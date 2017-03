Sobotka: Babiš nehájí české zájmy, byl jen na polovině unijních jednání. To číslo mě šokovalo

před 28 minutami

Výměna názorů na sociálních sítích mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí Andrejem Babišem pokračuje. Navzájem se oba politici kritizují kvůli účasti na unijních summitech. Zatímco Sobotka se účastnil všech summitů, Babiš dorazil jen na polovinu jednání ministrů financí.

Praha - Ten, kdo nehájí zájmy Česka, je vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO), vrátil na sociálních sítích premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) místopředsedovi vlády kritiku ohledně účasti na unijních summitech. Premiér, který kvůli sjezdu ČSSD zkrátí pobyt na summitu v Bruselu na čtvrteční část jednání, uvedl, že byl dosud na všech, zatímco Babiš jen na polovině schůzek unijních ministrů financí. Podle mandátu, který vláda schválila, zastoupí na neformálním jednání českého premiéra slovenský předseda vlády Robert Fico.

"Já jsem se účastnil sta procent jednaní Evropské rady. Andrej Babiš byl na Ecofinu jen v 51 procentech. Ministr financí nepracuje a fakt nehájí zájmy ČR," uvedl Sobotka na Twitteru. Se smajlíkem dodal, že je to "zajímavé srovnání". "To, že A. Babiš skoro nejezdí na Ecofiny, jsem zjistil až dnes, kdy jsem dostal statistiku. To číslo mě šokovalo," sdělil později Sobotka.

Babiš v úterý na Facebooku napsal, že účast na evropském summitu je jednou z mála povinností, které Sobotka skutečně má. "A přesto místo hájení českých zájmů a jednání o kvótách, Brexitu a migraci dá přednost volbě své vlastní osoby na politickém sjezdu. Premiér se jen vymlouvá, když tvrdí, že bude chybět jen na neformální části," uvedl. Právě neformální jednání Babiš považuje za nejdůležitější. "Tedy samozřejmě pokud jste schopni se domluvit cizím jazykem," poznamenal.

Sobotka sdělil, že netušil, jak špatná Babišova účast na jednání ministrů financí je. "Je z jeho strany velmi pokrytecké, pokud kritizuje moji stoprocentní účast na jednání Evropské rady, a sám jako ministr chyběl na skoro každém druhém jednání," uvedl. Téma přítomnosti ministrů na evropských summitech chce probrat na příštím zasedání vlády. "Já měl pocit, že všichni mají obdobnou účast jako já, tedy alespoň těch 100 procent," žertoval Sobotka po jednání vlády.

Ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová se pozastavila nad tím, že Sobotku bude zastupovat Fico. "Nevím, proč se pan premiér rozhodl dát mandát panu premiérovi Ficovi, protože tady máme místopředsedy vlády, prvního místopředsedu vlády, domnívám se, že by ho tak tam měl zastoupit jeho zástupce, což je první místopředseda pan Babiš," řekla novinářům.

Na středečním jednání kabinetu si Sobotka kvůli neúčasti v Bruselu výtky nevyslechl. "Téma se vůbec neprojednávalo," řekl novinářům. Připomněl, že v minulosti zastupoval na radě Polsko, jde podle něj o běžný postup. "Takže přemýšlím, proč se vede debata o Sobotkovi a nevede se debata o Babišovi. Debata je na správné téma, ale vede se o úplně špatné osobě," řekl Sobotka.

Summit EU se bude věnovat migraci, obranné spolupráci a podpoře růstu hospodářských politik a konkurenceschopnosti. Ve čtvrtek by se mělo také rozhodovat o tom, jestli Donald Tusk zůstane předsedou Evropské rady.

autor: ČTK