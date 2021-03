Na Pražském hradě se ruší plošné bezpečnostní kontroly, nádvoří zůstávají uzavřena

Pražský hrad ruší plošné vstupní bezpečnostní kontroly. Policisté budou nově návštěvníky kontrolovat namátkově. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že plošné kontroly budou zrušeny i poté, co se veřejnosti otevřou nádvoří a hradní objekty, které jsou nyní uzavřeny kvůli pandemii. Od pátku budou zpřístupněny hradní zahrady a část Jeleního příkopu.

Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad opatření hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. "Po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany se na Pražském hradě ruší plošné bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu," zdůvodnila rozhodnutí Kancelář prezidenta republiky (KPR).

KPR zároveň odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany Hradu a jeho návštěvníků. Kancelář v tiskové zprávě uvedla, že vstupy do areálu jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je policie a Hradní stráž. "Příslušníci Policie ČR jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník Policie České republiky má právo zamezit ve vstupu do Pražského hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," uvedla KPR.

Areál Pražského hradu je od podzimu uzavřen kvůli protipandemickým opatřením. Od pátku se ale pro veřejnost otevřou Královská zahrada a Jižní zahrady, do kterých je možné vstupovat od Belvederu, respektive od Opyše. Celý areál bude otevřen až za příznivější epidemické situace. I poté budou plošné kontroly zrušeny. "Ano, počítáme dál s režimem zrušených plošných kontrol," uvedl Ovčáček.

Kontroly u vstupů byly zavedeny v létě 2016. Vyvolaly kritiku, protože především zpočátku se před Hradem tvořily dlouhé fronty. Lidé museli projít bezpečnostními rámy a policisté jim kontrolovali i zavazadla.