Benešová potvrdila, že jedná s Babišem o postu ministryně. Kandidátů je víc, řekla

Po Novákové a Ťokovi má podle MF Dnes hlavu na špalku další Babišův ministr. Tentokrát se jedná o ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, kterého podle svých slov premiér jmenoval v personální tísni. Novou kandidátkou na jeho post je někdejší nejvyšší žalobkyně a bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta ještě minulý týden spekulace o možném nástupu do vlády odmítala.

Benešová jednání s předsedou vlády potvrdila Mladé frontě DNES. "Říkáme si zásadní pohledy na věc, taky mám své za sebou a nenechám si foukat. Ale nic není ve zlém, všechno je v pohodě, akorát je to takové delší. A pokud vím, má víc kandidátů, takže netuším, pro koho se rozhodne," uvedla.

Ještě minulý týden však Benešová odmítala, že by se měla stát novou členkou Babišovy vlády. "S panem prezidentem jsme se o tom vůbec nebavili, vůbec to nebudu komentovat," uvedla na dotaz Aktuálně.cz Benešová. "Já komunikuji s kdekým, pokud komunikuji s někým i z této vlády, je to normální, že lidi komunikují. Ale opakuji, že to nebudu komentovat. Oficiální nabídku jsem nedostala. Tečka," dodala bývalá ministryně.

Benešová si post ministryně spravedlnosti vyzkoušela za úřednické vlády Jiřího Rusnoka. V současnosti patří do Zemanova expertního týmu pro justici. Nedávno pro Hrad vypracovala analýzu o tom, zda je možné si koupit něčí trestní stíhání. V dokumentu se Benešová přiklonila k závěru, že to jde. Tím nepřímo podpořila argument premiéra, který kauzu Čapí hnízdo označuje za koupenou.

Současný ministr spravedlnosti ještě před několika dny prohlásil, že personální obsazení je plně v gesci Babiše. Pokud by měl premiér o jeho další působení na ministerstvu zájem, rád by ve vládě pokračoval dál. "Personální otázky jsou absolutně v kompetenci pana premiéra a já rozhodně nikdy nebudu spekulovat nad mediálními domněnkami," řekl Kněžínek pro Aktuálně.cz.