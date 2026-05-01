„Nedej náckům šanci!“ Centrem Prahy se vydal prvomájový pochod proti fašismu

Několik stovek lidí v pátek zhruba půl hodiny po poledni vyšlo ze Střeleckého ostrova na prvomájový pochod proti fašismu. Trasa vede přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov do klubu Subzero, kde se koná festival AFA fest. Na akci dohlíží policie i antikonfliktní týmy.
Lidé v průvodu mají transparenty s nápisy „Kde chybí mozek, nastupuje násilí“, „Naší zbraní je solidarita“ či „Nedej náckům žádnou šanci“.
V pozvánce na 1. máj pořadatelé pochodu proti fašismu vyzvali ke vzdoru proti neonacismům, „co navlékli saka a začali sbírat lajky“. „Proti vládě oligarchů a fosilní lobby. Proti soustředěnému útoku na reprodukční a LGBTQ+ práva vedenému ultrakonzervativními spolky a jejich loutkami v politice. Proti vší etnické nenávisti. Proti šíření zoufalství a strachu. Za naději a možnost, že svět může být jiný – lepší pro všechny,“ uvedli. Akci podle pozvánky pořádá koalice antiautoritářských, queer-feministických a environmentálních kolektivů.
Dopoledne se na Střeleckém ostrově, na kterém se nachází pamětní deska k první dělnické oslavě 1. máje v Praze v roce 1890, střídali zástupci levicových stran. Dorazili sociální demokraté (SOCDEM), komunisté i zástupci České suverenity sociální demokracie (ČSSD).
Prahou protančil průvod majálesu, vyvrcholí festivalem na Letňanech
Centrem Prahy prošel v pátek dopoledne průvod studentského festivalu Pražský majáles, který se letos koná podvacáté. Zúčastnilo se ho podle policejních odhadů asi 500 lidí, které doprovázely alegorické vozy ozdobeny do barev čtyř pražských univerzit. Jednodenní festival vrcholí v Letňanech, kde zahraje několik kapel a večer bude zvolen král a královna majálesu.
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně
Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla
Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel, informovala stanice BBC.
Trump se opět pustil do spojenců, zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska
Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu. Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany.
Od čekání k dominanci. Příběh slávistického návratu na špičku
Fotbalová Slavia se po dlouhém čekání právě před 30 lety vrátila na piedestal českého fotbalu, překonala krize a v posledních letech znovu patří mezi nejlepší týmy české ligy.