potíže se se Zemanem setkat.

"Když se chcete objednat k prezidentovi, musíte přes Mynáře nebo Nejedlého," řekl redakci jeden ze členů Babišovy vlády, podle kterého se k Zemanovi dalo v minulosti dostat ještě přes bývalého protokoláře Jindřicha Forejta, který měl k prezidentovi velmi blízko. "Bez nich se k němu nedostanete, prezident nemá přímé spojení," vysvětluje. Mynáře jako hlavní spojku museli používat i bývalí ministři Sobotkovy vlády, dva z nich potvrdili, že právě přes kancléře si setkání dojednávali.

Zeman už při první prezidentské volbě v roce 2013 přiznal, že mobilní telefon téměř nepoužívá a počítač mu slouží ke čtení zpráv na internetu. Zemanovi přátelé tak téměř nemají jinou šanci, jak se s ním spojit, než přes prostředníky.

Podle bývalého vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Iva Mathého dříve, v éře Václava Havla, kancléř schůzky řešil výjimečně. "Pan prezident měl vlastní sekretariát a tehdejší ředitel sekretariátu Vladimír Hanzel měl pod sebou lidi, kteří sestavovali program a určovali, koho prezident přijme a koho nepřijme. Třeba pan Nejedlý není zaměstnancem Hradu. Neměl by tak do toho vůbec zasahovat," míní Mathé.

Problém může být ale i v případě kancléře Mynáře. "Pravomoc na to mít může, ale bez prověrky by neměl organizovat setkání s lidmi, kteří mají pověření na utajené informace. Schůzky s BIS by třeba vůbec řešit neměl," dodává Mathé.

Kdo na Hrad chodí, je těžké zjistit. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka jsou všechny oficiální návštěvy zveřejněny na stránkách Hradu v oddělení tiskových zpráv. K hlavě státu se ale nechodí pouze oficiálně, ale někdy i "tajně", bez vědomí veřejnosti. O takových schůzkách záznam veřejně přístupný není.

Brána Hradu se v poslední době zavřela i vysoce postaveným činitelům, kteří prezidentovy kroky ostře kritizují. "Poslední setkání jsme měli, když byla inaugurace. Dříve se dělaly pravidelné čtvrt- půlroční schůzky k zahraničně-bezpečnostní politice, ty už se nějakou dobu nedělají," popsal předseda Senátu Milan Štěch s tím, že stejně jako Zeman setkání aktivně nevyhledává. Poslední schůzka čelných ústavních činitelů na téma zahraniční politiky proběhla přibližně před rokem.

Koordinace zahraniční politiky je pro Česko důležitá, protože názory Hradu a vlády se několikrát lišily. "Tyto schůzky se osvědčily a doporučoval bych, aby v nich i současní vysocí ústavní činitelé pokračovali," myslí si bývalý šéf sněmovny, nyní předseda ČSSD Jan Hamáček. Ministr zahraničí Martin Stropnický s prezidentem domluvil jednání v podobném formátu, o jakém hovořil Štěch. První schůzka by se podle něj měla uskutečnit v druhé polovině května.

Podobnou zkušenost jako Štěch má i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ten čekal na termín setkání přibližně měsíc. Ani na oficiální dopis Hrad zatím nereagoval. Rychetský a Zeman bývali dříve přátelé. V posledních měsících však předseda Ústavního soudu prezidenta několikrát ostře kritizoval.

Jejich zkušenost ostře kontrastuje s tím, kdo se k prezidentovi dostane snáze. Dlouholetý známý a podporovatel hlavy státu František Ringo Čech je naopak u prezidenta přibližně jednou za dva měsíce. Zeman má čas také na setkání se šéfem SPD Tomiem Okamurou či s některými bývalými ministry své vlády z let 1998 až 2002. Většině z nich stačí zavolat na Hrad a dostanou termín.

O takové zkušenosti hovoří třeba bývalý Zemanův ministr zemědělství Jan Fencl. "On se stýká s lidmi, se kterými se chce stýkat. Milan Štěch si pustil hubu na špacír, tak není důvod se stýkat," reagoval Fencl na dotazy redakce. Zeman si podle něj partnery vybírá sám a "vždy ho zajímaly názory druhých a možná víc ty kontroverzní než ty souhlasné".