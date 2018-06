Vzdělání Malé stačí. Můžete být profesorka a nekvalifikuje vás to, jsem příkladem, míní Válková

Podle poslankyně odbornost pro ministra spravedlnosti není to jediné podstatné, důležitá je i schopnost vyjednávat. Malá je schopná mediátorka, řekla.

Praha - Ministryně spravedlnosti Taťána Malá čelí od čtvrtka podezření z opisování diplomové práce. Získala za ni titul magistra na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. S informací přišel server iRozhlas. Podle poslankyně Heleny Válkové (ANO) by se podezření mělo nejdříve potvrdit, až pak lze vyvozovat závěry.

"Je důležité zjistit rozsah," odpověděla Válková na otázku, jestli podezření z opisování nebude pro výkon funkce ministryně problém. "Pokud by třetina byla opsaná, je to špatně," dodala. Jako vysokoškolská učitelka se prý často setkává s tím, že studenti občas zapomenou pasáže ocitovat. Většinou to je menší rozsah, což bývá na zhoršení známky.

Podle Válkové je v zájmu nové ministryně, aby se jasně vyjádřila a problém s diplomovou prací vysvětlila. Případná rezignace prý záleží na posouzení Malé. "Myslím, že je na představiteli, aby sám zhodnotil, do jaké míry splňuje požadavky a etický profil," řekla s tím, že rozhodnutí by měla učinit sama ministryně. "Nebudu za ni odpovídat, co by měla a co ne," dodala.

Rozebíraná je v posledních dnech i úroveň vzdělání Taťány Malé. Válková si myslí, že kvalifikace je o odbornosti, nicméně roli hraje i schopnost vyjednávat. "Dobře ji neznám. Lidé z Brna říkají, že je velice obratná a dobrá mediátorka," uvedla. "Ať se nikdo neurazí, ale vzdělání, které má, stačí na ministra spravedlnosti," dodala. Ministryně musí být ale prý precizní a obratná ve vyjadřování.

"Koneckonců jsem dobrým příkladem toho, že můžete být úspěšná jako vysokoškolská profesorka práva, jako akademik se spoustou publikací, a přesto vás to ještě nekvalifikuje, když nedovedete vyjednávat se všemi lobbisty," vztáhla Válková situaci na sebe a připomněla, že v roce 2015 z funkce odešla kvůli zákonu o zastupitelství. Helena Válková předpokládá, že Andrej Babiš za Taťánou Malou stále stojí.

Nové ministryně se zastal i poslanec Ondřej Veselý (ČSSD). "Rozhodně nebylo vždycky pravidlem, že každý člověk musí být expert v tom daném oboru. Nevím, jestli to bude zvládat. Chtěl bych jí ten prostor dát, připadá mi to fér," vysvětlil a dodal, že pokud se podezření prokáže, měla by Taťána Malá asi rezignovat.