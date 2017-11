Zeman je ve výborné kondici, ujišťovali novináře Chovanec s Hamáčkem. Nikdo se jich na to neptal

AKTUALIZOVÁNO před 33 minutami

Vedení sociální demokracie se v Lánech setkalo s prezidentem Milošem Zemanem. "Je ve výborné fyzické kondici," ujišťovali novináře několikrát Milan Chovanec i Jan Hamáček.

Lány - "Pan prezident je ve výborné fyzické kondici," ujišťovali po schůzce s Milošem Zemanem představitelé sociální demokracie Milan Chovanec a Jan Hamáček, a to dokonce několikrát.

Na schůzce se podle svých slov bavili především o Poslanecké sněmovně, o podobě ustavující schůze, ale i o předčasných volbách či osudu sociální demokracie. Přesto však ani jeden ze členů vedení strany na úvod neopomněl uvést, že se prezident těší dobrému zdraví, aniž by se jich na to někdo ptal.

"My jsme s panem prezidentem dnes poobědvali, a musím říci, že pan prezident je ve velmi dobré kondici. Já osobně jsem neviděl nemocného muže, ale člověka, který má hluboký zájem o dění v České republice i v sociální demokracii," uvedl tiskovou konferenci Milan Chovanec. Jeho slova poté potvrdil i předseda sněmovny Hamáček, Chovanec je ale přesto v průběhu setkání s novináři ještě jednou zopakoval.

Podle Chovance prezident na schůzce zopakoval, že bude-li zvolen, chce zabránit konání předčasných voleb. Vedení ČSSD jej naopak ujistilo, že nechce ve sněmovně zdržovat.

"Nemáme ambici dělat zbytečné obstrukce, blokovat týdny a měsíce Poslaneckou sněmovnu," uvedl Chovanec. Vládu v podobě, jakou navrhuje Andrej Babiš, však ČSSD "neplánuje dát důvěru ani do ní vstoupit". Nezamlouvá se jí však ani nápad pirátů, aby všechny výbory obsadili zástupci opozice.

"Bylo by to poprvé v historii, kdy by strana, která vyhrála volby, neměla vedení ani jednoho z výborů, a myslím si, že to není možné," řekl Jan Hamáček a dodal, že by dal přednost poměrnému zastoupení stran ve výborech. Dodal také, že prezident vyjádřil podporu jeho kandidatuře na post místopředsedy sněmovny.

Zeman projevil zájem o osud sociální demokracie, o podporu v prezidentských volbách ji však prý nepožádal. Sociálním demokratům pouze poradil, aby se více zaměřili na komunikaci s voliči. S tím Chovanec plně souhlasí.

