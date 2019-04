Ministr spravedlnosti Kněžínek končí ve funkci. Babiš za něj navrhne Marii Benešovou

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) oznámil, že se rozhodl skončit ve funkci. Demisi podá k 30. dubnu, poté se vrátí zpět do funkce odborného náměstka na Úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) místo ní navrhne bývalou poslankyni ČSSD Marii Benešovou, která tuto funkci zastávala už v úřednické vládě Jiřího Rusnoka.

"Toto své rozhodnutí jsem dlouho zvažoval a původně jsem ho směřoval spíše na letní měsíce, nakonec bylo akcelerováno tím, že jsem již nechtěl čelit mediálním spekulacím o mém konci ve funkci. Přijde mi logické odejít v okamžiku, kdy zároveň dochází i k výměnám jiných ministrů," uvedl Kněžínek.

Premiér Babiš poté potvrdil České televizi, že prezidentovi navrhne, aby místo něj jmenoval Marii Benešovou. Lze předpokládat, že Miloš Zeman nebude mít s touto výměnou problém. Benešová je totiž prezidentovou poradkyní.

Ke 30. dubnu v Babišově kabinetu skončí i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na Babišovo přání.

Končící ministr poděkoval premiérovi Andreji Babišovi (ANO) za důvěru a uvedl, že za dobu svého působení neudělal nic, za co by se měl stydět. "Na ministerstvu spravedlnosti došlo v celé řadě směrů k pozitivním posunům a udělalo se velké množství práce. Ministerstvo spravedlnosti svému nástupci či nástupkyni předávám v dobré kondici a po proběhlé reorganizaci. Zároveň jsem plně připraven napomoci při řešení velkého množství úkolů, které za mého působení ve funkci ministra byly rozpracovány," doplnil Kněžínek.

Nyní se chce vrátit na místo, kde působil před příchodem do čela resortu - na pozici odborného náměstka pro řízení Sekce Legislativní rady vlády na Úřadu vlády a do Legislativní rady vlády. "Vždy jsem ostatně byl profesionálním státním úředníkem a nikdy jsem netoužil po politické kariéře," dodal.

Předseda ČSSD Jan Hamáčka řekl, že ho rozhodnutí Kněžínka odejít z vlády překvapilo, neměl žádné signály. Šéf komunistů Vojtěch Filip uvedl pouze, že výměna ministrů je v pravomoci premiéra, KSČM ale vadili ve vládě jiní.

Opozice: Žalobci rozhodují o obžalobě Babiše, tak rychle mění ministra

Opoziční politici dávají Kněžínkův konec do souvislosti s kroky policie v Babišově kauze Čapího hnízda. Policie tento týden navrhla Babiše a další stíhané v kauze obžalovat.

"Toto je mimořádně vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra Babiše a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti. Nepřijatelné a neuvěřitelné," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška měl Kněžínek prokázat odvahu. "Považuji to za velmi nestandardní, když před pár dny vyšetřovatelé odevzdali spis Čapího hnízda státním zástupcům. Právě v tuto chvíli měl ministr spravedlnosti prokázat odvahu a hájit nezávislost českého soudnictví a vyšetřování," řekl. Odstoupení považuje za projev zbabělosti.

"Nestabilita této vlády kulminuje právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího státního zástupce (Pavla) Zemana, o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje," napsal nový šéf Starostů Vít Rakušan.

Babis prave dosikanoval jednoho ze svych nejlepsich ministru k demisi. Premier je manazersky chaot. Kdo mu nedonasi, toho zlikviduje. Spravedlnost si opravdu nezaslouzi 4. ministra za mene nez 2 roky. Doufam, ze se podari dotahnout zpruhledneni justice, ktere Knezinek pripravil. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) April 18, 2019

Za "krajně nešťastné" označil případné jmenování Benešové - Zemanovy poradkyně - šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. "Justiční systém v naší zemi se tak dostává do kompletního područí proruského prezidenta a jemu zavázaného stíhaného premiéra," napsal na Twitter.

Ministr Kněžínek byl jen prodlouženou rukou A. Babiše, který na rozkaz odchází hned po návrhu na obžalobu premiéra. Nezbývá nic jiného, než být bdělí a nového min. spravedlnosti pod drobnohledem sledovat, aby nedocházelo ke změnám na místech státních zástupců a ovlivňování kauz. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 18, 2019

Podle poslance pirátů Mikuláše Ferjenčíka byl Kněžínek kompetentním ministrem. "Jen obtížně se vytěsňuje možná souvislost s tím, který rezort má na starosti státní zástupce," poznamenal na Twitteru.

Komunista Filip ale souvislost s případem Čapího hnízda na rozdíl od opozice nevidí. "Teprve teď se to dostává do pravomoci resortu spravedlnosti, předtím to bylo v resortu vnitra. Naopak takový krok spíše zvýší tlak na státní zastupitelství jako systém, a to příliš nepomůže ani té kauze, ani ministerstvu spravedlnosti," konstatoval.

Benešové kariéra

Marie Benešová začínala na kladenské okresní prokuratuře, kde za normalizace dvakrát odmítla vstoupit do KSČ. Po sametové revoluci se i díky tomu dostala na stáž na generální prokuratuře. Z pražského vrchního státního zastupitelství odešla v roce 1996 kvůli výhradám k tehdejšímu šéfovi Liboru Grygárkovi a začala se věnovat advokacii.

Do čela Nejvyššího státního zastupitelství ji o tři roky později přivedl ministr spravedlnosti a velký vzor Benešové Otakar Motejl. Ve funkci musela skončit v roce 2005 po sporech s novým ministrem Pavlem Němcem (US-DEU).

Poté se Benešová začala politicky angažovat a vstoupila do ČSSD, kde působila i jako místopředsedkyně strany. Půl roku vykonávala funkci ministryně spravedlnosti v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, za sociální demokracii také usedla ve sněmovně.