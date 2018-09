Je Babiš kvůli Agrofertu ve střetu zájmů? Unie má řešit nové důkazy, přišly z Prahy

Část europoslanců chce řešit, zda se český premiér Andrej Babiš (ANO) dostal do střetu zájmů. Mají se zabývat podklady, které do Bruselu poslala pobočka Transparency International. Bývalým firmám předsedy vlády hrozí, že v krajním případě přijdou o dotace z EU.

Praha - Možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) mají v pondělí řešit šéfové výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Od druhého srpna platí nové evropské nařízení, které přísněji posuzuje právě střety zájmů politiků a firem, které čerpají evropské peníze.

Že by se v takovém střetu mohl nacházet také český předseda vlády, upozornila Unii tuzemská pobočka organizace Transparency International (TI). A nebyla sama. Na problém poukazuje také několik europoslanců, lidovci i piráti. V krajním případě by podle nich mohly firmy, které premiér převedl do dvou svěřenských fondů, o peníze z EU přijít.

Na pondělní koordinační schůzce výboru se podle informací Aktuálně.cz bude skupina europoslanců snažit prosadit, aby se přímo Babišovým případem začaly evropské instituce více zabývat. Na program koordinačního setkání, které jednání samotného výboru předchází, se otázka možného střetu zájmů Andreje Babiše dostala na poslední chvíli pod bodem "L".

Diskusi o možném problému českého premiéra navrhl belgický europoslanec za zelené Bart Staes. "Pokud je to pravda, byl by to pro českého premiéra velký střet zájmů i podle finančního nařízení EU," uvedl v mailu svým kolegům z koordinačního týmu Staes právě s odkazem na podklady, které Transparency zaslala všem koordinátorům výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Podle informací Aktuálně.cz návrh bez problému projde. Výbor by tak měl o něco později v pondělí večer rozhodnout, že bude žádat Evropskou komisi o vysvětlení. "Komise se tím bude muset zabývat, a v krajním případě může čerpání sporných dotací také preventivně pozastavit," řekl Aktuálně.cz Tomáš Zdechovský, český europoslanec za KDU-ČSL a jeden z koordinátorů výboru.

Babiš: Udělal jsem dost

Babiš opakovaně odmítá, že by se právě jeho měl střet zájmů týkat. Podle něj udělal dost, když převedl své bývalé firmy do dvou svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II.

Transparency International napsala Unii dopis, ve kterém se odkazuje na výpis ze slovenského Registru partnerů veřejného sektoru. Slovenský registr totiž zveřejňuje seznam "konečných uživatelů výhod". V případě akciové společnosti Agrofert jich jmenuje pět, mezi nimi je i Andrej Babiš sám. Dalšími jsou jeho manželka a správci dvou svěřeneckých fondů. Právě tuhle pětici registr označuje za osoby, které firmu "ovládají nebo kontrolují".

Pro bruselské pojetí střetu zájmů je klíčové to, kdo skutečně konkrétní firmu ovládá. Podle Transparency tedy existuje "důvodné podezření", že právě Babiš se kontroly nad firmami ve skutečnosti nevzdal.

Ke stejnému názoru dospěla už dříve analýza, kterou si nechala zpracovat Česká pirátská strana. Přímo Evropské komisi poslala strana na začátku srpna list s dalšími podklady, jež podle pirátů dokládají Babišův střet zájmů. Brusel se tedy případem českého premiéra zabývá hned na dvou úrovních. "Dle našeho názoru podloženého navíc odbornými expertizami našich analytiků předseda vlády Andrej Babiš je ovládající osobou ve vztahu k Agrofertu a tím porušuje zákon o střetu zájmů," uvedl již dříve k dopisu Komisi šéf pirátů Ivan Bartoš.

Správci fondů: Premiér nic neporušuje

Společnost Agrofert už podklady Transparency International zkoumala před časem a podle správců Babišových fondů Zbyňka Průši a Alexeje Bílka premiér neporušuje zákon o střetu zájmů a Transparency chybně interpretuje informace uvedené ve slovenském registru. Napsali to ve společném prohlášení. Průša s Bílkem jsou jsou přesvědčeni, že svěřenské fondy řídí jejich správci, kteří nejsou oprávněni plnit Babišovy pokyny.

"Andrej Babiš nemá žádná práva, která by mu po dobu existence svěřenských fondů umožňovala přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv na správu svěřenských fondů," uvádějí Průša s Bílkem. Zdůrazňují, že premiér sice může správce odvolat, ale pouze v případě, že ten poruší své povinnosti. "Je dále oprávněn (Babiš, pozn.red.) jmenovat a odvolat pouze jednoho ze tří protektorů každého svěřenského fondu. Jiné možnosti ovlivňovat správu svěřenského fondu statuty svěřenských fondů p. Babišovi nedávají," dodali správci obou fondů předsedy vlády.