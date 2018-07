Na diplomce o králících jsem dřela, hájí se Malá. Její práci to neovlivní, postavil se za ni Babiš

Rektorka Mendelovy univerzity připustila, že se Malá v teoretické části diplomové práce dopustila plagiátorství.

Praha - Ministryně spravedlnosti Taťána Malá stojí i za svojí starší diplomovou prací, kterou obhájila na Mendelově univerzitě a v níž se věnuje chovu králíků. Malá v úterním prohlášení přiznává, že možná nebyla vždy "bezchybná studentka", ale trvá na tom, že na diplomové práci "tvrdě dřela a strávila na ní mnoho času".

Premiér Andrej Babiš se v úterý za Malou opět postavil. "Myslím, že 13 let stará diplomka z králíků rozhodně neovlivní práci paní Malé na ministerstvu," citovala Babiše Česká televize.

"Lidé mě varovali, že po mně novináři půjdou, ale že kvůli mému angažmá na ministerstvu spravedlnosti začnou detailně studovat 13 let starou práci o králících, to jsem popravdě nečekala. Ovšem nemám problém si ji kdykoliv obhájit, stejně jako to budu dělat u svých kroků a rozhodnutí na postu ministryně," napsala Malá, která jinak na otázky médií v posledních dnech nereaguje.

"Za sebe mám ale absolutně čisté svědomí a moc mě mrzí, co se kolem mě v mediích rozjelo. Ještě více líto mi je ale toho, jak média bombardují univerzity, kde jsem studovala," dodala ministryně.

Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová přitom v úterý na otázky Aktuálně.cz připustila, že Taťána Malá v teoretické části své diplomové práce opisovala. "V části literární rešerše paní ministryně opisovala, to je úplně zřejmé," řekla redakci rektorka.

"Opisuje-li někdo, tak se samozřejmě z dnešního pohledu jedná o plagiátorství," doplnila Nerudová s tím, že názor na plagiátorství se ale od roku 2005 vyvíjel. Na otázku Aktuálně.cz, jedná-li se tedy v tomto konkrétním případě o plagiát, odpověděla rektorka stručně: "Ano."

Zároveň ale dodala, že praktická část diplomové práce Malé přinesla nové výsledky a je originální.

Podle deníku Právo Malá opsala celkem 11 stran z 25 v teoretické části. Z jiné diplomové práce z roku 2003 převzala parafráze primární literatury, aniž by ale využitý dokument v závěru ocitovala.

"Tu (práci) na Mendelově univerzitě jsem dělala ve velmi úzkém kontaktu s vedoucím práce, který mi poskytoval většinu podkladů na její teoretickou část," hájí se ale ministryně.

