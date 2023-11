Afrikanista: Být Fiala, nigerijská lapálie mě těší. Zrušenou návštěvu snadno vysvětlí

Afrikanista Jan Prouza z Univerzity Hradec Králové v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč Nigérie na poslední chvíli mohla zrušit premiéru Petru Fialovi (ODS) návštěvu. Podle něj to souvisí s podporou Česka Izraeli. V Nigérii jsou mimo jiné velmi oblíbené konspirační teorie, které v lidech podněcují antisemitismus, vysvětluje Prouza.

Jak čtete to, že premiér Petr Fiala na poslední chvíli musel zrušit návštěvu Nigérie, protože tento africký stát nebyl schopen zajistit české delegaci odpovídající přijetí?

Je to forma diplomatické facky. Není to ale až tak překvapivé, protože v Nigérii je islám důležité politické téma a navíc značná část populace žije konspiračními teoriemi, se kterými se antisemitismus často pojí.

Mohla to tedy Nigérie zrušit kvůli tomu, že Česko podporuje Izrael, jak se spekuluje?

Myslím si, že ano. Samozřejmě mohlo jít i o nějaké jiné, skryté téma, jako je migrační politika, vnímání nedostatečné neformální podpory různých českých obchodních a podnikatelských aktivit ze strany českého státu či prostě špatná organizace a komunikace státní návštěvy, ale to si s ohledem na kvalitu našich zastupitelských úřadů nemyslím. Nejlogičtěji se mi opravdu jeví, že hlavním důvodem je naše podpora Izraele.

Proč jsou Nigerijci tak citliví na to, že podporujeme Izrael?

Islám v Africe není jednotný. Původní verze afrického islámu, takzvaná súfitská, je jiná než ta, kterou známe z arabského světa. Je založená na tradicích, kultu předků a podobně. Tento islám je dominantní, ale ustupuje i díky sponzorování stavby mešit, medres (islámské náboženské školy, pozn. red.) či jednotlivých kazatelů ze Saúdské Arábie či Pákistánu. Už několik let se tak dostává do Afriky salafistická verze islámu, která hraje do karet mnohem ostřejšímu vnímání izraelsko-palestinské války. Tento v uvozovkách moderní islám totiž vtahuje muslimy z Afriky do globálních témat spojených s islámem.

Problém je to ale ještě složitější. Zdá se mi, že určitá forma antisemitismu je v Nigérii zakořeněná právě díky vášni velké části populace pro konspirační teorie. Daří se jim, protože odpovídají jejich vzorcům myšlení. Hledání jednoduchých vysvětlení a kauzality je tam velice oblíbené. Týká se to celé společnosti, sám jsem se setkal s vysokoškolským profesorem, který věřil, že za 11. zářím stojí židovské spiknutí.

Stává se, že Nigérie na poslední chvíli zruší schůzku na takhle vysoké úrovni, nebo je premiér Fiala výjimka?

V diplomacii zvažujete, jak významný je váš partner. Zrušení schůzky s britským premiérem by mělo nesrovnatelně větší dopady než zrušení schůzky s českým. Ano, Češi mají v Nigérii zakázky na modernizaci letadel či výzbroje, ale my je nezrušíme, protože Fialu ponížili. Myslíte si, že Nigerijci poznají, když se na ně budou Češi mračit?

Představte si, že jako Nigerie chcete dát jasně najevo, že jste na straně utlačovaných Palestinců a tím získat plusové body u muslimských, protiizraelských států. Obecně u států takzvaného třetího světa, které se cítí být utlačovány USA či globálním kapitálem. Ideální je to udělat právě skrze konfrontaci se zemí, u které je vám to v podstatě jedno. Bude se o vás psát, drtivá většina států to budou kvitovat, ale současně vás to ekonomicky ani politicky nijak nezasáhne. Nigérie má dlouhodobé ambice stát se hlasem Afriky v OSN a i takováto gesta jí v tom mohou pomáhat.

A pro Česko to není fiasko?

Je to nepříjemný políček. Když se konečně premiér odhodlal jet do Afriky a chtěl tím ukázat, jak vláda aktivně shání zakázky nebo bojuje s migrací v místě jejího vzniku, stane se tohle. Je to škoda, protože Nigérie je obrovský trh, kterému máme co nabídnout. Ale všechny předchozí velkolepé deklarace o pronikání na africký trh stejně selhaly, takže bych to viděl spíše jako další epizodu našeho nezájmu či neschopnosti uspět v Africe.

