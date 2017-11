Místo 50 tisíc podpisů jeden. Vnitro vyřadilo jedenáct kandidátů na Hrad, nesplnili podmínky

před 1 hodinou

Do boje o Hrad se zapojí nejspíše devět lidí, jedenáct uchazečů ministerstvo vnitra vyřadilo, protože nesplnili podmínky.

Praha - Ministerstvo vnitra napsalo 11 uchazečům o účast v prezidentských volbách, že nesplňují zákonné podmínky, které již nemohou napravit. Chybí jim podpisy občanů či členů parlamentu nebo kandidaturu podali pozdě. Jde o méně známé uchazeče. Vyplývá to z výzev a sdělení, které ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách. Do prezidentských voleb se tak pravděpodobně zapojí devět lidí, kteří svou kandidaturu a podporu veřejně oznámili v uplynulých týdnech.

Šest z 11 uchazečů nejenže nemá potřebné podpisy, ale nesplnili ani další formální požadavky, neuvedli třeba svůj věk, zaměstnání či bydliště. Jeden z uchazečů také nepřipojil prohlášení kandidáta a dalším chybí zmocněnec. Na odstranění těchto chyb mají čas do 23. listopadu. Doplňovat chybějící podpisy ale již podle ministerstva vnitra nemohou. O vyřazení či přijetí kandidátních listin ministerstvo rozhodne až 24. listopadu.

Nesplnění zákonné podmínky, kterou již nemohou napravit, vnitro uvedlo o Petru Blahovi, Danielu Felkelovi, Oldřichu Fialovi, Romanu Hladíkovi, Terezii Holovské, Liboru Hrančíkovi, Davidu Chadimovi, Anně Kašné, Martinu Ludačkovi, Karlu Světničkovi a Josefu Tomanovi.

Poslední jmenovaný tvrdil, že ministerstvu vnitra poslal poštou 75 tisíc podpisů občanů. Vnitro ale uvedlo, že má k dispozici podpisy jen 11 občanů. Holovská dodala jen jeden podpis občana a Hladík 18 podpisů. Jeden poslanec podle vnitra podepsal kandidaturu Fialy, na vnitru ji podal Lukáš Zach.

Do voleb by tak mělo jít devět veřejně známých zájemců o Hrad. Měli by mezi nimi podle dostupných informací být tři kandidáti, kteří mají podporu minimálně 20 poslanců, a to bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig.

Další tři uchazeče navrhla skupina senátorů. Podpisy více než deseti senátorů oznámili bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér Mirek Topolánek. Prezidentskou nominaci s podporou více než 50 tisíc občanů by měli mít podle dostupných informací zajištěnu současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček.