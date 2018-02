před 2 hodinami

Před čtrnácti dny magistrát náhle uzavřel Libeňský most. Zdůvodnil to jeho havarijním stavem. O něm se ví už dvacet let. Tisíce lidí jsou každý den nuceny hledat jiné cesty přes Vltavu. Provizorní podepření, které by umožnilo alespoň provoz hromadné dopravy, se buduje rychlostí připomínající sabotáž.

autor: Ludvík Hradilek | před 2 hodinami