Na druhou stranu, já být v pozici premiéra Fialy, tak mě tato lapálie spíše těší. Češi jsou ve své většině proizraelští a díky tomu se nigerijské odmítnutí jednoduše a vlastně pozitivně vysvětlí. Alespoň se teď část veřejnosti věnuje tomuto, a ne mnohem nepříjemnějším tématům, jako je regulace cen elektrické energie.

Premiér Fiala během své cesty po Africe navštívil také Etiopii. Nepovažujete za problematickou jeho schůzku s velitelem etiopského letectva v kontextu občanské války v Tigraji, kde vládní síly zabíjejí i civilisty?

Nepovažuji. Šlo o zakázku důležitou pro české zbrojaře. To se od premiéra očekává.

Neměl by být premiér opatrnější v prezentování té schůzky? Veliteli etiopského letectva poděkoval za kávový obřad na znamení přátelství…

Co je špatného na tom, že respektujete kulturní zvyky? My to samé chceme po Afričanech, když přijedou sem. Konflikt v Tigraji je velmi, velmi složitý. Od českého premiéra očekávám, že bude chápat primárně jeho geopolitické dopady. Co myslíte, že udělá Etiopie, když jí všechny evropské státy řeknou, že odsuzují, co se v Tigraji děje, a přestanou dodávat zbraně? Etiopie si nesedne do kouta a neřekne, že tedy válku ukončí. Ne, Etiopie se obrátí na Rusko, už to při první vlně embarga udělala. Jestli chceme podporovat ruský zbrojní průmysl, tak dělejme tato gesta.

Etiopie je náš spojenec už od první republiky, Česko tam má jméno. Otázky utrpení civilního obyvatelstva bychom měli řešit jinak - pomáhat rozvíjet zemědělství, vodohospodářství či zdravotnictví. Racionálnější je s Etiopií jednat a soustředit se na pozitivní program, ne dělat zbytečná gesta.

Velitel vzdušných etiopských sil generálporučík Yilma Merdassa mne uvítal na letecké základně v Bishoftu obřadem, při kterém se podává místní káva připravovaná tradičním způsobem. Tento obřad je považován za projev přátelství a je ukázkou etiopské pohostinnosti.



Děkuji za… pic.twitter.com/dfcltmGSBa — Petr Fiala (@P_Fiala) November 5, 2023

Afriku v posledních měsících navštívili přední čeští politici jako ministr vnitra Vít Rakušan, šéf diplomacie Jan Lipavský a teď i premiér Fiala. Jak je v kontextu české zahraniční politiky Afrika důležitá?

Ve formální rovině se říká, že je to zajímavý trh. Kroky vlády ale nenapovídají tomu, že by to pro ni bylo opravdu relevantní. Nevztahoval bych to ale jen k té současné vládě, protože ta od nástupu řešila hlavně Ukrajinu. Zahraniční politika je jako zaoceánský parník. Musí být konzistentní, aby byla efektivní. Musí být odolná vůči změnám vlády. My dlouhodobě Afriku z hlediska činů vnímáme jako nezajímavý kontinent. Jsme rádi za každou zprávu, že jsme tam něco vyvezli, ale vůbec ten kontinent nechceme znát, porozumět mu a dělat tam smysluplné věci do budoucna.

V Africe máte 70 procent populace pod 30 let a vidinu, že do 30 let se zdvojnásobí. Země tam budou zalidněné, jako je dnes Nizozemsko nebo Belgie. K tomu vlivem klimatické změny i způsobu zemědělství bude velká část jejich území neúrodná či neobyvatelná. Dochází tam ke změnám, které povedou k obrovským vlnám migrace. Měli bychom se proto již nyní snažit co nejvíce podporovat africké zemědělství a jeho udržitelnost a také se zamyslet nad otevřením evropského trhu africkým zemědělským komoditám. Něco takového si však žádá ucelenou koncepci, vizi a odhodlání. Ani jedno ve vztahu k Africe nevidím ani v Česku a bohužel ani v EU.

