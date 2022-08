"Babiš je sedmilhář, ohlupuje lidi. Udělal pro nás blaho," přou se lidé na mítincích

Po několika střetech mezi příznivci Andreje Babiše a jeho odpůrci v minulém týdnu v jižních Čechách následovaly konflikty i ve čtvrtek na akcích v Ústí nad Labem a Unhošti. Navzdory posílenému dohledu policie. Do střetu se tentokrát zapojil i asistent poslankyně z ANO. Ta s ním ukončila spolupráci. Budu jezdit dál, není důvod, abych přestal, mítinky nám pomáhají, tvrdí expremiér.

Ve čtvrtek se skupina hlasitě protestujících odpůrců na mítinku Andreje Babiše v Ústí nad Labem držela několik metrů od expremiérova obytného vozu. Pouze jeden z mladíků v červeném triku a s píšťalkou na krku se k Babišovi přiblížil víc. Dva muži z tábora expremiérových příznivců mu vulgárně nadávali a sápali se na něj.

Jak později upozornil web Novinky.cz, jedním z nich byl Pavel Ardelean Krouský, asistent poslankyně ANO Evy Fialové. Ta s ním v pátek kvůli šarvátce ukončila spolupráci. "Jen jsem bránil rušení mítinku," vysvětloval policistům, kteří ho odvedli stranou.

Babiš jezdí od začátku léta po Česku za voliči, navštívil již přes 170 míst. I kvůli tomu má ze všech zákonodárců nejvíce absencí na jednání sněmovny. Babišova statistika hlasování je na pouhých 21 procentech účasti. Poslední výjezdy musí kvůli vyhroceným střetům mezi příznivci a odpůrci probíhat za dozoru policie.

"My zklidňujeme emoce, jedině, co se stalo, byla Třeboň, a to byla i naše chyba, protože jsme udělali mítink uprostřed Třeboně, kde jsou turisté, kteří nejsou zvědaví na nějakého politika. A do toho ještě protestovali místní lidé. Ale jinak bylo všechno v pohodě," tvrdil Babiš s odkazem na akci zkraje srpna, kdy ho v jihočeském městečku vypískaly desítky demonstrantů a akce skončila předčasně, podle expremiéra i kvůli hrozbě atentátu. Policie tuto informaci později vyvrátila.

Nicméně vypjatá atmosféra byla také v Českém Krumlově, Táboře, Unhošti nebo právě v Ústí na Labem. Pískající odpůrci na mítinku v severočeské metropoli se hájili tím, že jen chtějí hlasitě projevit svůj názor. "Přišli jsme si poslechnout sedmilháře, jak si vymýšlí, lže a ohlupuje lidi," tvrdil jeden z protestujících. "Mám výhrady k současné vládě, ale ona musí opravovat věci po Babišovi, takže to nemá jednoduché," upozorňoval klidným hlasem.

"Babiš tady už dávno nemá co dělat. Vždyť je to zloděj. Kolika lidem ublížil?" pokládal otázku o mnoho emotivněji další odpůrce. "Zloděj a estébák. Vysává peníze z chudáků důchodců, má nejdražší potraviny," narážel na fakt, že je Babiš registrovaný jako spolupracovník tajné komunistické policie, vedle stojící muž. "Lže, aby získával dotace, a dělá pro to všechno. A hraje vabank, aby se nedostal do basy," přidal se další.

Pískání mu může paradoxně pomoci, obávali se někteří jeho kritici

Mezitím policisté z antikonfliktního týmu demonstrantům domlouvali, aby s pískáním přestali a pomohli tak zklidnit vzrušenou atmosféru. "My chceme také projevit svůj názor. On může lhát a my můžeme říkat svou pravdu. Je snad svoboda slova, ne?" reagoval muž ve středním věku. "Andrej Babiš má proti své konkurenci jako nástroj lhaní. A konkurence má jako nástroj rozumné lidi, kteří chodí na takové mítinky pískat," doplnil ho mladík v červené kšiltovce.

2) Na druhé videoukázce přináším pohled jednoho z těch, kteří dnes v Ústí nad Labem protestovali na mítinku Andreje Babiše. Přinesu další názory odpůrců, ale i příznivců, Andreje Babiše. Dnešní reportáž je tady: https://t.co/oDOPKpHnwo pic.twitter.com/vGy5uMzCuZ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 11, 2022

Někteří odpůrci však zároveň přiznávali, že mají obavu, jestli těmito hlasitými projevy nevole na Babišových mítincích naopak nezvýší expremiérovu popularitu. "Bohužel to tak může být," připustil demonstrant. "Při minulých volbách jsem si nemyslel, že bude zvolený Miloš Zeman. A byl. Takže mě trošku vzadu v hlavě tíží, že je možné zvolení Babiše, mohlo by k tomu dojít. Ale nevěřím tomu," kroutil hlavou.

