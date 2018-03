Nedemonstrujeme proti politikům, scházíme se na podporu ústavy, říkají organizátoři stávky Vyjdi ven

před 26 minutami

Po celé republice ve čtvrtek s úderem poledne proběhly studentské demonstrace s názvem Vyjdi ven. Studenti tak chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s nedodržováním ústavních zvyklostí. Jednu z demonstrací zorganizovali na náměstí Míru studenti Arcibiskupského gymnázia Matěj Korčák a Richard Mašek. Akce se zúčastnilo 400 studentů z Arcibiskupského gymnázia, Gymnázia Sázavská a Lauderových škol v Praze. Oficiální výzvu na náměstí Míru přednesl herec Jiří Dvořák. "Přáli bychom si, aby tato akce i do budoucna zvýšila u mladých lidí zájem o politické dění," řekli v rozhovoru pro Aktuálně.cz Korčák a Mašek.

Aktuálně.cz: Jak se vám podařilo zapojit do studentské demonstrace tři gymnázia a zajistit tak účast téměř 400 lidí?

Matěj Korčák: Nejdříve jsme rozeslali všem studentům zprávy na jejich třídní e-maily. Včera jsme měli navíc schůzku se studenty Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU), kteří přímo organizovali celou akci. Zástupci studentů ze všech tří gymnázií zároveň požádali své ředitele o svolení k účasti. Ti je podpořili a s přítomností svých studentů na demonstraci souhlasili.

Používali jste i jinou formu propagace?

M. K.: Ano. Po školách jsme rozvěsili plakáty přímo od oficiální výzvy #Vyjdiven. Kromě toho bylo potřeba zajít na magistrát a vyjednat si akci. Snažili jsme si také sehnat co nejvíce kontaktů na herce, ptali jsme se zejména v Divadle na Vinohradech. Úspěchem bylo, že herec Jiří Dvořák nám na akci přislíbil svou účast a přečetl výzvu. Podpory se nám dostalo i od dalších herců, například od Jiřího Mádla a Jany Plodkové. Všichni byli akcí nadšeni a vyjádřili nám svou podporu, ale bohužel se nemohli zúčastnit osobně kvůli zkouškám v divadlech nebo byli mimo Prahu.

V čem jako organizátoři spatřujete porušování ústavy?

Richard Mašek: Poprvé od sametové revoluce zasedá v Poslanecké sněmovně nedemokratická strana. V takové chvíli, kdy je ústavní pořádek určitým způsobem ohrožen, například návrhy o ústavním zákonu o referendu, je potřeba, aby prezident republiky vyvíjel nějakou činnost a měl nějakou iniciativu ústavu i principy uchovat.

Jak hodnotíte účast na demonstraci?

R. M.: Jsme velmi spokojeni. Zejména nás potěšilo, že se dostavili i lidé mladší patnácti let. Byl to průřez napříč všemi ročníky a zároveň některé z nich doprovodili i jejich rodiče. I to nám určitě udělalo radost, že se nejednalo pouze o podporu studentů. A samozřejmě šlo i o podporu Divadla na Vinohradech.

Myslíte si, že celorepublikové demonstrace napomohou zvýšit zájem mladých lidí o politické dění?

R. M.: Přáli bychom si, aby to tak bylo. Osobně si myslíme, že během střední školy se člověku formuje jeho politický názor. Pokud střední školy nebudou zavírat oči před tím, co se děje, a jejich studenti budou aktivní, pak to určitě pomoci může.

Obranou před těmito autoritářskými snahami kdekoliv a kdykoliv je informovaný občan. Doufáme, že se demonstrace povedla zorganizovat i v ostatních částech Prahy a zbytku republiky. Kromě toho samozřejmě doufáme, že akce něčemu napomůže a nebudeme se muset sejít znovu. V neposlední řadě také přejeme štěstí všem informovaným občanům a všem občanům, kteří chtějí informovat, protože je to důležité.

Máte s sebou Ústavu České republiky. Proč?

R. M.: Říkal jsem to i v úvodu demonstrace, my nedemonstrujeme proti politikům. Nechceme ani šířit určitou nenávist vůči politice. Demonstrujeme za ústavu a sešli jsme se zde na její podporu, což jsou odlišné věci.

Podepsané výzvy budou v pondělí předloženy senátorům. V jaký jejich postup doufáte?

R. M.: Pevně doufáme, že senátoři celou záležitost zhodnotí a že Senát zafunguje tak, jak mu ústava nakazuje, tedy jako ústavní pojistka. Konkrétní kroky jsou na něm, ty se nedají předjímat. Jde pouze o výzvu Senátu, aby jednal tak, jak podle ústavy má.

Rozhovor s hlavním organizátorem studentské demonstrace Lubošem Louženským: