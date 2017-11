Vedení KDU-ČSL podpořilo v souboji o Hrad Drahoše. Má díky podpisům silný mandát, řekl Bělobrádek

před 1 hodinou

Celostátní výbor KDU-ČSL v úterý doporučil voličům strany, aby v prezidentské volbě podpořili bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Novinářům to po jednání řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Je to kandidát, který vyhovuje našim požadavkům a zároveň získal asi nejvíc podpisů na svoji petici," řekl Bělobrádek. "Byl to silný mandát," odpověděl na dotaz ohledně šíře podpory celostátního výboru. Ještě v létě, když lidovci plánovali společný volební postup s hnutím STAN, chtěli Bělobrádek a předseda Starostů Petr Gazdík vyzvat své strany, aby podpořily Drahošovu kandidaturu. Drahoš tehdy reagoval tak, že si váží podpory od KDU-ČSL a Starostů, chce ale zůstat nestranickým kandidátem.

