Chaos v hlavě, jsme v tom ztracení. Vietnamci se snaží vyznat v EET, často to odkládají jako Češi

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Video: Ministerstvo financí

Nguyen Manh Tung se narodil v Česku vietnamským rodičům, kteří sem přišli v osmdesátých letech. Dnes se snaží dát dohromady "banánové děti" a pomoci jim překlenout bariéry mezi Vietnamci a Čechy. V těchto dnech se však soustředí hlavně na pomoc vietnamským obchodníkům v přípravách na druhou fázi elektronické evidence tržeb.

Praha - Já si dám kofolu, ta se vyrábí v Krnově, kde jsem se narodil, jsou první slova podnikatele Nguyena Tunga na schůzce v kavárně. Přestože se narodil na sklonku socialismu vietnamským rodičům, svým patriotismem k České republice se nijak netají.

"Začal jsem před pár lety hledat vrstevníky, kteří se narodili v Čechách, ale jejich rodiče neumějí pořádně česky. Chtěl jsem vytvořit organizaci banánových dětí, které by mohly sbírat informace a předávat je svým rodičům," říká Nguyen Tung.

Sám jde v těchto dnech příkladem propagací elektronické evidence tržeb mezi vietnamskými obchodníky. Na patnáct tisíc z nich začne od prvního března ve druhé vlně EET povinně z každé večerky či stánku odesílat účtenky elektronickou cestou na servery ministerstva financí. Jedním z prvních počinů proto bylo zorganizování schůzky vietnamské komunity s ministrem financí Andrejem Babišem ve vietnamské tržnici Sapa.

Tung proto pomáhal firmám, které dodávají systémy pro EET, překládat software do vietnamštiny, aby obchodníci mohli mít uživatelské prostředí v rodné řeči. To samé jim umožnil i s takzvanou metodickou příručkou ministerstva financí, která popisuje koho a jak se EET týká. Obdobně překládal krajanům svých rodičů na konferencích o elektronické evidenci, které ministerstvo pořádalo v několika městech.

Bojkot nebude

Oslovení vietnamští podnikatelé potvrdili, že se nehodlají EET vyhýbat, ale dělá jim problém sehnat o ní relevantní informace. "Snažíme se zjistit, co se dá, ale jsme v tom ztracení. Nabídek zařízení a služeb je hodně," uvedla dcera majitelů prodejny potravin v Proboštově Hoai Anh Ranová.

Podle ní vietnamským obchodníkům nepomohly ani časté útoky politiků na zákon o elektronické evidenci tržeb, takže řada z nich na základě strohých zpráv očekávala změny nebo dokonce zrušení předpisu. Stejně tak jim na všechny dotazy údajně neodpověděli ani na infomační lince ministerstva financí.

"Zatím nás zákon nutí najít nějaké řešení, vybrat vhodnou pokladnu a software. Stále však hledáme, takže jsme si ještě ani nepožádali o registraci na finančním úřadě. Ale dlouho už to odkládat nechceme," dodala Ranová.

Vietnamští obchodníci se museli spoléhat jen na to, co si dokázali přeložit z českých novin. A to znamenalo podle Tunga jen jedno: chaos v hlavě a nejasná představa toho, co by vlastně měli dělat a na co se připravit. "Ne že by nastala panika, ale třeba menší podnikatelé byli zvyklí žít metodou ,Dneska nakoupím, pak prodám a něco z toho budu mít'. Navíc nejsou na český daňový systém zvyklí," dodal Tung.

Popsal, že daňová přiznání podávají ve Vietnamu jen větší firmy. Obchodník na trhu čeká, až jej navštíví výběrčí daní, který se zeptá, jak jdou obchody, a podle toho vypočítá daň. "V Česku je to jiné. Na EET Vietnamci nekašlou, ale stejně jako Češi to nechávají na poslední chvíli. Ale jako podnikatelé jsou pečliví, byť podnikání vedou jako rodinný byznys."

Že by někdo z vietnamské komunity chtěl nový zákon bojkotovat po vzoru některých českých obchodníků, Tung neočekává. "Obchodování je jejich život. Možná se to nezdá, ale kdykoliv byl nový zákon, všichni se jej snaží pochopit a naučit, aby byli i nadále konkurenceschopní," řekl Tung.

Snaží se přesvědčit obchodníky, aby nenechávali registraci a pořízení pokladny na posledních chvíli. "Je tady asi patnáct tisíc našich obchodníků, ale registrace celkem čeká na 200 tisíc živnostníků, to se v závěru měsíce nemusí stihnout."

autor: Martin Ťopek