Jsem na diplomovou práci hrdá, prohlásila Malá před Babišem, který ji uvedl do funkce ministryně

Nemůžu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci. Nebylo to ale záměrně nebo úmyslně. Na svoji diplomovou práci jsem hrdá, říká Malá. | Video: DVTV

Premiér Andrej Babiš uvedl v pátek večer do úřadu ministryni spravedlnosti Taťánu Malou, kolem které existuje podezření, že částečně opsala svou diplomovou práci a zároveň neabsolvovala každodenní stáž koncipientky. Babiš se přesto rozhodl tuto poslankyni svého hnutí ANO "posadit" do křesla ministryně, byť ho například ODS žádala, aby tak nečinil.

Praha - Nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) nevidí žádný důvod k tomu, aby končila ve svém úřadu kvůli nejasnostem ohledně své diplomové práce a pochybnostem o praxi koncipientky. Malé se zastal také premiér a šéf ANO Andrej Babiš, který ji v pátek večer uvedl do úřadu.

Oba předstoupili před novináře až v pátek večer a novinářům umožnili jen dva dotazy. "Já jsem ji opravdu psala," byla první slova Malé k diplomové práci. Velmi mě tato kauza mrzí, protože téma diplomky mě zajímalo a opravdu jsem se tomuto tématu věnovala řadu měsíců," pokračovala.

Pokud jde ale o samotný text, přiznala možné opsání některých pasáží. "Bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci, ale musím vyloučit, že by to bylo záměrně, nebo úmyslně. Mně na té práci záleželo, jsem na ni hrdá," prohlásila s tím, že problematický text tvořil jenom pět procent práce. Zároveň se hájila tím, že následně tuto práci obhajovala ústně u komise bez jakýchkoliv podkladů a získala nejlepší možné hodnocení.

Premiér Babiš během hájení Malé zaútočil na novináře a tvrdil, že jde o kampaň proti této nové člence vlády. Podle jeho slov mu její vysvětlení stačí a bude záležet na ní, jak si jako ministryně povede.

"Je to v pořádku, mně to určitě stačí," reagoval Babiš k diplomové práci s tím, že mu Malá dala k celé věci veškeré informace. Babiš zároveň požádal, aby novináři dali Malé 100 dnů hájení, aby ukázala, co v úřadě dokáže. "Je pracovitá, má tah na branku, je komunikativní, má mou podporu. Paní ministryně má velkou šanci. Buď ji zvládne, nebo ji nezvládne. A když ji nezvládne, tak potom najdeme jiného ministra," dodal premiér.

Redakce Aktuálně.cz se snažila Malou kontaktovat už v minulých dnech, ale na telefony ani sms nereagovala. V pátek po poledni odmítla v kuloárech sněmovny na otázky odpovídat s tím, že se vyjádří právě večer po uvedení do úřadu.

Zvláště na postu ministra spravedlnosti je vzdělání důležité, což jen několik dní po jmenování členkou vlády pociťuje právě Malá. Práva vystudovala na soukromé bratislavské Panevropské vysoké škole, které mnozí pro výkon její funkce považují za nedostatečnou. Ještě závažnějším problémem je ale podezření, že opsala bez udání zdrojů některé pasáže své diplomové práce.

Podle Radiožurnálu, který práci analyzoval, Malá v práci bez uvedení zdroje přejala části diplomové práce Veroniky Grossové z brněnské Masarykovy univerzity, a to dokonce i se stejnými překlepy. Čerpala také z internetových zdrojů, které však v soupisu literatury neuvedla, a některé pasáže měla zkopírovat z publikace České rodinné právo, jíž se práce nápadně podobá i svou strukturou.

"Nejenže práce zčásti odpovídá struktuře hlavní předlohy, ale jsou tam i pasáže, které jsou použity doslovně anebo použity s občasnou parafrází. Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát," okomentoval její práci pro Radiožurnál bývalý ústavní soudce a expert na rodinné právo Stanislav Balík, který přednáší právo univerzitách v Plzni, Brně a Olomouci.

Redakce Aktuálně.cz navíc upozornila na pochybnosti, jak Malá vlastně absolvovala tříletou praxi koncipientky, nezbytnou pro dráhu advokátky. I když tvrdí, že od konce roku 2012 do poloviny roku 2016 dělala koncipientku ve městě Dolný Kubín v Žilinském kraji, je podezřelé, že zároveň bydlela, pracovala a starala se o tři děti v jihomoravských Lelekovicích. Tedy v místě, vzdáleném téměř 300 kilometrů a čtyři hodiny jízdy od Dolného Kubína.

Taťána Malá k těmto pochybnostem v pátek večer sdělila, že prý s podporou rodiny tuto práci zvládala na plný úvazek. Zároveň ale přiznala, že nebyla na Slovensku každý den. "Nebyla jsem tam úplně každý den, ale nikdy jsem nezaznamenala žádnou výtku svého školitele," tvrdila. Další doplňující dotazy už nebylo možné položit.