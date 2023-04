Názory z Václaváku: Neznáte bídu, řekl Novotný k demonstrantům, kteří spílali vládě

Tvořili zcela odlišné názorové skupiny. Jedni protestovali na pražském Václavském náměstí proti vládě, druzí nedaleko od nich před Národním muzeem dávali najevo nesouhlas s obsahem demonstrace. Reportér Aktuálně.cz zaznamenal názory lidí z obou těchto skupin, které odděloval kordon těžkooděnců.

Druhá protivládní demonstrace nazvaná Česko proti bídě zaplnila po zhruba měsíci opět přibližně polovinu Václavského náměstí. Svolala ji neparlamentní strana PRO 2022, jejíž předseda Jindřich Rajchl měl hlavní slovo jak na samotné akci, tak při následném pochodu k Úřadu vlády. A stejně jako minule přišlo několik také desítek lidí před Národní muzeum dát najevo nesouhlas s touto demonstrací.

"Žijí v ráji, a proto by potřebovali válku. Potřebovali by ten pocit ohrožení, aby si uvědomili, co to je válka, co to je utrpení civilního obyvatelstva," řekl na adresu účastníků demonstrace například starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který měl přes ramena ukrajinskou vlajku.

Naopak lidé, kteří skandovali hesla proti vládě Petra Fialy, tvrdili, že zemi vede k ekonomické a morální bídě. "Přijel jsem pro budoucnost svých vnuček," tvrdil například muž z Ostravska, který si stěžoval na to, jak jsou demonstranti označováni. "Dělají z nás proruské trolly, ale to není o Ukrajině ani Rusku," pokračoval.

I když na Václavském náměstí tentokrát na rozdíl od dřívějška nezazněla žádná slova na podporu Ruska, mnozí účastníci se vyslovovali proti pomoci Ukrajině vyzbrojováním, což nahrává právě Rusku.

Jindřich Rajchl při pochodu k Úřadu vlády řekl, že bude organizovat další protesty a svůj nátlak budou stupňovat. "Budou ale nenásilné," podotkl k demonstracím. Několik účastníků poté před Strakovou akademií zůstalo a ve stanech tam přečkali i noc.