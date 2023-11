Štvou je zácpy a nadávají na turisty. Bránu do Čech dusí i cesty za levnými nákupy

Věčné kolony, smog a hluk. Doprava v Náchodě je kvůli poloze v údolí i blízkosti Polska jednou z nejhorších v Česku. Obyvatele frustruje už léta. Svůj vztek směřují na řidiče kamionů i turisty. Podle dat je zde z celého Česka nesnáší nejvíc. "To se ale změní," věří starosta Jan Birke. Minulý týden začali archeologové prozkoumávat oblast, kde má už za pár let stát dlouho očekávaná spása - obchvat.

Je čtvrtek před státním svátkem, zhruba dvě hodiny odpoledne a Náchod se plní auty. Po Pražské ulici, která protíná dvacetitisícové historické město vedví, se v obou směrech pomalu loudá zdánlivě nekonečná kolona aut, náklaďáků i autobusů.

Smutný proud vozidel popojíždí rychlostí kroku, jindy úplně stojí. Nastartované motory kamionů s poznávacími značkami snad z celé Evropy čoudí zapáchající zplodiny přímo do oken obyvatel bytových domů, které obklopují silnici z obou stran. U přechodů vyčkávají chodci na moment, kdy je zrovna nebude blokovat jeden z tiráků, a pak chvatem přebíhají silnici. Řidiči jim na to zpravidla příliš času nedávají.

Člověka napadne, že se někde musela stát nehoda nebo že se opravuje nějaká klíčová komunikace. Nic z toho není pravda. V Náchodě takhle vypadá každé běžné odpoledne.

Doprava je zde věčným tématem, které je předmětem nejen frustrace, ale také ironických vtipů. "Víte, co se tady říká? V Praze jezdí lidi metrem a my v Náchodě metr po metru," říká Petra Špryňarová, která si zrovna odnáší dopis z pošty. "Po druhé hodině, kdy lidi chodí z práce, je to absolutně neprůjezdné," dodává žena ve středním věku.

Problémy potvrzuje i Štěpán Stodola, kterého reportéři zastihují přímo u rušné cesty. V Náchodě se pohybuje každý den, bydlí ale v pár kilometrů vzdáleném Velkém Poříčí. "Často sotva vyjedeme a už jsme v koloně. Někdy zácpy sahají daleko za Náchod, takže se problém dotýká širokého okolí," překřikuje rušnou dopravu muž.

Obyvatelé málokterého města v Česku to z hlediska dopravy "schytali" tak moc jako Náchoďáci. "Před několika lety jsme si dělali průzkumy, podle kterých Náchodem projede za celý den 24 tisíc aut a šest tisíc kamionů. Dnes by to bylo navíc ještě více. Vše to projíždí centrem," přiznává dlouholetý starosta města, sociální demokrat Jan Birke. "Dostat se s dítětem včas do školy nebo si o polední pauze zajet na poštu bývá nemožné. Je to katastrofa, fakt katastrofa," dodává.

A to nehovoří o situaci, kdy se na silnici něco stane. "Kamiony mají často od dopravce nařízeno tankovat co nejlevněji, takže čekají, až se dostanou do Polska. Jenže každou chvíli se stává, že jim přímo ve městě dojde nafta a zablokují dopravu ještě více," doplňuje ho mluvčí města Nina Adlof.

Výjimečné nejsou ani nehody. Z výzkumu, ve kterém Česká pojišťovna seřazovala všech 59 okresních měst podle bezpečnosti dopravy mezi lety 2004 a 2019, vyšel Náchod vůbec nejhůře. "V posledních letech mám pocit, že se situace zlepšila. Možná proto, že auta jezdí tak pomalu, že skoro ani nemají jak se srazit," komentuje ironicky další z místních žen.

"Celé Česko se hrne do Náchoda"

Se zdejší situací má dobré zkušenosti dopravní expert Zdeněk Lokaj. V Náchodě se narodil a tamní dopravu hodnotí jako jednu jednu z nejproblematičtějších v Česku, spolu třeba s blízkou Jaroměří, kolem které se obchvat právě staví. "Ve špičce je mnohdy rychlejší město projít pěšky než ho projet autem," vystihuje situaci v Náchodě.

Prapůvod problémů tkví už v samotné podstatě města. První známé osídlení údolí řeky Metuje se datuje do 13. století, kdy zde Hron z rodu Načeradiců založil hrad, který měl chránit klíčovou pasáž obchodní stezky vedoucí z Prahy do Polska. Tak ostatně Náchod dostal své jméno - chodilo se přes něj do Slezska.

