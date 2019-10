Muž, po němž při honičce na Letné střílela policie, půjde na 18 měsíců do vězení

Ukrajince Ruslana Butka, po němž střílela policie na pražské Letné, poslal soud na 18 měsíců do vězení. Muž při ujíždění před policií najel na chodníku do dvojice chodců. Za pokus o dvojí těžké ublížení na zdraví mu hrozilo až 12 let odnětí svobody, soud však jeho počínání vyhodnotil jako méně závažný skutek. Zároveň ho uznal vinným z vydírání a dvojnásobného vyhrožování.

Součástí trestu je dvouleté vyhoštění z Česka. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu okamžitě odvolal v Butkův neprospěch. Cizinec, který je ve vazbě, si ohledně možnosti odvolání ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Šestačtyřicetiletý Butko neuposlechl dopoledne 4. března v Kamenické ulici policejní výzvu, aby vystoupil z auta. Místo toho se rozjel, vjel na chodník a bez snahy zastavit najel na dva chodce, kteří šli před ním. Podle soudu se pohyboval rychlostí zhruba 25 kilometrů za hodinu. Mladší z chodců musel před autem uskočit, spadl a na měsíc skončil v pracovní neschopnosti. Podle soudu Butko tomuto muži ublížil na zdraví, zatímco druhému chodci se nic nestalo, protože stačil uskočit včas. Související Divoká honička v Praze: nebezpečný vyděrač ujížděl po chodníku, policisté stříleli Cizinec po chodníku ujížděl ještě dalších 60 metrů a poté se dal na útěk do parku Stromovka, kde ho policisté zadrželi. Policii na Letné Ukrajinec podle svého advokáta ujížděl, protože nevěděl, že muži se zbraní jsou policisté. Zapleten do kauzy s byty Jak před časem upozornil Deník N, Butkův případ souvisí s kauzou neoprávněného pronajímání bytů v Bubenči. Byty jsou podle katastru majetkem ČR, ve správě je však má na neomezenou dobu ruský stát. Podle českého ministerstva zahraničí Moskva byty nesmí pronajímat třetí straně, její diplomaté to ale porušují. Z rozsudku vyplývá, že Butko si od srpna 2018 pronajímal v bubenečské Schwaigerově ulici nejméně tři byty, a to od britské realitní kanceláře PIM Management Limited, za kterou v ČR jednal ruský zástupce. Verdikt tvrdí, že Butko Rusovi po půl roce přestal platit nájemné a vyhrožoval mu, že pokud se na neplacení nedohodnou, "tak to budou řešit jiní lidé a jiným způsobem". Údajně hrozil také Rusově rodině. Vydírání prý v Rusovi vzbudilo takové obavy, že se raději přestěhoval. Související Rusko v Praze pronajímá byty, které patří Česku. Porušuje tím smlouvy o diplomacii Podle Deníku N byl problém v tom, že Rus vyžadoval platby v hotovosti, ačkoliv podle smlouvy měly být zasílány na bankovní účet pronajímatele. Navzdory svému slibu údajně Rus Butkovi také neproplatil náklady na rekonstrukci bytů. Soud ovšem tvrdí, že sám Butko si v bytovém komplexu počínal v rozporu se zákonem. V lednu a únoru podle verdiktu vyhrožoval nájemníkům dvou bytů v souvislosti s tím, že doma pořádali hlučné večírky. Na jednoho z obyvatel domu údajně křičel, že mu utrhne hlavu, zlomí ruce i nohy a rozmlátí obličej, protože "on je tady teď nová administrace, stačí jen slovo a všichni půjdou z bytu pryč". Druhému nájemníkovi údajně hrozil pistolí, ze které i vystřelil.