Zeman nezneužije 17. listopad jako jiní, hájí Hrad prezidentovo rozhodnutí zůstat doma

před 15 minutami

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že někteří lidé hodlají zneužít 17. listopad "k politickým přednesům a účastem na některých akcích". Hájil tak rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nevystoupit k výročí nikde na veřejnosti.

Praha - Prezidenta Miloše Zemana nebude v pátek 17. listopadu nikde vidět. Svátku dle mluvčího Jiřího Ovčáčka věnuje "tichou vzpomínku jako aktivní účastník událostí 17. listopadu 1989".

Mluvčí Hradu také ve zdůvodnění na tiskové konferenci uvedl, že prezident "nebude zneužívat toto významné výročí k politickým přednesům a účastem na některých akcích, jako někteří jiní, kteří hodlají zneužít této záležitosti". O koho má jít a jak má výročí zneužít, Ovčáček neupřesnil. "Počkejte si na 17. listopad a pozorně sledujte situaci," uvedl na opakovaný dotaz on-line deníku Aktuálně.cz.

Zeman bude na připomenutí dvou výročí - nacistického zátahu proti českým univerzitám a studentským vůdcům v roce 1939 a brutálního komunistického zákroku proti demonstrantům na Národní třídě v roce 1989 - scházet podruhé v řadě a potřetí celkově.

Poprvé se nezúčastnil loni a v roce 2013, kdy si léčil poraněné koleno. V roce 2014 vystoupil na Albertově, kde ho ale stovky lidí vypískaly. Krátce předtím totiž veřejně zlehčoval zákrok esenbáků na Národní třídě slovy, že nešlo o "nestandardní masakr" a vzpomínal, jak se "dědkům z milicí" dalo utéct. Nic takového ale 17. listopadu demonstranti obklíčení a stěsnaní nikoliv milicemi, ale speciálním pohotovostním plukem SNB, udělat nemohli.

V roce 2015 se tamtéž zúčastnil demonstrace po boku radikálního protiislámského aktivisty Martina Konvičky. Kvůli akci nemohli Albertov využít studenti. Namísto toho přivezly do Prahy autobusy Zemanovy příznivce z Osvětiman, obce, ze které pochází hradní kancléř Vratislav Mynář.

Projevy na Václavském náměstí

Logicky se nabízí vysvětlení, že Ovčáček varováním před "jinými", kteří mají výročí zneužít, míní Zemanovy rivaly v blížící se prezidentské volbě.

Například lékař Marek Hilšer položí květiny na Albertově, zapálí svíčku u památníku na Národní třídě a tamtéž bude mít prezentaci u infostánku, ke kterému byli podle Hilšerova týmu pozváni všichni prezidentští kandidáti. Lidé je tam budou moci poznat osobně.

Následně má mít v půl sedmé večer Hilšer projev na Václavském náměstí. "Budou jej tam mít i pánové Pavel Fischer a Jiří Drahoš," říká Hilšerova mluvčí Pavla Čechová.

Hilšer osobně se hodlá o 17. listopadu "chovat jako každý jiný rok". "Je to pro mne důležitý svátek, ke kterému mám osobní vztah. Pokud jej někdo v minulosti zneužil, byl to pan prezident Zeman, který v roce 2015 odmítl pustit studenty a akademické pracovníky na pietní akci na Albertově, a to celé dvě hodiny před začátkem jím pořádané akce. Byl jsem jako pedagog 1. lékařské fakulty UK mezi nimi," řekl Hilšer on-line deníku Aktuálně.cz.

