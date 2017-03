Na D1 srazilo auto vlka, hledal nejspíš nové teritorium. Zvířatům chybějí přechody, varují ekologové

před 1 hodinou

Vlk v minulém týdnu zaplatil životem za to, že se snažil přeběhnout frekventovanou dálnici D1. Ročně pod koly aut zahynou stovky zvířat. Podle odborníků by alespoň částečně mohla pomoci výstavba ekoduktů. V rámci rekonstrukce hlavního tahu mezi Prahou a Brnem by měly vzniknout dva.

Jihlava - Na dálnici D1 na Havlíčkobrodsku srazil v pátek automobil vlka. Šelma se pokoušela překonat dálnici pár desítek metrů od mostu přes silnici mezi Skorkovem a Zbinohami, informovalo Hnutí Duha, které na usmrcené zvíře upozornil místní občan. Vlk nejspíš zaplatil životem za to, že hledal nové teritorium.

Odborníci odebrali ze zvířete vzorky, aby mohli lépe určit jeho původ. "Nejpravděpodobnější je, že pochází z takzvané středoevropské nížinné populace, jejíž centrum výskytu je v Německu a západním Polsku, zasahuje však také do České republiky," shodují se odborníci.

Čtyřicetikilový samec bude nyní podroben pitvě na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. "Vytváříme modely, které hledají vztahy mezi genetickou strukturou druhů velkých savců a vlastnostmi krajiny," vysvětluje docent zoologie a ekolog Pavel Hulva.

"Podchody pod dálnicí, zvlášť pokud pod mostem prochází zároveň i silnice, nejsou velkými šelmami příliš oblíbené," upozorňuje Hnutí Duha. Vlci jsou tak nuceni přecházet dálnice vrchem, což je při velkém provozu na D1 a chybějících speciálních nadchodech velmi nebezpečné. Hlavní tah mezi Prahou a Brnem je přitom velkou překážkou nejen pro vlky, ale i pro rysy nebo losy.

"Alespoň částečně by dalším kolizím mohly zabránit dobře navržené ekodukty," tvrdí Hnutí Duha s tím, že přechodů pro zvířata je v Česku zatím nedostatek a ty stávající podle nich často stojí na zcela zbytečných místech.

Už v rámci rekonstrukce dálnice D1 by na silnici měly vzniknout dva přechody, z nichž jeden z nich má stát zhruba šest kilometrů od místa, kde byl nyní sražený vlk nalezen.

"Řešením není ani oplocení dálnice, protože tím vzniká pro zvířata zcela neprůchodná bariéra. Zvířata pak zůstávají uzavřená ve stále se zmenšujících izolovaných ostrovech," dodává Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody.

