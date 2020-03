Nájezd na obchody, trička místo roušek a strach. První den v uzavřeném městě

Michal Muzikant

Město Uničov má za sebou první den v izolaci. Hygienici ho v pondělí ve tři hodiny ráno spolu s dalšími dvaceti obcemi na Olomoucku odřízli od okolí kvůli šíření koronaviru. V oblasti je evidováno 18 nakažených. Město nesmí opustit 12 tisíc jeho obyvatel, a to ani spolupracovník deníku Aktuálně.cz. Jak probíhal první den v uzavřeném městě, shrnul v reportáži.

Od našeho zpravodaje - Rozhodnutí hygieniků uzavřít dvě desítky obcí byl pro jejich obyvatele v pondělí ráno šok. V Uničově zareagovalo mnoho místních podobně - okamžitě vyrazili do obchodů, zásobit se. Značný nápor zaznamenaly jak prodejny s potravinami, tak i lékárny.

"Lidé se začali shromažďovat v obchodě kolem osmé a tvořily se dlouhé fronty. Bohužel byla většina bez jakékoliv ochrany úst a nosu," popsala Aktuálně.cz situaci prodavačka uničovského obchodu Albert.

Situace se začala zklidňovat až v dopoledních hodinách. Místní obyvatelka přinesla do prodejny roušky, které ušila, a postupem času přicházelo i více a více zákazníků s rouškou, šálou či rukavicemi. Všichni zaměstnanci se maximálně snažili dodržovat hygienická opatření a každou chvíli dezinfikovat pásy, odkladová místa nebo nákupní rozdělovače.

V nedaleké prodejně Hruška reagovali na nápor pohotově. Veškerý personál měl na ústech roušky, a navíc zavedli nařízení, že dovnitř vpustí maximálně deset lidí, zbytek musel počkat venku. "Setkali jsme se i s velmi ohleduplnými reakcemi. Volal nám jeden pán, jestli si může přijít nakoupit, protože nemá ochranu úst," uvedla pokladní.

Fronta nervózních lidí postávala i před lékárnou. Jednou ze dvou, které zůstaly otevřeny. Zatímco další tři jsou uzavřené z důvodu nedostatku personálu, zde se prodávalo alespoň z okének. Někteří čekající se místo rouškou chránili šálou, ale i tričkem ovázaným přes obličej.

Potřebné vybavení ovšem neměli k dispozici ani sami lékárníci, což v průběhu dne také velmi ostře zkritizovala Česká lékárnická komora. "Nehoráznost! V Uničově nemají lékárníci respirátory! Žádáme okamžité zajištění ochranných pomůcek pro naše kolegy, kteří stojí v první linii," napsala komora na Twitteru.

Čekat museli i ti, kteří vyrazili se svým domácím zvířetem do místní veterinární ordinace. Na jejích dveřích stálo: "V akutních případech volejte na číslo…" Přesto před ordinací postávalo mnoho lidí, kteří přišli pro zásoby krmiva.

Po zavolání Petra Hniličková dorazila. Následně pouštěla lidi do čekárny po jednom tak, aby spolu nepřišli do kontaktu. "Dnes mě sem ještě pustili, ale bylo to naposledy. Nevím, co budeme dělat v příštích dnech," krčila rameny veterinářka, která do Uničova dojíždí.

Po ranním chaosu se Uničov proměnil v město duchů. V normální všední den není na náměstí kde zaparkovat, řada obyvatel chodí do restaurací na polední menu. V pondělí venku svítilo sluníčko, ale nebyla tu ani noha a stejně to vypadalo ve všech ulicích, s výjimkou několika jednotlivců.

I u těch bylo zřejmé, že mají strach. Drželi si odstup a rozhlíželi se kolem sebe.

Do města ani ven není vpuštěn téměř nikdo. "Projel bych jedině, kdybych prorazil zátarasy," přibližuje situaci Václav Málek. Za hranice obce se nedostala ani jeho manželka Michaela, která pracuje jako logopedka.

Řidič kamionu Martin Muzikant byl jedním z mála, komu se ráno povedlo Uničov opustit. Zřejmě proto, že na přepravu zboží se vztahuje výjimka v karanténě. "Zastavili mě, zeptali se, kam jedu, vzali si občanku a telefonní číslo a nechali mě jet," popisoval.

Redaktor Aktuálně.cz se odpoledne vydal na hranice karantény, kam mu měli známí přivézt dva respirátory. Policisté předávku povolili, ale zásilku musel kolega položit na zem a odstoupit tak, abychom vůbec nepřišli do kontaktu.

