ČT nedáme, skandovali lidé v centru Prahy. Protestovali proti výrokům prezidenta Zemana o médiích

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Zhruba stovka lidí se na demonstraci za svobodu slova sešla i na náměstí Českého ráje v Turnově na Semilsku.

Praha - Na demonstraci za zachování svobody slova se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle organizátorů asi 4000 lidí. Nesouhlasí s výroky prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků proti médiím. Minutou ticha lidé uctili památku zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Demonstrace začala krátce před 19:00, kdy z reproduktorů zazněly výroky Zemana, premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD Tomia Okamury proti novinářům. Demonstrujícím lidem vadí to, že politici podle nich útočí na nezávislá média a zejména Českou televizi (ČT). "Pokud by si mocní dovolili nám nezávislá média vzít, neměl by je za nás kdo kontrolovat," řekl jeden z řečníků. Zeman, Babiš i Okamura podle dalších vedou proti médiím trvalou a nenávistnou kampaň.

Lidé během projevů skandovali "hanba" a "Babiše do koše". Mají s sebou české vlajky a vlajky EU, někteří přišli i s transparenty. Zhruba po hodinovém protestu v horní třetině Václavského náměstí se lidé vydali na pochod k Pražskému hradu, kde prezident Zeman pořádá koncert pro své podporovatele.

Zhruba stovka lidí se na demonstraci za svobodu slova sešla i na náměstí Českého ráje v Turnově na Semilsku. "Jsem rád, že je ještě hodně lidí, kteří chtějí bránit svobodná média. Já pamatuju doby, kdy jediné svobodné médium byl samizdat. Za jednu básničku dostal můj kamarád 18 měsíců. Měli jsme kapelu, vždycky jsme rok připravovali program, a když jsme měli vystoupit, tak ho, jako by náhodou, tu na 18 měsíců, tu na čtyři roky, zavřeli. Nerad bych, aby se ta doba vrátila, a moc děkuju lidem, kteří si to také nepřejou," řekl turnovský disident Karel Šírek. Lidé podepisovali petiční archy na obranu veřejnoprávních médií.

Zeman ve svém inauguračním projevu 8. března ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na Českou televizi. Economia i ČT se proti výrokům ohradily.

Aktivisté tvrdí, že Zemanova slova jsou pokračováním "dlouhodobého nenávistného útoku na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na politiku a společnost. Prezidentovi chtějí dokázat, že jsou novinářskou obec připraveni bránit.