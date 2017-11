Zemanova volební strategie: Mluví jen tam, kde má poslední slovo. Neúčast v debatách mu neškodí

před 8 minutami

Středeční odpoledne zvýraznilo kontury strategie prezidenta Miloše Zemana před lednovou volbou hlavy státu. Zeman i jeho lidé dbají na to, aby se prezident na veřejnosti nedostal do jiných situací než těch, ve kterých má poslední slovo.

Praha / Lipník nad Bečvou - Zatímco sedm kandidátů na prezidenta se chystalo v plné posluchárně Právnické fakulty na první velkou debatu uchazečů o Hrad, osmé místo za jmenovkou Miloš Zeman zelo prázdnotou.

Prezident, který dle svých slov nevede kampaň za znovuzvolení, v tu chvíli promlouval k plnému náměstí v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Bylo to také setkání kandidáta s voliči, ale se dvěma rozdíly: Zeman měl mnohem více prostoru i jistotu, že bude mít v případě nepříjemných dotazů poslední slovo.

Prezidentská setkání s občany mají ustálený vzorec. Nejprve si starosta a hejtman s prezidentem vymění několik zdvořilostních vět a pak návštěvníci - nezřídka důchodci, protože setkání bývají v pracovní době - mohou položit několik otázek. Po dotazu odevzdávají mikrofon a Zeman ví, že svou reakcí téma uzavře.

Může si tak dovolit kritického řečníka usadit bez obav z odpovědi. Stejně jako v Lipníku, kde se ptal chartista a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek, který kvůli Zemanovi drží hladovku, zda prezident z voleb odstoupí. "Vy nejste víc než 113 tisíc občanů a nejste jim nadřazený," opáčil Zeman s poukazem na počet lidí, kteří jeho prezidentskou kandidaturu podepsali.

K tomu prezident vystupuje na tiskových konferencích, kde funguje podobný model, a odpovídá na nekonfliktní otázky v rozhovorech pro televizi Barrandov, Blesk či Parlamentní listy - poslední zmíněné médium řadí ministerstvo vnitra mezi dezinformační weby. Jiným médiím poskytuje Zeman větší rozhovory jen výjimečně.

Konkrétně Parlamentní listy pak Zemanovu aureolu dokreslují osobitým rámováním prezidentových výroků. Jen za posledních několik dnů se jejich čtenáři z titulků dozvěděli, že prezident "utřel novinářku", "setřel chartistu", "udeřil na ČT, ČSSD a zelené", "vrátil úder" a "rázně rozjel cestu mezi lid".

Mluvčí: Divácky úspěšný Týden s prezidentem bude pokračovat

Exkluzivní mediální prostor, který hlava státu má, se do lednových voleb patrně nezmenší. "Nic se nemění a pravidelný a divácky úspěšný pořad bude samozřejmě pokračovat," odpověděl mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, jestli prezidentova neúčast v debatách se soupeři nadále platí a zda bude zároveň hlava státu nadále každý týden vystupovat v televizi Barrandov.

Televizi přitom nedávno vyslala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání signál, že to s protežováním určitých subjektů nemá přehánět. Uvedla, že v předvolebním vysílání stanice porušila zákon nadměrným zvaním zástupců hnutí ANO do debat (zpráva zde). Byla to nicméně výtka bez sankce, která navíc přišla až po volbách, které hnutí ANO vyhrálo.

Na dotaz Aktuálně.cz, jaké vysílací schéma zvolí ohledně případných prezidentských debat a pořadu Týden s prezidentem, televize Barrandov nereagovala.

Prezidentské debaty má v plánu i Česká televize, podle mluvčí Karolíny Blinkové ale jejich formát ještě není stanovený. Pokud prezident dodrží své slovo, tak na Kavčí hory nedorazí.

Svou neúčast v předvolebních debatách s protikandidáty prezident zdůvodňuje tím, že lidé mohli v uplynulých letech vidět, co dělá a říká, a mají ho hodnotit podle toho. S postupujícím časem se však prezidentův program čím dál více přizpůsobuje jeho zhoršenému zdraví.

Ukázal to i letošní 28. říjen. Prezident vynechal tradiční vojenskou přísahu, která se podle zdrojů Aktuálně.cz na přání Hradu přestěhovala z Prahy na Moravu. Při příchodu na udělování státních vyznamenání jej pevně podpírala manželka a Zeman za oceňovanými lidmi ani nechodil a nepřipínal jim na rozdíl od předešlých let vyznamenání, což ceremoniál zkrátilo.

Ze Zemanova pohledu prozíravé rozhodnutí

Z pohledu samotného Zemana nicméně neúčast v debatách může být zcela správnou a racionální strategií, zvyšující šanci na volební úspěch.

"Pro kteréhokoliv jiného kandidáta by neúčast byla zásadní problém, u Miloše Zemana je to prozíravé rozhodnutí. Jeho dříve velké rétorické schopnosti se v posledních letech viditelně zhoršily a ve spojení s jeho zdravotním stavem by se snadno mohlo stát, že z přímého střetu s protikandidáty nevyjde dobře," řekl Aktuálně.cz odborník na PR Josef Bouška, který léta pracoval jako novinář.

Riziko této strategie může být podle něj v tom, že dostatečně razantní protikandidát by mohl ze Zemanovy absence udělat důkaz jeho slabosti či strachu. "Byla by to riskantní taktika bez záruky úspěchu, ale mohla by zafungovat. Odlákat některé Zemanovy voliče, kteří stojí o silného vůdce, ale vidí, že na tom Zeman není dobře, a přesvědčit řadu dalších, že bude pro prezidenta tím nejtvrdším soupeřem," říká Bouška.

Specialistka na politický a volební marketing Anna Shavit souhlasí s tím, že Zemanovi v tuto chvíli neúčast v debatách neškodí. "Má neuvěřitelné mediální pokrytí. Cokoliv řekne, všichni se k tomu vyjádří, takže neúčastí v debatách nijak neztrácí," říká žena, která vede katedru marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zeman podle ní rád nastavuje vlastní pravidla, což mu současná konstelace plně umožňuje. "Proti svým protivníkům je o krok napřed. Může také taktizovat a vyčkat, jaký hlavní protivník mu vykrystalizuje mezi konkurenty," říká Shavit, která za prezidentovu silnou stránku považuje schopnost přesvědčit výrazné voličské skupiny, že hájí národní zájmy. "Řada proevropských lidí si vůbec nedokáže představit, že může být takhle vnímaný," upozorňuje.

Za zásadní považuje otázku Zemanova zdraví, o němž se v posledních měsících hodně spekuluje, Hrad ale všechny pochyby odráží. "Pokud na tom není dobře, je lepší šetřit síly na nějakou finální debatu," myslí si Shavit.