Důležitým dopravním uzlem, který leží v úzkém údolíčku v horách, je i dnes. "Cestu přes Náchod využívá tranzitní doprava při cestách do Polska a dále na Ukrajinu," říká Lokaj. U města leží jeden z pouhých tří hraničních přechodů do Polska, které povolují přejezd vozidel nad 12,5 tuny. Jeden je ale až u Ostravy a další je Harrachov v Krkonoších, kde bývá přejezd zvláště v zimě složitý.

Aut navíc každým rokem přibývá. "V každé rodině jsou dva až tři automobily. A dnes se situace ještě zhoršuje vzhledem k tomu, kolik českých spotřebitelů zejména v pátky a soboty dojíždí nakupovat do Polska. Celá republika se hrne do Náchoda. Vídáme tady značky z Hradce Králové, středních Čech, ale i Českých Budějovic," popisuje Birke.

K tomu je třeba připočíst zástupy turistů, kteří přes Náchod cestují do Broumovského výběžku a Adršpachu. Někteří míří přímo do Náchoda podívat se na obnovené lázně a načerpat minerální vodu z pítek nebo navštívit zámek s medvědem Ludvíkem. Podle mluvčí Niny Adlof sem stále více jezdí Poláci - díky rekonstrukci zámku nebo čilé přeshraniční spolupráci mezi Náchodem a blízkým městem Kudowa-Zdroj.

S tím souvisí i další nelichotivý primát Náchoda mezi českými městy. Agentura Czech Tourism v květnu zveřejnila výsledky průzkumu, ve kterém zjišťovala, jak lidem v jednotlivých městech a obcích vadí místní turisté. Na prvním místě se neumístil žádný z typických případů overturismu, jako je stará Praha nebo Český Krumlov, ale právě Náchod.

Stížnosti nejvíce padaly na hluk a na pocit "vetřelce" ve vlastním městě. "Lidé to vnímají tak, že turisté Náchod ještě více ucpávají," říká Birke. "Čech si všímá hlavně toho, že kvůli nim nemá kde zaparkovat. A zapomene, že turisté přinášejí peníze do městského rozpočtu," komentuje Adlof.

Právě parkování je dalším zásadním problémem města. To se ukazuje na centrálním Masarykově náměstí, kterému vévodí gotický kostel svatého Vavřince ze 14. století a z kopce na něj shlíží slavný náchodský zámek. Jenže zároveň slouží jako jedno z největších náchodských parkovišť. "Byly tady tendence úplně zakázat parkování na náměstí. Jenže nemáme dalších 200 míst, kam bychom tato auta dali," říká Adlof.

Světlo na konci tunelu

O možném řešení - obchvatu nebo dálnici - se podle Birkeho mluví už od roku 1970. Na polské straně už dálnice stojí, na české straně ovšem auta přejíždí na okresní silnici. Plány zdržuje složité povolování, stížnosti ekologických aktivistů i terén. "Z geografického pohledu je Náchod v dolíku, tedy v údolí řeky Metuje, takže je poměrně složité dopravu usměrňovat mimo město. Zkrátka není moc kde postavit nové silnice," dodává dopravní expert Lokaj.

Zatímco na hlavní ulici to vře, na zeleném vršku jen kousek za městem je klid. V dálce lze jen zahlédnout několik postav v reflexních vestách, jak kopou do země.

Jsou to archeologové, kteří předminulý týden začali na místě s průzkumem předtím, než se tady vybuduje obchvat Náchoda. Se zahájením stavby se počítá s koncem roku 2024, první auta by se mohla po nové cestě projet o tři roky později. A o několik let později by se měla k obchvatu připojit i hotová dálnice D11. Birke k momentu otevření obchvatu vzhlíží jako ke spáse. "Vidím světlo na konci tunelu," říká.

Že obchvat a dálnice pomohou, věří i expert Lokaj. "Stále v Náchodě zbude velké množství vozidel. Město je centrem pro celý region a lidé do něj logicky jezdí vyřizovat své záležitosti, nicméně pohyb po Náchodě bude jednodušší. A otevře se tak možnost dalšího rozvoje města," upozorňuje.

"Hned je tady lepší nálada, když už vidíme, že se tam hrabe. Dlouhá léta se nic nedělo, lidi přecházela beznaděj, což se podepsalo i na vnímání turistů. Pohled na ně už ale bude úplně jiný," věří starosta Birke.

Od příjezdu do Náchoda uplynulo několik hodin a doprava jen zhoustla. Dostat se z centra města za jeho hranice zabere přes čtvrt hodiny, řidiči tak mají čas si během jednoho ze zastavení prohlédnout třeba pomník obětem komunismu, který stojí přímo u rušné cesty. Nejen místní doufají, že k němu bude moct brzy přibýt i pomník dopravních problémů Náchoda.

Video: Takto vypadá průjezd Náchodem