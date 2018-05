Černochová: Vládu s ANO bez Babiše bych si před svým svědomím obhájila. S ním bychom zradili voliče

před 42 minutami

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová je přesvědčena, že taktika ODS "nezadat" si s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO je správná. A to i navzdory tomu, že strana není tolik vidět a moc získávají komunisté společně s SPD Tomia Okamury. Pro Černochovou by bylo přijatelné být ve vládě s ANO, ale bez Babiše. "Podíl na vládě bez pana Babiše bych si před svým svědomím i před většinou lidí asi obhájila," říká.

Zdá se, že ODS vsadila na jednoznačný distanc od Andreje Babiše i jeho hnutí ANO, což mimo jiné znamená, že není zdaleka tolik vidět a slyšet jako třeba ČSSD, SPD a KSČM. Není to chyba, nebudou lidé volit spíše ty, které mají mnohem více na očích?

ODS před volbami, těsně po volbách i šest měsíců od voleb stále říká to samé. Pro nás není možné, abychom tvořili koalici společně s Andrejem Babišem. Jestliže teď jednají o koalici s ním jiné strany, je logické, že mají v médiích přednost před námi. Lidé, kteří pozorují politiku, si ale snad všimli, že v ODS pracujeme na návrzích zákonů a brzdíme přijímání zákonů, které považujeme za nepřijatelné, viz například prolomení advokátního tajemství. Aspoň podle e-mailů, které dostávám, si toho všimli.

Neměli byste dělat víc?

V době, kdy stále ještě nevíme, kdo bude součástí vládní koalice a kdo opozice, je těžké se domlouvat na případné podpoře našich návrhů. Já sama mám v plánu předložit návrh změny ústavy, který se týká zjednodušení vysílání vojáků v případě, že dojde k nějakému únosu, ale čekám, kdo tady bude v koalici. Aby se nestalo, že mi to zamítnou hned v prvním čtení. Což se nám už stalo vícekrát.

Pokud jde o viditelnost ODS, je fakt, že například váš předseda představuje řadu úspěšných komunálních politiků ODS na sociálních sítích. Ale nedosáhla by ODS víc a nebyla by mnohem více vidět, kdyby po volbách jednala s Andrejem Babišem? Nezískali byste i více voličů, a neprosadili by i více ze svého programu?

Možná ano, ale stálo by nás to strašně moc hlasů. ODS ztratila v minulosti důvěru mnoha svých voličů, ať už kvůli tomu, že se jim zdálo příliš velké politické rozkročení bývalého předsedy a premiéra Mirka Topolánka, nebo od nás voliči odešli po kauzách předsedy a premiéra Petra Nečase. Důvěra voličů je proto pro nás naprosto zásadní. Jako lídr Prahy ve volbách jsem si podala ruce se stovkami lidí a viděla jsem, že protibabišovské téma strašně rezonovalo. Pro mě by bylo hrozně těžké vysvětlit lidem, že jdeme do nějakého holportu s Babišem.

Neměli jste ale přesto v průběhu jednání s ANO tlačit na to, aby Babiš nebyl ve vládě?

Část lidí by to nepochopila. Poukazovali by na to, že jsme před volbami říkali, jak nepůjdeme s ANO s Babišem ani bez Babiše.

Jestliže ale tady zatím dominovala spolupráce ANO, SPD a KSČM, neměla ODS v zájmu České republiky jednat? Byť ODS chce evidentně voliče získat tím, že si s ANO nijak "nezadá"?

V tomto dávám částečně za pravdu novinářům, kteří říkají, jestli není pro demokracii a vývoj České republiky lepší to, že sice ODS ztratí nějaké hlasy, ale u vlády budou demokratické strany. Podíl na vládě bez pana Babiše bych si před svým svědomím i před většinou lidí asi obhájila. Naprosto neobhajitelné by ale pro mě bylo jít do koalice s premiérem Babišem. To by byla fatální zrada většiny našich voličů.

Nehrají v tomto roli podzimní komunální a senátní volby, do kterých chce jít ODS jako strana "nepošpiněná" jednáním s ANO? A není možné, že bude s ANO jednat po těchto volbách, kdyby hrozila vláda ANO, SPD a KSČM?

Myslím, že takto nikdo v ODS neuvažuje. A vzhledem k tomu, že se našel koaliční partner v podobě ČSSD, byť není jasné, jak jednání dopadnou, tak toto nemusíme v ODS řešit. Vypadá to, že ČSSD bude dělat onen fíkový list, za kterým se bude skrývat pokračující spolupráce ANO, SPD a KSČM.

A měla by ODS jednat s ANO o vládě bez Babiše, pokud by reálně hrozila vláda ANO s SPD a KSČM, což pořád není zcela vyloučeno?

