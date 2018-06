Pokud Malá opisovala, měla by zvážit rezignaci, říká profesor, kterému ministryně na vládě "šéfuje"

Ústavní právník Aleš Gerloch je profesorem na Univerzitě Karlově a zároveň i místopředsedou legislativní rady vlády, jejíž šéfkou se tento týden stala ministryně spravedlnosti Taťána Malá.

Praha - Pokud se prokáže, že opisovala ve své diplomové práci, měla by ministryně spravedlnosti Taťána Malá zvážit rezignaci, případně by o jejím odvolání měl přemýšlet premiér Andrej Babiš. Redakci Aktuálně.cz to řekl ústavní právník Aleš Gerloch, který je profesorem na Karlově univerzitě a zároveň místopředsedou legislativní rady vlády. Její šéfkou se Malá tento týden stala.

"Pokud by to tak bylo, tak je to závažný handicap zejména z morálního hlediska. Ale v podstatě to beru zatím jako tvrzení, které není jednoznačně doloženo," řekl Gerloch Aktuálně.cz.

Pokud by se však podezření z plagiátorství prokázalo, měla by podle něj Malá na funkci rezignovat. "Myslím, že by to měl předseda vlády opravdu zvážit, nebo případně ona sama, jestli je za těchto okolností vhodné, aby tuto funkci vykonávala," uvedl právník, který byl do roku 2014 děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Gerloch je jedním z renomovaných právníků, kterým bude Malá v legislativní radě vlády "šéfovat". Ministryně, která má být do úřadu uvedena v pátek večer, ale čelí podezření, že opisovala ve své magisterské práci z oblasti rodinného práva, kterou před sedmi lety obhájila na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě.

Gerloch nástup ministryně, o jejímž vzdělání panují pochybnosti, označuje za "nestandardní situaci". "Já ji osobně neznám, neměl jsem možnost se s ní osobně seznámit, ale ty neformální údaje (o jejím vzdělání, pozn. red.) zatím samozřejmě nejsou úplně přesvědčivé," řekl Aktuálně.cz Gerloch.

Zároveň ale připouští, že kvalifikace v oboru práva nemusí být v ministerské funkci rozhodující. "Protiargumentem ale může být, že ministr je ve vládě manažer, politik, není to primárně odborník v nějaké oblasti, takže formální požadavek na právnické vzdělání a právnickou kvalifikaci tam není. Ale je to v tomhle směru nestandardní situace," dodal.

Ministryně spravedlnosti v posledních dnech čelí kritice nejen kvůli svému vzdělání ze soukromé bratislavské Panevropské vysoké školy, které mnozí pro výkon takové funkce považují za nedostačující, ale zejména kvůli pasážím ve své diplomové práci, které údajně bez udání zdrojů opsala.

Podle Radiožurnálu, který práci analyzoval, Malá v práci bez uvedení zdroje přejala části diplomové práce Veroniky Grossové z brněnské Masarykovy univerzity, a to dokonce i se stejnými překlepy. Čerpala také z internetových zdrojů, které však v soupisu literatury neuvedla, a některé pasáže měla zkopírovat z publikace České rodinné právo, jíž se práce nápadně podobá i svou strukturou.

Malá obvinění z plagiátorství odmítla. "V diplomových pracích jsou citace z odborné literatury žádoucí a já jich nevyužila víc, než bývá běžné. To, že byla má práce ohodnocena za A a zároveň jsem ji za A obhájila, svědčí o tom, že ji výborně znám. Mohu vás ubezpečit, že svou diplomovou práci jsem psala sama," řekla pro Radiožurnál nová šéfka justice.