"Vyměnil jsem těsnění." Podniky v Praze očekávají po požáru v Mostě zvýšené kontroly

Most reaguje na tragický požár v restauraci z minulého týdne, který si vyžádal sedm obětí a jejž podle prvotních informací způsobil převržený ohřívač vzduchu. V Ústeckém kraji od úterý probíhají mimořádné kontroly restaurací, které využívají mobilní plynová topidla. Nárůst kontrol se očekává také v Praze. Reportér Aktuálně.cz v souvislosti s tím vyrazil do jednoho z pražských podniků.

Reportér mluvil na Staroměstském náměstí s Davidem Štěbrou z restaurace Einstein Ristorante Pizzeria. Novináři prozradil, jak probíhá údržba, jak časté jsou kontroly nebo jaké má restaurace zabezpečení proti vzniku požáru.

"Dodržujeme pravidla protipožární ochrany. Máme dva hasicí přístroje. Co se týče ohřívačů, tak u nich každoročně děláme revizi a minimálně jeden člověk na každé směně je proškolený o jejich vyměňování," popsal Štěbra pro Aktuálně.cz.

"Udělal jsem zběžnou kontrolu. Pro nás se nic nemění, bereme to vážně. Akorát jsem vyměnil jedno těsnění u bomby, což je pro mě rutina," dodal Štěbra na otázku, zda restaurace po tragické události v Mostě přijala nějaká opatření.

Požár dřevěné přístavby mostecké restaurace U Kojota v noci na neděli 12. ledna si vyžádal šest obětí na místě neštěstí, sedmá oběť zemřela ve vinohradské nemocnici, a odhadem způsobil škodu sedm milionů korun. Policisté případ vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Kontroly v Ústeckém kraji se týkají především restaurací, které mají terasy, předzahrádky a podobné přístavby. Výslednou zprávu by měly úřady vydat do konce ledna. Nárůst kontrol očekávají i pražští restauratéři. Veškeré prohlídky mobilních topení by měly provádět příslušné jednotky hasičů za pomoci svazu měst a obcí.

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč pro Aktuálně.cz uvedl, že v současné době probíhá příprava metodiky ohledně toho, jak mají kontroly probíhat. "Metodika bude zaměřena jak na hasičský záchranný sbor, tak na svaz měst a obcí, aby řekl, které předzahrádky prošly kolaudací nebo jsou legálně součástí stavby."

Zatím není jasné, jaké konkrétní kontroly budou prováděny. "V Praze již zřizujeme skupinu, která bude v rámci kontrol stavební prevence chodit po různých objektech a provádět klasickou kontrolu, při níž se zaměří i na plynové spotřebiče," popsal.

Dodal, že hasiči budou zjišťovat, zda provozovatel postupuje podle návodu výrobce a jestli je plynový ohřívač určen do vnitřních, nebo vnějších prostor. Doplnil, že pražští hasiči zatím nedostali žádný konkrétní pokyn ke kontrolám plynových spotřebičů.

