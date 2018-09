Na Libeňském mostě postavíme dům pro učitele a policisty, navrhuje Stuchlík z ANO

V horních patrech by byly luxusní byty, z jejichž prodeje by byl projekt zčásti financován.

Praha - Na místě pražského Libeňského mostu by podle lídra ANO Petra Stuchlíka mohl stát nový takzvaný obytný most. V případě, že bude po volbách primátorem, vypíše architektonickou soutěž na jeho podobu. Stuchlík to řekl novinářům společně s autorem nápadu, architektem Jaromírem Pizingerem.

Libeňský most je ve špatném stavu, letos v lednu byl na měsíc uzavřen pro dopravu a musel být podepřen. Politici v Praze se přou, zda jej zbourat, či opravit. Volby se konají na začátku října, v Praze kandiduje 29 stran a uskupení.

"Když jsem s přáteli přemýšlel o tom, jak by Libeňský most měl vypadat, k čemu vlastně slouží a co to je, byl jsem rád, že jeden z mých přátel přišel s tím, že zná pana architekta Pizingera, který před lety snil o projektu obytného mostu," řekl Stuchlík.

Návrh má podle něj otevřít diskusi o budoucí podobě Prahy. Pizingerův nápad si mohou lidé prohlédnout na internetové stránce www.novylibenak.cz.

Libeňský most byl dokončen v roce 1928 a od té doby nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory byli architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl. Část odborníků i veřejnosti se přiklání k tomu, že stavba by měla být památkově chráněná.

Automobilová i tramvajová doprava by podle Pizingera měla na mostě zůstat zachována, jezdilo by se pod novým domem. V něm by byly v přízemí byty pro zdravotní sestry, učitele nebo policisty.

V horních patrech by byly luxusní byty, z jejichž prodeje by byl projekt zčásti financován. Přesná podoba mostu by podle Stuchlíka vzešla z architektonické soutěže, kterou by město vypsalo.

Není to projekt, ale vize

"Není to projekt, ale vize. Je to můj nápad, který jsem si vytvořil do šuplíku. Každý se baví o tom, zda most bourat, či nebourat, ale nevím, že by někdo přišel s nějakou alternativou. Já jsem pouze rád, že mohu tuto myšlenku prezentovat. Je to můj subjektivní pocit, co by tam mohlo být," řekl Pizinger.

Dalším projektem, který by v případě úspěchu ve volbách chtělo ANO vytvořit, je plovárna na Vltavě v Podskalí.

"Pražané se budou moci koupat ve Vltavě tam, kde je čistá, tedy ještě pod Vyšehradem. Vytvoří místo pro komunitní setkávání i pro snadné osvěžení," řekl Stuchlík. Podskalská náplavka je nejpopulárnější a nejnavštěvovanější v metropoli.

Pražští politici se dlouhodobě neshodují v tom, zda most opravit, nebo nahradit novým. Dubnové jednání zastupitelstva hlavního města kvůli sporu vyústilo v koaliční krizi mezi ANO a ČSSD na jedné straně a Trojkoalicí (SZ, KDU-ČSL, STAN), která prosazuje zachování mostu, na straně druhé. Proti bourání v minulosti protestovali také obyvatelé a postavil se proti němu i Národní památkový ústav.

