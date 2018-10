Musíme zabránit koalici ANO a ODS, říká pražský lídr Pirátů Zdeněk Hřib

před 40 minutami

Pražský lídr Pirátů a kandidát na primátora Zdeněk Hřib by považoval za úspěch, pokud by se podařilo zabránit koalici ANO a ODS. Kromě KSČM a SPD přitom nevylučuje povolební spolupráci s žádnou stranou. V případě ANO by však nejprve požadoval vysvětlení příjmů některých jeho kandidátů.

Kde jsou pro vás v Praze hranice úspěchu? Úspěch je pro mě od minima, což je zabránění koalice ANO a ODS, až po to maximum, že budou mít Piráti v Praze svého primátora. Cokoliv mezi tím budu považovat za úspěch. Před volbami jste se dostali do mnoha střetů kvůli svým požadavkům na možné budoucí koaliční partnery. Neslevili jste z nich? Naše povolební strategie, kterou jsme zveřejnili před volbami, stále platí. Odmítáme koalici s KSČM a SPD, které považujeme za extremistické i na komunální úrovni. Chceme vyjednávat o programu se všemi demokratickými stranami. Máme i personální požadavky. Chceme, aby v radě zasedali lidé, kteří jsou bezúhonní, mají potřebné kompetence a jsou ochotní se Praze věnovat na sto procent. Stále platí, že odmítáme kumulaci funkcí. Co tedy chcete v Praze změnit, pokud uspějete ve volbách? Pro nás je hlavní přinést do Prahy změny. Změnit to, jak Praha funguje, změnit, že se neinvestuje, změnit, že jsou sídliště neudržovaná, že Praze chybí moderní architektura, změnit, že magistrát nefunguje dostatečně transparentně. Šli byste do koalice konkrétně s hnutím ANO? Vidím tam jako zásadní otázku programového průniku. I ve sněmovně vidíme, že mají významnou protikorupční rétoriku zaměřenou na transparentnost, ale v realitě skutek utek. Myslím tím třeba to, že spolu s ODS vytrvale blokují zrušení výjimky pro ČEZ v registru smluv. Další záležitostí jsou personálie. Když se podíváte na kandidátku hnutí ANO v Praze, na čtyřce najdete paní Plesníkovou, která si vydělala víc než čtvrt milionu měsíčně v uplynulém roce na odměnách z dozorčích rad městských firem, což je víc, než bere prezident za veřejnou funkci. Potom tam najdete také Patrika Nachera, který sedí v dozorčí radě Pražské plynárenské holding, což je městská firma, která nám vytrvale odmítá sdělit informace o tom, jak si rozdělují peníze pro management, což dělalo v minulých letech sedm milionů, a ta firma přitom nemá žádné zaměstnance. To jsou pro vás nepřekonatelné překážky? To ne, ale museli by to vysvětlit, aby to dávalo smysl. Byl bych zvědav, jak to udělají, ale nevylučuji, že se jim to podaří. Konkrétně osoba pana Stuchlíka jako primátora je pro vás přijatelná? Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Budeme prosazovat - pokud se budeme účastnit koalice -, aby měla primátora ta strana, která bude mít v koalici největší podíl.