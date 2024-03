Náměstek šéfa NCOZ urážel podřízenou, byl také obviněný, ale ředitel ho nepotrestal

Náměstek ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu byl obviněn za nepřípustné chování k podřízené. Kauza se vyvinula v podezření na kázeňský přestupek, ale podle ředitele útvaru nedošlo ani k němu. Zjistilo to Aktuálně.cz. Vedení policie navíc neoprávněným způsobem odmítlo dotčené policistce nahlédnout do spisu k případu. O to se nyní vede spor.

Plukovník Richard Ohnoutka je jedním ze dvou náměstků ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) pro výkon. Spadají pod něj některé sekce a krajské pobočky. Pokud se člověk ve sboru zeptá na jeho pověst, zpravidla uslyší, že je vynikající policista. Ale také že má horkou hlavu, kvůli které občas hůř ovládá emoce. Jedna z takových chvil na něj přišla ve čtvrtek 18. května 2017. Tehdy byl ještě ředitelem brněnské expozitury NCOZ. Zmíněný den řídil poradu pobočky, na které se choval urážlivě k podřízené. Bylo to tak vážné, že se jeho jednáním začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů. Související Ředitel NCOZ: Když v kauze zasahujeme, musí to být, jako když udeří bouřka "Věc byla prověřována pro přečin urážky mezi vojáky. Po prověřování bylo zahájeno trestní stíhání," sdělila Aktuálně.cz vedoucí oddělení vnějších vztahů inspekce Natálie Boušková. Protože trestní zákoník nemá pro takové chování u policie odpovídající úpravu, spadá pod uvedenou urážku mezi vojáky. Podezření na kázeňské provinění Ohnoutka proti obvinění podal stížnost ke Krajskému státnímu zastupitelství v Brně. Dozorový žalobce Petr Matoušek mu vyhověl a na jaře 2018 usnesení o zahájení trestního stíhání zrušil. Podle něj Ohnoutkovo chování nedosáhlo intenzity trestného činu, podrobnosti však nelze zjistit. "Protože trestní řízení bylo skončeno v přípravné fázi, která je neveřejná, žádné další informace k němu poskytnout nemohu," sdělil redakci žalobce Matoušek. Ve své zdrženlivosti se odvolává na to, že kauza se nedostala k soudu. V opačném případě by ji komentovat mohl. Po jeho zásahu pokračovala inspekce v prověřování. Musela se držet jeho závěrů, podruhé už Ohnoutku neobvinila. Kauzu ale bez dalšího neodložila. "Byla odevzdána ke kázeňskému projednání služebnímu funkcionáři," podotkla vedoucí oddělení Boušková. Inspekce měla za to, že Ohnoutkovo chování mohlo být kázeňským selháním. Ředitel se za Ohnoutku postavil Od inspekce si v srpnu 2018 převzal případ tehdy čerstvý ředitel NCOZ Jiří Mazánek. Útvaru velel teprve dva měsíce. On měl rozhodnout, zda Ohnoutkovo chování bylo v rozporu se služebními standardy. Za kázeňské selhání lze policistovi udělit písemné napomenutí, snížit mu plat, dát mu pokutu nebo ho propustit. "Mohu pouze uvést, že žádné kázeňské řízení vedeno nebylo. Více informací poskytovat nebudeme," sdělil Aktuálně.cz k výsledku případu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Co začalo jako trestní stíhání, nebylo podle ředitele Mazánka ani služební provinění. Případ uzavřel hned v září 2018. Co ho přivedlo k tomu, že s podřízeným nezahájil kázeňské řízení, není jasné. Podle informací redakce byl však Mazánek jednoduše přesvědčený, že Ohnoutka služební kázeň neporušil. Sepsal o tom třístránkové usnesení, kde uzavření případu bez postihu pro Ohnoutku odůvodnil. Plukovníka z Brna místo trestu čekalo povýšení. V říjnu 2018 se rozhodl ze služby odejít náměstek ředitele centrály pro výkon Petr Vopršal. Mazánek jeho agendu rozdělil na dvě části, řízením jedné z nich pověřil Ohnoutku. Ten se pak stal řádným náměstkem. Policistku neoprávněně nepustili do spisu Ačkoliv co do podstaty je Ohnoutkův případ uzavřený, po jedné linii pokračuje dodnes. Dotyčná policistka chtěla vědět, jak ředitel Mazánek možné selhání svého současného náměstka vyřídil. Chystala se to použít jako argument u civilního soudu, kde se za Ohnoutkovo chování plánovala dožadovat satisfakce. Ředitel NCOZ jí informaci, že Ohnoutku nechal být, odmítl sdělit. Do jeho spisu ji nepustil. Vysvětlil to tím, že zahrnuje informace z trestních řízení, jež pod Ohnoutku coby šéfa expozitury spadaly. Zpřístupněním spisu by prý došlo k jejich ohrožení. Policistka se odvolala k Policejnímu prezidiu ČR, jež však Mazánkův závěr potvrdilo. Související Sáhli jsme do světa kořistění, nikdo nám neutekl, říká o kauze Hlubuček ředitel NCOZ Policistka proto podala žalobu, s níž letos v lednu uspěla. Aktuálně.cz má rozsudek k dispozici. "Odůvodnění žalovaného nepovažuje soud za dostatečně konkrétní. Omezil se na obecnou argumentaci o existenci 'nějakých' trestních řízení, aniž by je identifikoval. Takto koncipovaná argumentace nemůže obstát," zní klíčové zjištění soudu. Náměstek policejního prezidenta pro kriminální policii Tomáš Kubík proto verdikt šéfa NCOZ zrušil. Nařídil mu, aby žádost policistky opět zvážil. "Umožnění či neumožnění nahlédnutí do části spisu je v kompetenci ředitele NCOZ, který věc znovu posoudí a rozhodne," sdělil Aktuálně.cz mluvčí prezidia Jozef Bocán. Pokud Mazánek odmítne policistku i tentokrát, bude to muset lépe odůvodnit.