Je fakt, že hodně lidí píše, že bychom těžko mohli odmítnout jednání s ANO, kdyby Babiš nebyl premiérem. ODS by se dostala do obtížné situace, kdyby říkala, ať tady raději vládne SPD s komunisty a Babišem, protože my se nechceme ušpinit. Asi bychom tímto postojem naštvali poměrně dost lidí. Byť i takové jednání s ANO by určitě část voličů brala jako zradu, protože od začátku říkali: Hlavně nechoďte s ANO, ať s Babišem, nebo bez něj.

Chystá se ODS k něčemu takovému?

Bylo by to nadbytečné. Chystá se tady přece koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM. Myslím, že se tato koalice dohodne a bude vládnout do konce volebního období.

Co když ale například sociální demokraté odmítnou v referendu takovou vládu a ANO se skutečně opře o SPD a KSČM?

Myslím si, že ODS by jednání s ANO nemělo iniciovat. ODS by měla, v souladu s ústavou, iniciovat jednání, kdyby dostala od prezidenta pověření sestavit vládu.

Občas někteří komentátoři píší, že ODS měla po volbách dohodnout s Babišem na tom, že by jeho vládě umožnila získat důvěru ve sněmovně za to, že by se zavázal k celé řadě kroků. Počínaje zárukou nezávislosti pro veřejnoprávní média, přes západní orientaci země až například po slib, že nebude zasahovat do práce policie či ministerstva spravedlnosti.

Zní to hezky, ale bylo by to nevymahatelné. Vnímejme realitu. Andrej Babiš něco dopoledne řekne, potom se staví při cestě z Malé Strany na Pražském hradě a odpoledne svůj názor změní. Na takovou dohodu bych nikomu neskočila.

Nebylo by přece jen lepší s ANO jednat než dopřát takový prostor a vliv SPD a KSČM?

Jde tu hlavně o to, že lidé z ANO nikdy neudělají ten krok od Andreje Babiše. To znamená, že by byli pro spolupráci a nechtěli ve vládě trestně stíhaného Andreje Babiše. K tomu oni nikdy nedojdou, protože opravdu kult Andreje Babiše je tak silný, že k takovému postoji by nikdy nesměřovali.

Ale nedávné jednání klubu ANO ukázalo, že existují členové, kteří se postavili proti němu a řekli, že nechtějí možné vládnutí za podpory SPD.

To je nějaký posun, ale pořád to není o tom, že by kdokoliv ze 78 poslanců říkal: Pane premiére, my bychom chtěli funkční vládu, chtěli bychom dělat dobrou středopravicovou politiku s ODS nebo někým jiným, ale vy u toho fakt nebudete. Takto kolegové z ANO nefungují a ani fungovat nebudou.

To je jasné i z jejich hlasování ve sněmovně, kdy dostanou befelem, jak mají hlasovat, a teprve potom, když zjistí, co kolem toho je - když začnou používat vlastní rozum a mozek -, řeknou, že nám něco podpoří. Například v případě novely protikuřáckého zákona. Jenže pak na ně někdo z vedení zadupe a všechno je zase jinak. Autorita Andreje Babiše, a možná i částečně předsedy klubu Jaroslava Faltýnka, je hrozně silná.

Proč tomu tak je podle vás?

Protože většina ví, že je do sněmovny dostal Andrej Babiš. A kdyby o svého "guru" přišli, oslabilo by to jejich hnutí ANO.

Ale v ODS byl podobný "guru" v éře Václava Klause.

Ano, přesně tak, také jsem si na něj vzpomněla.

Když se objevily například aféry s financováním ODS, mnozí odmítali, že on jako předseda odpovídá za chyby.

Nebyla jsem v té době v ODS, ale tomu přirovnání k Václavu Klausovi rozumím. Nekritická loajalita k Václavu Klausovi ale po těchto aférách rozhodně slábnout začala. Možná to chce i v ANO nějaký delší čas, aby se vztah členů k předsedovi změnil a měli více odvahy mu oponovat.

Neutrpí tato země větší škodu tím, že SPD a KSČM mají šanci ovlivňovat řadu věcí, než kdyby jejich moc byla minimální a ve vládě byl trestně stíhaný politik, který je přinejmenším prozatím nevinný?

Rozumím. Kdyby ale neměl premiér velké pravomoci, které má, ať už vůči GIBS nebo bezpečnostní radě státu či zpravodajským službám, pak můžeme diskutovat o presumpci neviny. Ale za této situace bych považovala za mnohem férovější a správnější, kdyby Andrej Babiš odešel z vlády a vyčkal na rozhodnutí soudu. Pokud by se očistil, mohl by se s velkou parádou vrátit. Jestli má ale takové pravomoci, nikdo neuvěří, že lidi pod sebou nějak neovlivňuje. Nebudou tomu věřit, i kdyby to nedělal. Stín podezření na něm prostě vždycky bude.

