Je to výstražná stávka. Už je pozdě, je třeba jít do ulic, říká student Zima o akci Vyjdi ven

Zhruba 230 středních a vysokých škol bude ve čtvrtek v pravé poledne stávkovat po celém Česku za obranu ústavních hodnot. "Demokratické směřování naší země je dlouhodobě ohrožováno trestně stíhaným premiérem, který vládne skrze vládu bez důvěry a za tiché podpory prezidenta republiky," říká předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima, doktorand Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Akci nazvanou #Vyjdiven vyhlásili studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění.

Aktuálně.cz: Co vás jako Studentskou komoru Rady vysokých škol přimělo se ke dnešní stávce připojit?

Michal Zima: Je to výstražná stávka. To znamená skutečně na výstrahu toho, že se tady děje něco, na co je potřeba upozornit a čemu je potřeba se věnovat. V současné chvíli, kdy vnímáme určitou letargii ze strany společnosti, si myslím, že už je třeba vyjít do ulic a říct nahlas, že je potřeba to změnit. Je to jedna z možností, které občanská demokratická společnost nabízí. Myslím, že to je zcela legitimní a v této chvíli správný postoj.

Nezdá se, že by veřejnost byla až tak letargická, například tisíce lidí protestovaly v ulicích už 5. března proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS, který následně odstoupil. Věříte, že se vaší stávkou také něco změní?

Nemám iluze o tom, že by se to ze dne na den změnilo. Myslím si ale, že v tuto chvíli slepě přihlížet utahování šroubů by nebylo dobré, a vidíme to všude. Ústavní činitelé kritizují nezávislost médií, za chvilku dle mého názoru dojde na bitvu o veřejnoprávní média, o jejich dozorčí rady nebo kontrolní orgány.

Myslím, že naopak už je trochu pozdě. Měli jsme být slyšet dříve, ale jsem rád za to, že se i toto zvládlo zorganizovat, že je to čistě studentská záležitost. Studentské části akademických senátů a vysoké a střední školy i řada osobností veřejného života se k tomu přidávají.

Ocitla se demokracie v Česku podle vás v ohrožení?

Myslím, že je potřeba bít na poplach. Ne proto, že jsme aktuálně úplně ve velkém nebezpečí, ale protože to k tomu směřuje. Myslím si, že by se společnost měla vyburcovat, aby tomu pozornost dala a samozřejmě si udělala vlastní názor na základě objektivních informací.

Mohl byste shrnout, co vám na současné politické reprezentaci nejvíce vadí?

Jde o to, že tady máme premiéra, který byl v minulém volebním období vydán Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání. To znamená, že důvody, proč byl vydán, se nezměnily. Jsou tady stále a je jen otázkou, zda ho sněmovna vydá znovu. V tuto chvíli je to jmenovaný premiér, který řídí vládu v demisi, která nedostala důvěru. Pro tuto vládu hlasovali pouze členové jeho strany. Ústava v tuto chvíli dává vládě veškeré exekutivní kompetence k tomu, aby dělala zásadní personální a strategická rozhodnutí, což si myslím, že z podstaty věci by vláda bez důvěry činit neměla.

Jak by se vláda v demisi tedy měla podle vás chovat?

Myslím si, že je na zodpovědnosti premiéra a členů vlády, aby vyvodili důsledky z toho, že nedostali důvěru sněmovny, a na základě toho samozřejmě nedělali zásadní rozhodnutí. To je jedna z věcí, které nám vadí. Stejně jako prezident republiky, který ačkoliv deklaruje, že společnost nerozděluje, tak pracuje pouze na jejím rozdělování a prohlubování příkopů. Sedmdesát let po únoru 1948 čelíme ne zcela bezpečné situaci v zemi, co se týká perspektivy demokratických hodnot a vůbec občanské společnosti. Proto je důležité se ozvat.

Co si od akce slibují studenti a jaké má poselství pro občany?

Studentská komora se ke stávce připojuje a podporuje ji. Nejsme tedy organizátoři. Je to několik jednotlivců, kteří ji svolali. A co si od toho slibujeme jako studenti? Chceme zvýšit pozornost a vyburcovat společnost k tomu, aby se zajímala o společenské dění v naší zemi.

Aby si získávala informace z několika zdrojů (nevěřila pouze jednomu) a na základě toho si utvořila vlastní názor. Zda je podle jejího nejlepšího vědomí a svědomí společnost v krizi, nebo není. A podle toho samozřejmě reagovala.

Já to vnímám jako zvonění na varovný zvon, abychom se zamysleli nad tím, kam směřuje naše země, a nebyli k tomu lhostejní. Dejme si hodinu dvě v následujících týdnech a zjišťujme si informace. Aby každý mohl říci: Ano, já jsem za to také zodpovědný a vědomě. Pak jsou tam také požadavky od pořadatelů, to znamená, aby prezident Miloš Zeman nepodporoval vládu, která nemá důvěru a kterou řídí trestně stíhaný premiér. Aby Senát byl v této souvislosti více aktivní a aby tato vláda nepřijímala další důležitá strategická a personální rozhodnutí.

Přestože jsme si vědomi institutu imunity poslanců, tedy instrumentu, který je k tomu, aby předešel účelovým nařknutím a účelovým trestním oznámením na ústavní činitele, která by mohla paralyzovat jejich funkci.

Budete protestovat i nadále, dokud nebudou vyslyšeny vaše výzvy?

Já osobně si myslím, že by protest měl směřovat k tomu, aby vyburcoval společnost, aby se o dění zajímala. Nemyslím si, že nějaké generální stávky jsou v současné chvíli a za této situace nutné. Jedna by měla stačit a posléze iniciovat nějakou diskusi s aktéry této celé situace. Vést dialog o tom, jak to má dále směřovat. Nemyslím si, že tím, že budeme křičet, bychom něčeho dosáhli. Myslím si, že tu má být konstruktivní diskuse, ale to je i věc sněmovny.