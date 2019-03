Rusko v Praze pronajímá byty, které patří Česku. Porušuje tím smlouvy o diplomacii

Ruský stát pronajímá v Praze stovky bytů, které patří Česku, čímž zřejmě porušuje smlouvy o diplomacii, informoval o tom Deník N. Čtyři domy v ulicích Ovenecká, Wolkerova a Schwaigerova patří českému státu, ale na základě mezivládních dohod mezi ČSSR a Sovětským svazem uzavřených před rokem 1989 je smí užívat Ruská federace pro své diplomaty. Nájemné ve čtveřici domů podle zjištění deníku vybírá v hotovosti ruský úředník.

Na internetu jsou podle zjištění deníku dostupné staré i současné inzeráty, které nabízejí ubytování ve výše zmiňovaných nemovitostech. Krátkodobý pronájem v ulici Ovenecká nabízí například server Booking.com.

Nájemníci musí každý měsíc chodit do pražské kanceláře ruské státní firmy známé pod zkratkou Goszagransobstvennost, kterou zastupuje úředník Alexandr Těrentěv. Tam v hotovosti uhradí nájem za užívání bytů, ke kterým ani nemají k dispozici nájemní smlouvy. Nájemníci, kteří se s podivnými poměry nechtěli smířit, byli údajně vystaveni šikaně ze strany Těrentěva a jeden z nájemníků byl také napaden.

"Při pobytu v Česku přebývám na adrese Ovenecká 39 (jeden z pronajímaných domů). Konflikty s panem Těrentěvem kvůli placení v hotovosti a tomu, že odmítá vydat lidem smlouvy, vyvrcholily tím, že mne přepadl a surově zbil. Měl pomocníky, ale on sám mne kopal do obličeje i do zad," vzpomíná nájemník Alexandr Maklakov. Policie muži řekla, že kvůli diplomatické imunitě nemá smysl ruského úředníka žalovat.

Užívání domů Ruskou federací potvrdilo také ministerstvo zahraničí ČR. "Můžeme potvrdit, že předmětné nemovitosti jsou ve vlastnictví České republiky. Nicméně na základě mezivládních dohod mezi ČSSR a SSSR uzavřených před rokem 1989 jsou v bezplatném a časově neomezeném užívání Ruské federace, která s nemovitostmi nakládá dle svých potřeb," informoval Deník N mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček.

Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody Ruská federace porušuje Vídeňskou úmluvu, která pronajímání třetím osobám zakazuje. "Výsady a imunity se vztahují na diplomaty, nikoli třetí stranu. Neznám detaily, ale tak, jak to popisujete, jde o porušení základních principů Vídeňské úmluvy," tvrdí exministr Svoboda.

Ministerstvo zahraničí podle Bucháčka usiluje alespoň o částečné narovnání nevýhodných smluv z předrevolučních smluv. Podle informací Deníku N se však narovnání nedaří vyjednat, protože Rusové mají vysoké požadavky.