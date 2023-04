Za znásilnění sedmi dětí a výrobu pornografie dostal muž z Liberce 13 let vězení

Soud v Liberci uložil třiatřicetiletému muži z Liberce 13 let vězení za znásilnění sedmi dětí ve věku od čtyř do 11 let. Trest je nad horní hranicí sazby, která je od pěti do 12 let. Zároveň mu uložil ústavní ochrannou sexuologickou léčbu a náhradu nemajetkové újmy poškozeným v souhrnné výši 1,3 milionu korun. Zatím není jisté, zda bude rozsudek pravomocný.

Obžalovaný byl odsouzen za sexuální zneužití šesti dívek a jednoho chlapce v období mezi roky 2020 až 2022. Vazebně stíhaný muž u soudu přiznal, že pohlavní styk měl s jednou dívkou a u několika dalších se o to pokusil. V minulosti byl už dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen, na první případ se ale vztahuje amnestie. Ve druhém případě ho soud v roce 2008 poslal do vězení na sedm let a po vypršení trestu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, nejprve ústavní a pak ambulantní, kterou mu soud ukončil v roce 2020. Související Zamrzlé oběti a nízké tresty. U znásilnění nestačí jen změnit zákon, varuje právnička Infografika Kromě znásilnění byl muž odsouzen také ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuálním podtextem. Státní zástupkyně navrhovala obžalovanému 15 let vězení, obhajoba ve spodní třetině trestní sazby, což je pět až sedm let. Státní zástupkyně Iva Plšková kritizovala nastavený systém v Česku, neboť si obžalovaný mohl založit spolek s činností zaměřenou na děti. Označila to za selhání systému. "V tom smyslu, že osoba, která je sexuálním deviantem, si bez dalšího může založit spolek a v podstatě každodenně být v kontaktu s dětmi," řekla. Video: Sexuálnímu agresorovi je jedno, co máte na sobě. Do rozkroku nekopejte, říká Houdek 18:52 K sexuálnímu násilí nikoho vyprovokovat nemůžete, vaše vina to není. Co máte na sobě je úplně jedno. Agresor vždy využívá příležitosti. | Video: Daniela Písařovicová

