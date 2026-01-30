Nebezpečná bakterie v kojenecké výživě, výrobci stahují tisíce balení

Výrobci Danone, Nestlé a Lactalis Nutrition Santé stahují z trhu vybrané šarže kojenecké výživy, které mohou obsahovat zdraví dětí nebezpečný toxin. Informovalo o tom v pátek ministerstvo zdravotnictví.
Firmy Nestlé, Danone a Dr.Max, která prodává výrobky Lactalis Nutrition Santé, informace zveřejnily na svých webech. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové byly do Česka dovezeny od poloviny prosince desítky tisíc balení těchto šarží.
„Výrobci šarže stahují z trhu, ale musíme varovat rodiče, kteří si výživu pro malé děti už pořídili, aby ji za žádných okolností dětem nedávali a vrátili ji do obchodu. Obchodníci vám vrátí peníze i v případě, že už nemáte účtenku,“ uvedla Macková. Peníze zpět lidé dostanou i za načaté balení.
Na český trh bylo dovezeno od poloviny prosince až do současnosti z Francie, Německa, Švýcarska, Nizozemska a Irska několik desítek tisíc balení kojenecké výživy, které obsahují bakterii Bacillus cereus.
„Bakterie Bacillus cereus produkuje nebezpečný toxin, který způsobuje dětem otravu. Ta se projevuje nevolností a zvracením a malé děti při nich pociťují nepříjemné křeče v bříšku“ uvedl ředitel Odboru veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Příznaky se podle něj objeví jednu až pět hodin po konzumaci výživy.
Stahované z trhu jsou šarže výživy od Nestlé Beba Comfort 1 číslo 52850346AF, 51530346AE a 52620346AB, Beba Expertpro Sensitive 51560742F2, 52880742F2 a 52610742F2, Beba Supremepro 1 číslo 51460742F2 a 51720742F2, Beba Comfort 1 šarže 53020742B1 a 53160742A1, Beba Expertpro HA 2 šarže 53300742A1 a Beba Supremepro 2.
U značky Alfamino se stahují šarže 51130017Y1 a 51670017Y3, Alfamino Junior 51620017Y4 a 52760017Y2. Značka Lactalis Nutrition Santé stahuje Bebelo Milk 1, 2 a Complex Formula šarží 25020112, 25020080, 25020021, Danone šarži 2026.10.08 výrobku Nutrilon a šarže 5018004805 a 5018160999 výrobku Aptamil PROfutura Duo Pre, šarže 5018160999, 5018215144, 5018273917 a 5018383146 výrobku Aptamil Pronutra Pre a šarži 5018763752 Aptamil Pronutra 1.
ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce
Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.
Dokumentární film o Melanii Trumpové kina v JAR nepromítnou. Vztahy jsou napjaté
Kina v Jihoafrické republice (JAR) nebudou promítat dokumentární film Melania o americké první dámě Melanii Trumpové a jejích 20 dnech předcházejících návratu manžela Donalda Trumpa do Bílého domu. Informovala o tom stanice BBC. Snímek má v pátek světovou premiéru. Vztahy mezi Pretoriou a Washingtonem jsou ale od začátku Trumpova druhého prezidentského období napjaté.
„Masivní flotila je na cestě, dochází vám čas.“ Trump znovu hrozí útokem na Írán
„Obří loďstvo právě míří k Íránu,“ hrozil ve středu americký prezident Donald Trump. Ten v posledních dnech znovu stupňuje tlak na islámský režim v Teheránu. Podle analytiků by Trump rád zopakoval úspěch, který se americké armádě povedl ve Venezuele. Od útoku ho ovšem odrazují američtí spojenci v regionu.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
Potvrzeno: novověký poklad z Trutnovska je pravý. Zlato má hodnotu přes 11 milionů Kč
Poklad nalezený loni u Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je zlatý. Potvrdil to Puncovní úřad, informovali v pátek zástupci Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Poklad byl zakopán po roce 1921. Zlaté předměty obsahující 598 mincí a více než tři desítky šperků, tabatěrek a jednotlivostí našli turisté na úbočí vrchu a odevzdali muzeu.