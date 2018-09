Ministr Toman si kvůli dotacím nechal analyzovat střet zájmů. Prý se ho netýká

Ministr zemědělství Miroslav Toman si nechal zpracovat analýzu nového nařízení EU. To přísněji posuzuje střety zájmů politiků, kteří jsou navázaní na firmy, jež čerpají evropské dotace. Peníze z EU dostává i firma ministrových příbuzných. Podle Tomana však z analýzy plyne, že v jeho případě o střet zájmů nejde.

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) si nechal udělat právní analýzu, zda se ho týkají nová a přísnější evropská pravidla pro posuzování střetu zájmů, která platí od začátku srpna.

Podle pirátů i české pobočky Transparency International si Unie chce lépe hlídat rozdělování dotací v členských zemích, a tak mezi osoby, které jsou ve střetu zájmů, nově zařadila i politiky s vlivem na rozpočet.

V Česku by se to mohlo dotknout dvou členů vlády - dotace EU dostávají firmy příbuzných ministra Tomana a také podniky společnosti Agrofert. Ta patřil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) do doby, než své podniky loni převedl do dvou svěřenských fondů.

Například během srpna a v první polovině září podepsal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) smlouvy na poskytnutí dotací v celkové výši 4,6 milionu korun se třemi firmami Agrofertu a jeden kontrakt se týkal společnosti Xaverov, které šéfuje bratr ministra zemědělství Zdeněk Toman.

Pokud by se prokázalo varování některých opozičních poslanců, části europoslanců nebo Transparency, že Babiš a Toman mohou být podle nových měřítek EU ve střetu zájmů, mohly by firmy přijít o možnost dostávat dotace z Bruselu.

Toman si na základě dotazů Aktuálně.cz nechal v druhé polovině léta zpracovat právní analýzu. Z ní podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého plyne, že se problém střetu zájmů Tomana netýká. Právníci se opřeli o to, že podle textu zmíněného nového finančního nařízení EU je ve střetu zájmů osoba, která se nějak podílí na plnění rozpočtu. "Včetně jeho přípravy, auditu či kontroly," uvedl mluvčí Bílý.

"Plnění unijního rozpočtu Společné zemědělské politiky je v Česku výlučně v kompetenci SZIF. Z toho je zřejmé, že ministr zemědělství se na plnění unijního rozpočtu nepodílí," popsal mluvčí obsah analýzy. Z toho podle něj plyne, že se problém Tomana netýká. "Střet zájmů se v daném nařízení týká osob, které se podílejí na plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu se dané ustanovení nemůže vztahovat na jiné osoby, tedy ani na ministra zemědělství," dodal mluvčí.

Obdobně na problém reaguje i Státní zemědělský intervenční fond. "Akreditované a každoročně certifikované administrativní postupy vylučují jakékoliv vnější zásahy a ovlivnění dotačních řízení," napsala mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Naopak podle pirátů by SZIF měl dotace alespoň pozastavit. "Dle našeho názoru by SZIF měl tyto konfliktní žádosti o dotaci přehodnotit a od závazku poskytnout evropské prostředky odstoupit nebo alespoň uzavření smluvního vztahu odložit na dobu, než bude zřejmé, jak v těchto konkrétních případech střetu zájmů postupovat," řekl před několika dny šéf analytického týmu poslaneckého klubu pirátů Štěpán Rattay.

Rozdělování konfliktních dotací, jak navrhl pirát Rattay, zatím fond pozastavit nehodlá. Nicméně si ještě počká na vysvětlení Evropské komise.

Právě na odpověď a vysvětlení Evropské komise, koho se nařízení ohledně střetu zájmů týká, v tuto chvíli už týdny čeká několik institucí. Na situaci v Česku - konkrétně na možný střet zájmů premiéra a také ministra zemědělství - upozornili komisaře hned na začátku srpna piráti, Transparency a před několika dny se ozvali také europoslanci. Na popud belgického zeleného europoslance Barta Staese se možným střetem zájmů českého premiéra zabýval evropský výbor pro rozpočtovou kontrolu. I ten požaduje po komisi vysvětlení situace.