"Je to populista. Dělá to, co se mu hodí do krámu pro jeho firmy. O lidi mu nejde," mínila místní žena s transparentem žádajícím odchod Babiše z veřejného života.

Šéf hnutí ANO při zahajovacích proslovech na mítincích vyzýval své příznivce, aby se nenechali reakcemi jeho kritiků vyprovokovat, zároveň ale připustil, že mu tato pozornost může přijít i vhod. "Mítinky proběhly dobře. A naopak nám tyto návštěvy (odpůrců - pozn. red.) i pomohly," podotkl Babiš po čtvrtečním mítinku v Žižicích.

Opakovaně odmítá tvrzení, že jde o kampaň před prezidentskými volbami, právě v této malé obci na Kladensku však upozornil, že rozhodnutí o tom, zda bude, či nebude kandidovat, oznámí zřejmě 28. října.

Peru v ruce, ledničku vypínám, říkala Babišova volička

Mítinky s obytným vozem pochopitelně nepřitahují jen Babišovy odpůrce, ale i jeho příznivce. Jsou místa, kam zavítá až dvě stě lidí, převážně seniorů.

"Zajímá mě, co politici říkají. Nejsem nějaký jeho velký příznivec, ale líbí se mi, jak se s každým baví a ke každému je vstřícný," sdělil reportérovi Aktuálně.cz student Daniel z obce Klobuky, kde se Babiš ve čtvrtek také zastavil. Místní si stěžovali jak na komunální problémy, třeba na špatnou dopravní dostupnost, tak na obtížnou sociální situaci.

"Člověk musí žít skromně, z malého důchodu musím našetřit na uhlí a další věci," říkala na mítinku starší žena z Klobuk a odnášela si Babišovu propagační čepici s nápisem Sorry jako. "Všechno jsem vypnula, peru v ruce, nepouštím pračku, abych ušetřila, jenom lednička jede. A když v ní nic není, tak ji vypnu. Drahota jde furt nahoru. V supermarketu my starší jenom koukáme na ceny, já si tam maso nekoupím," svěřila se.

Kritický tón změnila, až když přišla řeč na Babiše. "Mám ho fakt ráda, opravdu umí, mluví světovými jazyky, ve světě se o něm vědělo. Za něj bylo líp, chodí mezi lidi a ptá se, jak se jim žije. A je to lidský člověk, není to jenom politik, nenosí nos nahoru. A měl to těžké, furt se po něm vozili, furt ho honili kvůli Čapímu hnízdu," narážela na Babišovy kauzy spojené s problematickými dotacemi pro jeho firmy. Že by mohlo jít o podvod, si nepřipouští.

Podobné mínění měli také Babišovi stoupenci v Ústí nad Labem, kteří nejčastěji zdůrazňovali, jak za minulé vlády rostly mzdy či důchody. "Andrej Babiš udělal ve své podstatě pro lidi blaho. Přišel a zvednul důchody, zvednul platy učitelům, policii, zvednul platy ve zdravotnictví a sociálních službách," sdělil jeden z jeho zdejších příznivců.

6) Tady je druhá část mého video povídání s voličkou Andreje Babiše. V první říkala, proč ho má ráda, tady mě zajímala její sociální situace. “Peru v ruce, abych ušetřila,” řekla mi. Myslím, že je nesmírně důležité poslouchat názory lidi - ať jsou jakékoliv. pic.twitter.com/Biolckc1E3 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 11, 2022

Mezi podporovatele se počítá i zastupitel Středočeského kraje za hnutí ANO a starosta zmiňovaných Žižic Vratislav Rubeš, na jehož pozvání Babiš přijel. V krátké době tu byl dvakrát. "Přiznám se, že jsem už volil úplně všechny strany. Úplně na rovinu, není koho volit. A protože jsem se s některými 'aňáky' skamarádil, řekl jsem si, že za ně budu kandidovat. Nestydím se za to," prohlásil starosta a vzápětí přiznal, že kvůli náklonnosti k Babišovu hnutí ztratil některé kamarády.

Ani jemu Babišovy kauzy - ať už jde o obžalobu kvůli Čapímu hnízdu, předlistopadové členství v KSČ, nebo evidenci mezi spolupracovníky tajné komunistické policie - nevadí. "Když chtěl někdo něco dokázat, tak musel být v KSČ. Je to blbý, ale takto to bylo nastavený. A pak musíme koukat, jak se člověk chová dnes, a ne před dvaceti či třiceti lety," tvrdil starosta. A co se týče areálu Čapího hnízda? Rubeš se na něj jel ke středočeským Olbramovicím podívat, líbil se mu a je přesvědčený, že dotace na jeho stavbu byla vyplacena oprávněně.

